Španski kmetijski trgovinski primanjkljaj z Argentino se je leta 2023 nekoliko zmanjšal kljub 229-odstotnemu povečanju uvoza oljčnega olja.

Po podatkih španskega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano se je trgovinski primanjkljaj Španije z Argentino zmanjšal z 1.68 milijarde evrov leta 2022 na 1.13 milijarde evrov leta 2023.

Rahlo izboljšanje je predvsem posledica manjšega nakupa rakov in sojinih tropin iz Argentine, dveh vrednostno največjih kmetijskih uvoznikov.

Vendar pa je oljčno olje, sedmi največji španski kmetijski uvoz iz Argentine, doživelo znatno povečanje, in sicer z 11.5 milijona EUR leta 2022 na 37.6 milijona EUR.

Naraščajoči uvoz so spodbudili zgodovinsko visoke cene in slabo pridelek v Španiji 2022/23, v katerem je proizvodnja dosegla 660,000 ton, kar je najnižji pridelek v več kot desetletju.

To je bilo zapleteno z slabe letine po sredozemskem bazenu in a prepoved izvoza v razsutem stanju v Turčiji, eni redkih držav, kjer je proizvodnja presegla pričakovanja.

Nasprotno pa je Argentina uživala a odlična letina 35,000 ton leta 2023, kar je največjemu proizvajalcu na svetu zunaj sredozemskega bazena omogočilo večjo zmogljivost za izvoz oljčnega olja.

Po Rural Rosario, kmetijskem združenju v osrednji Argentini, deviško in ekstra deviško olivno olje izvoz se je v prvih desetih mesecih leta 137 povečal za 2023 odstotkov in dosegel rekordnih 30,567 ton v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022.

"Ob dramatičnem padcu evropske proizvodnje na splošno in zlasti španske proizvodnje se je Argentina kljub majhni izvozni ponudbi v prvi polovici leta 2023 postavila na šesto mesto svetovnega izvoznika oljčnega olja,« so zapisali v združenju.

Rural Rosario je dejal, da je bila Španija leta 2023 največji trg za argentinske izvoznike oljčnega olja, saj je predstavljala 34 odstotkov izvoza po vrednosti in 33 odstotkov po količini. ZDA in Brazilija sta bili drugi vodilni izvozni destinaciji.

"Zagotovo je veliko povpraševanja po argentinskih oljih, ki zagotavljajo svežino in visoko kakovost, na trgih z nizkimi letinami … in z zmanjšanjem zalog oljčnega olja,« Guillermo Kemp, izvršni direktor Solfruta, velik argentinski proizvajalec izvoznik, je povedal Olive Oil Times v intervjuju 2023.

Večina izvoza argentinskega oljčnega olja v Španijo je v razsutem stanju in je običajno namenjena velikim polnilcem, vključno z Deoleo. Olje se nato proda doma ali ponovno izvozi.

Po podatkih španskega ministrstva za industrijo, trgovino in turizem je Španija leta 12.74 v Argentino izvozila 2023 ton oljčnega olja v vrednosti 77,390 evrov.

Medtem ko je gibanje celotnega kmetijskega trgovinskega primanjkljaja v letu 2024 še treba videti, je malo verjetno, da se bo španski uvoz oljčnega olja iz Argentine znova povečal.

Uradni podatki bodo objavljeni šele pozneje v letu, vendar proizvajalci po vsej Argentini pričakujejo a zmanjšanje proizvodnje v 2024.

Podatki španske agencije za informacije in nadzor hrane medtem kažejo, da je proizvodnja oljčnega olja v pridelovalnem letu 851,014/2023 dosegla 24 ton, kar je bistveno več kot začetne ocene približno 700,000 ton.

Kot rezultat, so uradniki povedali, da ima Španija 492,290 ton zalog oljčnega olja. V kombinaciji z uvozom verjamejo, da bo to dovolj za zadostitev lokalnega povpraševanja in izvoza, dokler se novembra ne začne prodajati prvo oljčno olje iz letine 2024/25.