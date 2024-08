ZDA sprožijo usklajene napade na trdnjave EU za oljčno olje iz Washingtona in Sacramenta

Senatorka zvezne države Kalifornije Lois Wolk in predsednik odbora za načine in sredstva Dave Camp

Morda ni bila ofenziva, ki so jo mnogi pričakovali v zadnjih nekaj tednih, čeprav je bila skrbno usmerjena.

Najprej je bil objava poročila o enoletni preiskavi Komisije za mednarodno trgovino Združenih držav, za katero nekateri strokovnjaki pravijo, da bo zagotovila dovolj razlogov za trgovinske ukrepe in uradne pritožbe STO zoper oljčna olja EU, uvožena v ZDA

In včeraj, Kalifornija sprejel zakon ustanoviti svojo komisijo za oljčno olje, ki bo izvajala raziskave, priporočala standarde, organizirala prizadevanja za osvojitev tržnega deleža in sicer vodila vojno proti nizkokakovostnemu uvozu.

Bližina obeh dogodkov se morda zdi naključna, vendar sta rezultat organiziranega napada skupine ameriških proizvajalcev in deležnikov, ki so zdaj znani kot Ameriško združenje proizvajalcev oljčnega olja (AOOPA), in njihovih avstralskih zaveznikov.

Njihove korenine segajo v a Srečanje v Dixonu v Kaliforniji kjer pridelovalci pripravljen in razpravljali o a domače tržno naročilo s končnim ciljem, da bi uvoz ohranili na višjih standardih.

Nato so predstavniki iz Kalifornije in Gruzije uspešno lobirali pri močnem odboru House Ways and Means, da bi zahteval preiskavo USITC o ​,war"konkurenčne pogoje, s katerimi se sooča novonastala ameriška industrija oljčnega olja.

Decembra 2012 sluha na USITC v Washingtonu je bil tako velik, da je komisarka Shara L. Aranoff, demokratka iz Marylanda, ki jo je imenoval George W. Bush, mračno dejala: ​,war"Malo se bojim, da bodo moji otroci izvedeli, s čim sem jih hranil vsa ta leta.«

Na zaslišanju je Alexander Ott, tedanji izvršni direktor nove AOOPA, porabil velik del svojega petminutnega dela – in več časa med neposrednim zaslišanjem – in poudarjal neobstoja katerega koli tržnega naročila za oljčno olje: ​,war"Ni tržnega naročila,« je čez dan večkrat poudaril Ott in dodal ​,war"histerija glede morebitnega zveznega tržnega naročila je nekoliko humorna." (Ott ni več v združenju)

Mistični marketinški red pa je našel pot v Zakon o kmetiji Združenih držav Amerike. Kalifornijski proizvajalci so si prizadevali za določbo, ki bi zahtevala, da za uvožena olja veljajo omejitve, kot je testiranje okusa, ko se vzpostavi tržni red za oljčno olje. Kalifornijski svet za oljčno olje je oskrbo z oljčnim oljem imenoval del ​,war"zdravorazumski program, ki zahteva, da se uvoz drži po enakih standardih kot ameriško oljčno olje."

Približno v istem času je bila Lois Wolk – senatorka Davisove zvezne države Kalifornije in udeleženka Dixona – vodenje zaslišanja sama v Sacramentu pred nabito polno dvorano in več sto publiko, ki je gledala v živo prek spletne oddaje. Wolk je na novo ustanovljen ​,war"Pododbor državnega senata za oljčno olje in nastajajoče proizvode« je poslušal povorko prič, ki so predstavile svoje izjave o izzivih, s katerimi se soočajo državni proizvajalci oljčnega olja, ki so se po njihovih besedah ​​soočili z nepošteno konkurenco brezvestnih evropskih proizvajalcev in uvoznikov, ki ne igrajo po pravilih. .

Wolk je za predlog zakona pridobil dvostransko podporo podpisali v zakon Ta je včeraj dovolil oblikovanje državne komisije, ki bo letne ocene, zbrane od proizvajalcev, ki proizvedejo več kot 5,000 litrov na leto, uporabila za ​,war"povečati konkurenčnost industrije na državnem, nacionalnem in mednarodnem trgu."

Toda veliko orožje je v Washingtonu in od zakonodajalcev se pričakuje, da ne bodo pustili zapraviti ocenjenih 2 milijonov davkoplačevalcev, porabljenih za poročilo USITC. Takšna poročila pogosto povzročijo uradne pritožbe in trgovinski ukrepi, vključno z višjimi carinami in uvoznimi omejitvami.

"Mislim, da nihče ne more zanikati, da je bilo nekaj slabih tednov za ameriške uvoznike in njihove evropske partnerje,« je dejal posrednik za oljčno olje, ki ni želel biti imenovan.

Ni presenetljivo, da je to storil Mednarodni svet za oljke malo reči o zadnji ofenzivi, razen da bi priznal impresiven trud, ki je bil vložen v poročilo USITC, in trdil, da so nekatere informacije, ki jih vsebuje, sporne, čeprav ni bilo navedeno, katere.

Nihče ne dvomi o eni od ugotovitev preiskovalcev: da se Združene države ne nameravajo pridružiti MOK s sedežem v Madridu, pri čemer navaja vladne uradnike, ki so potrdili vse bolj izolacionistično politiko do ​,war"Članstvo ZDA v mednarodnih organizacijah za surovine."

Podobno kot Varnostni svet ZN, ki ga je ohromil ruski veto, ameriške agencije menijo, da Mednarodni svet za oljke, ki ga odobrijo ZN, verjetno ne bo prispeval k interesom ZDA, saj le pet ​,war"deleži“ bi imela v primerjavi z evropskimi 684.

Američanom pa tokrat ne bo treba iti sami. Avstralski producenti in njihov neustrašni vodja, Paul Miller, so izvedli trajno kampanjo, ki ji je uspelo zavrniti uvoz z uporabo novega nabora standardov kakovosti in običajnega PR. Uvoz v Avstralijo padla za sedem odstotkov lansko leto. Takšen upad uvoza ameriškega oljčnega olja bi znašal 22,000 ton – ali skoraj trikrat več, kot ga proizvedejo ZDA –, kar bi prineslo povsem nov pomen ​,war"Dežela Oz."