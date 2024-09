Hrvaška županija priznava vlogo nagrajenih proizvajalcev pri promociji turizma

Na posvečenem sprejemu so nagrajencem čestitali zadrski župani, med njimi tudi župan Božidar Longin. ekstra deviško olivno olje, proizvajalci sira in vina.

Zadarska županija se nahaja na obali južne Hrvaške vodenje prizadevanj države da se preimenuje v vodilno destinacijo gastronomskega in vinskega turizma.

Blagovna znamka Zadarske županije kot gastronomske destinacije je eden od naših ciljev, ki ga ni mogoče doseči brez proizvajalcev vrhunskih ekstra deviških oljčnih olj, vin in sirov. - Božidar Longin, zadrski župan

"Imamo kakovost,« je dejal Longin. ​,war"Imamo tudi spoštovanja vredno količino vrhunskih oljčnih olj, vina in sirov, zdaj pa bi morali delati na močnejšem uvajanju v turistično ponudbo.«

V veliki dvorani starodavnega mesta Zadar, glavnega mesta istoimenske županije, so slavili tamkajšnji oljkarji, ki so si na 12 prislužili 2024 priznanj. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Hrvaški kmetje in mlinarji prejel 80 nagrad od 97 prijavljenih na največjem svetovnem tekmovanju kakovosti oljčnega olja, četrto največ med vsemi državami.

Na slovesnosti so počastili tudi 13 proizvajalcev vina, nagrajenih na prestižnih nagradah Decanter World Wine Awards v Londonu, in več proizvajalcev sira, ki so osvojili zmago na nagradah Greate Taste Awards in World Cheese Awards.

Župan Božidar Longin je odlikoval nagrajene zadrske proizvajalce oljčnega olja, vina in sira.

Po besedah ​​Ivice Vlatkovića, an nagrajeni proizvajalec oljčnega olja in predsednik Društva oljkarjev Zadarske županije oljke pridelujejo na 2,580 hektarih, z oljkami pa se ukvarja kar 3,501 kmetija.

Več kot 40 oljarn predela okoli 800,000 litrov oljčnega olja, v regiji pa delujeta dve komisiji s 43 pooblaščenimi ocenjevalci oljčnega olja.

"Posebej razveseljivo je, da iz leta v leto prihajajo mladi in ambiciozni oljkarji, katerih primarni cilj je visoka kakovost pridelanega oljčnega olja,« je dejal Vlatković. ​,war"Zanimanje za to mednarodno tekmovanje je vsako leto večje.«

Vlatković je bil del a usklajeno prizadevanje spodbujati proizvodnjo visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja v južni hrvaški regiji Dalmaciji s povečanjem znanja lokalnih oljkarjev in mlinarjev.

Hrvaškim producentom pripisuje vse večji uspeh na NYIOOC do izboljšav tehnik gojenja, obiranja in mletja oljk.

Pred tem je Vlatković dejal, da je večina pridelovalcev čakala na obiranje do konca sezone, da bi izkoristili večji pridelek oljčnega olja, saj so menili, da je žrtvovanje kakovosti zaradi količine najbolj ekonomičen način oljkarjenja.

Ta trend se je obrnil in kmetje nadaljujejo s žetvijo čim prej. Vlatković je preobrat pripisal novoustanovljenemu prepričanju, da se bolj splača osredotočanje na kakovost kot kvantiteto, ter vplivom podnebnih sprememb, ki po njegovem mnenju povzročajo zgodnejše zorenje oljk.

Medtem ko se kakovost v Zadru dviguje, je Vlatković opozoril, da se proizvajalci oljčnega olja soočajo s podobnimi izzivi.

Vedno večji izziv je najeti dovolj delavcev za dokončanje žetve, čeprav nekateri pridelovalci prehajajo z ročne žetve na polmehanično žetev.

Vlatković je dodal, da vse bolj deževno vreme v oktobru ustvarja logistične izzive pri načrtovanju zgodnje žetve in ustvarja pogoje za oljčna sadna muha infestacije.

Zaradi teh razvijajočih se izzivov je Vlatković prepričan, da je izobraževanje oljkarjev edina pot naprej. On gleda NYIOOC nagrade kot najboljši pokazatelj, da se raven kakovosti skozi izzive ohranja.

"Cilj je pridelava, blagovna znamka in prodaja visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj po ustreznih cenah, da bodo koristi imeli ne le oljkarji, ampak tudi potrošniki,« je dejal.

Vlatković si je prislužil a par zlatih priznanj za svojo blagovno znamko Fortica na 2024 NYIOOC. Od leta 15 si je na tekmovanju prislužil tudi 2017 nagrad.

Sprejema so se poleg Vlatkovića udeležili tudi dr NYIOOC zmagovalci, vključno z Ante Vulin, OPG Nives Morović, Miodrag Deša, Tomislav Čudina in Mario Barešić, vsi pa so prejeli zlata priznanja.

Dobitniki srebrnih priznanj OPG Lalin, ki je zaslužil dve, skupina jok in PZ Maslina in Vino, se je dogodka udeležil tudi.

"Kako resno in odgovorno ste pristopili k pridelavi in ​​pridelavi, združevanju tradicije in novih znanj, najbolje pričajo priznanja, ki jih dobite na tekmovanjih. V taki kombinaciji uspeh ne more izostati,« je producentom povedal Longin.

Dodal je, da je razvoj podeželja možen le z aktivnim pristopom in ustvarjanjem novih vrednot s povezovanjem tradicionalnih dejavnosti in kultur z uvajanjem novih dejavnosti, kot je podeželski turizem.

Zadarsko županijo vsako leto obišče več kot dva milijona tujih turistov. Med najpogostejšimi obiskovalci so Evropejci, Avstralci, Kanadčani in Američani.

"V tem kontekstu so proizvodnja kakovostnega vina, oljčnega olja in sira ter odpiranje vse večjega števila kmečkih kmetij, kjer gostom ponujamo domače avtohtone proizvode, dejavnosti, ki jih Zadarska županija podpira in bomo to nadaljevali tudi v čas pride,« je rekel Longin.

"Blagovna znamka Zadarske županije kot gastronomske destinacije je eden od naših ciljev, ki ga ni mogoče doseči brez pridelovalcev vrhunskih ekstra deviških oljčnih olj, vin in sirov,« je zaključil.