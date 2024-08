Terra Creta organizira konferenco

Obiskovalci iz 14 držav – in 50 lokalnih kmetov – so se prijavili na mednarodno konferenco Terra Creta o oljčnem olju in kakovosti 2012, ki bo naslednji teden v Chaniji na Kreti.



To je povedal vodja trženja Terra Creta Karpadakis Emmanouil Olive Oil Times cilj konference od 11. do 14. oktobra je podati udeležence ​,war"popolno doživetje oljčnega olja – od drevesa do steklenice.”

Drugi ključni cilji so razširiti znanje o vprašanjih kakovosti, zdravstvenih koristih in bioloških lastnostih ter dati nasvete o tem, kako najbolje shraniti in uporabiti oljčno olje.

Terra Creta tudi upa, da bo promovirala odličnost in edinstvenost značilnosti oljčnega olja v svoji regiji – Kolymvari na zahodni Kreti – ter izobraževati proizvajalce in zagotoviti vpogled v mednarodno povpraševanje in trende, zlasti na nastajajočih trgih, je dejal.

Kakovost oljčnega olja in koristi za zdravje

Med strokovnimi skupinami na konferenci je prof. Apostolos (Paul) Kiritsakis z grškega observatorija za oksidativni stres v zdravju in kmetijski hrani, katerega predstavitev bo dne visoko kakovostno olivno olje kot funkcionalno živilo.

Medtem, ​,war"Oljčno olje, potencialno novo zdravilo« je tema predstavitve Prokopiosa Magiatisa z oddelka za farmakognozijo in kemijo naravnih proizvodov Univerze v Atenah.

Mednarodna posrednica hrane in vina Liz Tagami bo imela predstavitev z naslovom ​,war"Vprašanje kakovosti oljčnega olja,« bo dr. Edwin N. Frankel iz Olive Center na Univerzi v Kaliforniji obravnaval učinek ponarejanja deviškega oljčnega olja na njegovo hranilno in biološko vrednost, dr. Manolis Paschalis iz AGENT Laboratories pa bo govoril o nevarnost za oljčno olje zaradi kontaminacije hrane.

"Οživo olje, tradicionalna hrana in zdravje« je naslov predstavitve, ki jo bo imela prof. Antonia Trichopoulou z medicinske šole Collaborating Center WHO, Univerza v Atenah, in tema pisatelja Nikolaosa Psilakisa je ​,war"Čudež kretske prehrane.”

Mednarodni trg oljčnega olja

Apostolos Kalfas iz Tropske Brazilije bo govoril o oljčnem olju na nastajajočem trgu Brazilije; Patrick Billoy iz Etn. Franz Colruyt bo obravnaval trende in potencial v Belgiji; Praful Mehta iz skupine Unity Brands Group bo zagotovil vpogled v etiko in kakovost na trgu ZDA; in John Gibson iz Minoan Imports bosta govorila o dinamiki in posebnostih tega trga.

Yadong Qian iz Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. bo razložil cvetoči kitajski trg, Il Woo Joo iz Seil International pa bo pokrival oljčno olje na področju kozmetike v Južni Koreji.

Obravnavali bodo tudi trge oljčnega olja na Finskem, v Nemčiji in Rusiji ter mednarodni trg ekoloških proizvodov.

Inovacije

Med temami, o katerih se bo razpravljalo na delavnicah o inovacijah na konferenci, sta blagovna znamka novega izdelka – zlasti oljke sorte tsounati – in kako je navedba kislosti na sprednji etiketi izdelkov iz oljčnega olja vplivala na vedenje potrošnikov.

Druge dejavnosti

Dodatne dejavnosti vključujejo kuharske oddaje slavnega kuharja Dimitrisa Skarmoutsosa, enega najpomembnejših predstavnikov sodobne grške kuhinje; an degustacija olivnega olja in konkurenca; obroki, ki temeljijo na tradicionalni kretski prehrani; poldnevni ogled starodavnega mesta Knossos; in sledenje postopek pridelave oljčnega olja od trgatve do pridobivanja oljk iz starodavne oljke Vouves, ki naj bi bila stara približno 3500 let.

Uradni jezik bo angleščina, simultano prevajanje pa bo na voljo v grščini in ruščini.

Konferenco bodo spremljali novinarji iz sedmih držav, med njimi tudi sodelavec za Olive Oil Times.