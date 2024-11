Nagrajeni toskanski proizvajalec odpre restavracijo, osredotočeno na oljčno olje

Ekstra deviško oljčno olje je že dolgo stalnica sredozemske kuhinje, vendar je njegova priljubljenost vztrajno rasla v restavracijah in domačih kuhinjah po vsem svetu.

V restavracijah se ekstra deviško oljčno olje uporablja ne samo kot olje za kuhanje, ampak tudi kot končno olje, ki doda okus in globino eklektičnemu naboru jedi.

Kuharji cenijo njegovo vsestranskost in sposobnost izboljšanja preprostih in kompleksnih okusov. Posledično je ekstra deviško oljčno olje postalo pogosta sestavina nekaterih najbolj prestižne restavracije.

Zdaj pa bratje zadaj Frantoio Pruneti so odprli novo restavracijo med griči in srebrno zelenimi oljčnimi nasadi v Greveju, Chianti, v osrčju osrednje italijanske regije Toskana.

"Čakali smo na pravi trenutek, da svoje ideje delimo z vsemi, ki obožujejo dobro italijansko hrano,« je povedal solastnik Gionni Pruneti.

"Ta koncept so sanje, ustvarjene za nepozabno izkušnjo gostov in za razvoj pravilne oljne kulture, hkrati pa so promotorji dobrega in zdravega načina življenja,« je dodal Paolo Pruneti.

Nova Evo Cucina, restavracija v nadstropju, je namenjen prikazovanju kakovosti in vsestranskosti svojega nagrajena ekstra deviška oljčna olja.

Od leta 2016 Frantoio Pruneti vsako leto podeljuje nagrado NYIOOC World Olive Oil Competition, vključno z a Zlato priznanje leta 2024 za ekološki medij Frantoio monosort.

Majhna restavracija, ki ima svoje korenine v 2019 otvoritev prve galerije Pruneti Extra, ponuja intimno in ekskluzivno kulinarično izkušnjo, kjer je vsaka jed premišljeno oblikovana tako, da poudari bogate, aromatične note ekstra deviškega oljčnega olja.

Brata predvidevata, da bosta ekstra deviško oljčno olje zaradi značilnega okusa in zdravega slovesa pritegnila zdravo ozaveščene in pustolovske sladokusce.

Ne glede na to, ali se uporablja v solatnih prelivih, marinadah ali kot ključna sestavina testenin in omak, ekstra deviško oljčno olje vsakemu receptu doda čudovito razsežnost.

Ekstra deviško oljčno olje Pruneti Colline di Firenze začini aromatično solato. (Foto: restavracija Extra Floor)

"Vsak recept vsebuje ekstra deviško oljčno olje, ki zagotavlja pravo raziskovanje okusa Chianti Classico, saj skozi proces skrbimo nenehno, kar potrošnikom zagotavlja najboljše naše izdelke in pravo izkušnjo skozi kulturo ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Gionni.

Ekstra deviško oljčno olje Pruneti ima osrednje mesto v vsaki jedi, postreženo in vključeno na različne načine, da jed povzdigne v nove višave.

"Najbolj smešno in zanimivo je, da se ekstra deviško oljčno olje večinoma sploh ne uporablja v svoji naravni konsistenci, ampak se spremeni v kremo, peno ali celo majonezo ali maslo,« je dejal Gionni.

Obstaja več sort ekstra deviškega oljčnega olja, od katerih ima vsaka poseben profil okusa. Delicate ima blag okus in se pogosto uporablja pri lahkih kuhanjih, marinadah in solatnih prelivih.

Medium je nekoliko bolj robusten in je odličen za sotiranje, pečenje na žaru in pečenje, medtem ko je robust drzen, poper in odličen za krepke jedi ali kot zaključek.

Skozi degustacijski meni, predjedi in glavne jedi eklektična ponudba oljčnih olj Frantoia Prunetija dopolnjuje vsako jed, od Fruttato Equilibrato, ki uravnoteži tatarski goveji del in predjed iz kaviarja postrvi, do Fruttato Intenso, ki poudari okuse lokalnega jagnječjega kosa.

Enosortna olja Moaiolo in Frantoio, Colline di Firenze in ZOP Chianti Classico se prav tako pojavljajo v različnih jedeh ter prispevajo k okusom in teksturi klasičnih toskanskih dobrot.

Oljke gojijo le nekaj metrov stran v oljčnih nasadih družinskih prednikov, kar ustvarja dobesedno izkušnjo od polja do mize.

"Nismo le lastniki restavracij,« je dejal Paolo. Smo kmetje na naših poljih, pridelovalci našega ekstra deviškega oljčnega olja ter polnilci, prodajalci in promotorji našega ekstra deviškega oljčnega olja.”

Vključitev ekstra deviškega olivnega olja v vsako jed se ne ustavi na krožniku. Vključen je tudi v avtorske pijače in sladice, kar dodatno povzdigne izkušnjo in uporabo oljčnega olja.

Ekstra deviško oljčno olje Pruneti Fruttato Equilibrato poudarja mousse iz ovčje rikote Valdarno. (Foto: restavracija Extra Floor)

Na primer, Pruneti Fruttato Intenso dopolnjuje kremo iz temne čokolade na meniju sladic. Medtem blažji Fruttato Equilibrado poudarja peno iz rikote iz ovčjega mleka, enovrstni Frantoio pa dopolnjuje fiordilatte sladoled na mandljevi in ​​pomarančni torti.

V sodelovanju s kuharsko mojstrico Chiaro Valsecchi in strokovnjakom za gostinstvo Robertom Selvijem je priprava vsake jedi natančno premišljena s posebnim izborom vin ali pijač Pruneti mixOILogy.

Nobena podrobnost ni bila prepuščena naključju pri tej novi Evo Cucini, za katero brata pravita, da obljublja edinstveno in okusno izkušnjo, medtem ko obiskovalce poučuje o ekstra deviškem oljčnem olju.

Upajo, da bodo lahko z izvajanjem teh strategij restavracije, kot je The Extra Floor, učinkovito promovirale ekstra deviško oljčno olje in hkrati izobraževale stranke o njegovi vsestranskosti in koristi za zdravje.