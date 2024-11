Ekstra deviško oljčno olje je duša teh klasičnih italijanskih zimskih jedi

Kljub temu, da temperature presegajo sezonska povprečja, se Italijani kot novinci že obračajo k bolj zimski prehrani ekstra deviško olivno olje doseže restavracije in kuhinje.

Oktober in november sta tradicionalno čas, ko se največ italijanskih oljk pobere in predela v oljčno olje.

"Eden najzanimivejših učinkov prihoda novih ekstra deviških oljčnih olj je navdušenje, ki ga sproži med kakovostnimi proizvajalci in potrošniki,« Emanuele Natalizio, ustanovitelj Olive Oil Gala v Pugliji in kuhar v zgodovinski restavraciji Il Patriarca v Bitontu, povedal Olive Oil Times.

"Večina novozgodaj obranih oljčnih olj ima specifične lastnosti,« je pojasnil. ​,war"Ne ponujajo široke palete kombinacij, ker je prva oljka, obrana v regiji, običajno zelo občutljiva, z grenkobo, pikantnostjo in uravnoteženim, a zmernim polifenolnim profilom.«

"Edinstven vidik novega olja, svežega in zgodnjega stiskanja, je vedno izrazita prisotnost klorofila,« je dodal. ​,war"Ko pogledate to oljčno olje, izstopa njegova smaragdno zelena barva in začutite vse njegove okuse, kot je vonj po mandljih, ki je značilen za Bitontova oljčna olja.”

Nova sezona prinaša možnosti kombiniranja svežega ekstra deviškega oljčnega olja

Glede na spreminjajočo se sezono in njeno bogastvo je Natalizio delil nekaj nasvetov za predstavitev ekstra deviških oljčnih olj v najboljšem primeru.

"Dobra kombinacija za ta letni čas, ko so na vrhuncu, je z bučami,« je povedal. ​,war"Lahko si privoščite bučno rižoto ali jo kombinirate s kostanjem, ki je prav tako v sezoni.”

Ustanovitelj Olive Oil Gala Emanuele Natalizio

"Lahko pa poskusite pappardelle testenine z bučo in posipom s slanim kostanjem na vrhu,« je dodal Natalizio. ​,war"Delujejo pa tudi v sladicah. Enako sladico bi lahko pripravili z bučno moko, karameliziranim kostanjem in seveda olivnim oljem. Lahko pa kombinirate olivno olje s kostanjevo kremo.”

Olivno olje se odlično ujema z gobami, ko jesen postane zima

"Tipična apulijska goba cardoncello se dobro obnese v mesni jedi, kot so jagnječja rebra,« je dejal Natalizio. ​,war"Pečen s kardončelom, preprosta začimba s česnom, peteršiljem in baziliko ustvari lahko marinado, ki poudari sladek in rahlo grenak okus gobe, ki ima lepo teksturo.”

Ekstra deviško oljčno olje, s katerim je združeno, izboljša lastnosti gobe. ​,war"Ko ga postrežemo toplo, oljčno olje deluje kot ojačevalec arome,« je dejal Natalizio.

Čas je, da uporabite EVOO za kuhanje

"Ko se začne nova sezona, me pacienti vse pogosteje sprašujejo po receptih, ki uporabljajo ekstra deviško hrano olivno olje za kuhanje, da dajemo prednost uživanju tople hrane,« je povedala Monica Binello, biologinja, specializirana za terapevtsko prehrano v severozahodnem mestu Torino.

"Poglejte zelo pomembne molekule, kot je likopen, molekula, ki jo najdemo v paradižniku, za katero se verjame, da ima protitumorske lastnosti,« je opozoril Binello. ​,war"V tem primeru kombinacija visokih temperatur in ekstra deviških oljčnih olj vpliva na molekulo in jo naredi bistveno bolj biološko razpoložljivo.«

Poleg likopena je dodala, da druge molekule kažejo podobno obnašanje v kombinaciji z ekstra deviškim oljčnim oljem.

"Poleg teh koristi lahko uporaba ekstra deviškega oljčnega olja pri kuhanju sezonske hrane, kot so cikorija, brokoli, cvetača ali celo artičoke, tudi spodbudi prebavo,« je dejala.

"To se zgodi zato, ker pri kuhanju zelenjave v ponvi z ekstra deviškim oljčnim oljem nastane lipidna plast, ki spodbuja nastajanje želodčnega soka,« je dodal Binello.

Ljudem s prebavnimi težavami predlaga, da surovo zelenjavo zavrejo v ponvi, preden jo skuhajo na oljčnem olju.

"Tako se nekoliko posušijo in zaradi te lipidne plasti postanejo bolj prebavljive,« je povedala.

Binello je priporočal ekstra deviško oljčno olje v pinzimonio, tradicionalni preliv na osnovi oljčnega olja, soli, popra in včasih kisa, kot klasična zimska jed.

"Ko govorimo o ozimnici, lahko ekstra deviško oljčno olje predlagamo surovo s sezonsko zelenjavo v pinzimoniu, kot so zelena, korenček in koromač, kjer ekstra deviško oljčno olje, uporabljeno surovo, izboljša vse njegove lastnosti, kot tudi lastnosti surove hrane, kot sta vitamina A in E ter fenoli,« je pojasnil Binello.

Bučna juha Vellutata

Vellutata je italijanska žametna krema, ki se običajno naredi z mešanjem zelenjave. Ime izvira iz velluto, italijanska beseda za ​,war"žamet,« neposreden namig na gladko teksturo serviranja.

Medtem ko se občasno uporabljajo tudi druge maščobe za kuhanje, velja za najboljšo maščobo za takšno jed ekstra deviško oljčno olje.

Slika buče Vellutata, ustvarjena z AI

"V Pumpkin Vellutata česen prepražimo v ekstra deviškem olju, nato dodamo bučo, jo skuhamo, prenesemo skozi kuhinjski robot in na koncu dodamo koruzni škrob, da dobimo želeno kremastost,« je dejal Binello.

"Ko ste tam, lahko še vedno dodate nekaj sira ricotta ali parmigiano in nato kapljico surovega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dodala.

Tak izbor sestavin v kombinaciji z ekstra deviškim oljčnim oljem ni samo stvar okusa.

"Priporočam, ker se na primer z rikoto in parmigianom obogati s kalcijem,« je dejal Binello. ​,war"Oljčno olje samo po sebi spodbuja tudi biorazpoložljivost kalcija in proces remineralizacije kosti.”

"Zato predlagam to postrežbo na primer v menopavzi ali v primerih osteopenije, nosečnosti, v otroštvu in še kaj,« je dodala.

Zelenjavna klasika: Trifolato artičoka

Svež jesenski zrak in začetek zime pogosto spodbudita apetit mnogih Italijanov.

"Svojim pacientom vedno pravim, da moramo dati prednost kakovosti pred količino, saj lahko veliko zdravih porcij zadovolji brbončice, ne da bi zapustili obrobje Sredozemska prehrana,« je dejal Binello.

Jed iz artičok in cikorije (slika, ustvarjena z AI)

Tako je pri dušenju sezonske zelenjave na kakovostnem ekstra deviškem oljčnem olju.

"Če pogledam nekoga dobrega zdravja in brez posebnih bolezni, bi predlagal sezonsko zelenjavo, kot je trifolato artičoka,« je dejal Binello.

Trifolato je metoda kuhanja, ki v ponev doda česen in peteršilj kot idealna spremljevalca glavni zelenjavi. Ta tehnika se v Italiji pogosto uporablja za pripravo različnih jedi, med katerimi so najbolj priljubljena izbira gobe.

"Artičoke niso samo okusne, ampak tudi dobre za tiste, ki potrebujejo stimulacijo jeter. Seveda pa niso izbira za tiste, ki trpijo za hepatopatijami ali vnetji črevesja,« je pojasnil Binello in poudaril, da je treba sezonsko izbiro hrane prilagoditi osebnemu okusu in zdravstvenim razmeram.

Podobno velja za drugo priljubljeno zelenjavo v Italiji, kot je cikorija, tradicionalno prepražena na oljčnem olju, s česnom ali brez, ki jo pogosto spremljajo artičoke in včasih druga zelenjava, kot je krompir.

Popolna zimska solata: pomarančni koromač

Klasika italijanske kulinarične tradicije, solata s pomarančami in koromačem prikazuje naravno združevanje sezonskih sestavin, še posebej pri uživanju surovih živil, začinjenih z ekstra deviškim oljčnim oljem.

"Solata s pomarančami in koromačem je odlična postrežba v sezoni,« je dejal Binello. ​,war"Seveda ne bi bila dobra izbira za tiste, ki imajo sladkorno bolezen ali želodčne težave.«

Slika solate pomarančnega koromača, ustvarjena z AI

Dodala je, da v solato pogosto vključi olive skupaj z ekstra deviškim oljčnim oljem za okus in kot dodaten vir vitamina E.

"Z vitaminom C, ki prihaja iz pomaranč, ter diuretičnim in proti meteornim učinkom komarčka je popoln za sezono,« je dejal Binello.

"In potem, zakaj bi za popoln dopoldanski ali popoldanski prigrizek izbrali karkoli drugega od kruha na žaru z ekstra deviškim oljčnim oljem na vrhu,« je dodala.

Natalizio je na isti valovni dolžini. ​,war"Ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite s sveže stisnjenimi ekstra deviškimi oljčnimi olji, je, da njihov izvrsten okus in edinstvenost uživate ob kralju vseh jedi: oljčnem olju na kruhu,« je zaključil.