Nove mešanice za torte izzivajo konvencionalno pekovsko modrost

Mešanica za torto, narejena za peko ekstra deviško olivno olje osvojil zlato medaljo na Speciality Food Association's nagrada Sofi za mešanice za peko.

"To zmago Sofi vidim kot zmago za industrijo oljčnega olja, ne samo za moje podjetje, saj so torte slepo testirane s strani kuharskih strokovnjakov v primerjavi z drugimi sladicami,« je povedala ustanoviteljica Flour & Olive Estelle Sohne.

To je izdelek sodelovanja. Nikoli nisem želel, da bi bila mešanica za torto samostojna, ker je celoten cilj predstaviti raznolikost oljčnega olja. - Estelle Sohne, ustanoviteljica, Flour & Olive

Flour & Olive prodaja štiri vrste mešanic za torte. Podjetje ponuja tudi sezname sestavin za več kot 70 tort in podrobna navodila za domače peke, ki jih morajo upoštevati za vsako.

Ekstra deviško oljčno olje je včasih veljalo za nič kaj idealno nadomestilo za maslo pri peki. Ker olivno olje vsebuje predvsem mononenasičene maščobe medtem ko je maslo skoraj v celoti nasičena maščoba, se je mislilo, da oljčno olje ne more doseči enakih tekstur kot maslo.

Vendar se je to spremenilo, ko kuharji in domači kuharji raziskujejo nove načine za izkoriščanje zdravstvenih koristi in profilov okusa ekstra deviškega oljčnega olja v pekovskih izdelkih.

Regina Woods, kulinarična direktorica tržnice Dos Olivos, že približno eno leto peče torte iz ekstra deviškega oljčnega olja. ​,war"Poskrbite za oljčno olje,« je rekla. ​,war"Imeli boste drugačen profil okusa kot maslena torta.”

"Z oljčnim oljem dobite lažjo teksturo, ker je maslo zelo gosto in je bolj bogato z maščobo,« je dodal Woods. ​,war"Toda olivno olje poskrbi za to lahkotnost in doda torti veliko zraka, če jo lepo stepete.”

Sohnejeva je dejala, da nagrada Sofi dokazuje, da je oljčno olje zdrava alternativa maslu, ki lahko doseže tudi vrhunsko teksturo in okus.

Glavni recepti za torte Estelle Sohne

"Ko govorite o peki z oljčnim oljem in izzivih, ki jih prinaša, je to stvar perspektive,« je dejala. ​,war"Če mislite, da je nemogoče, se ne boste preveč trudili ali pa boste vzeli recept za masleno torto in poskušali maslo nadomestiti z oljčnim oljem. To ne deluje.”

Medtem ko Sohne meni, da je za začetnike najbolje, da z njim pečete nežna ekstra deviška oljčna olja da bi se izognila izrazitim grenkim in pikantnim okusom v torti, verjame, da lahko torte z oljčnim oljem premagajo skeptike.

"Prednost oljčnega olja je, da je bolj zdrava maščoba in lahko nosi druge okuse,« je dejala. ​,war"Mislim, da je oljčno olje slepa pega, da je to okusno sredozemsko olje, čeprav je pravzaprav tako vsestransko olje, ki se lahko ujema z obstoječimi okusi drugih kuhinj.”

Woods ima drugačen pristop k izbiri oljčnega olja za torte. Daje prednost robustnim ekstra deviškim oljčnim oljem z notami citrusov, da doda kompleksnost svojim tortam z okusom citrusov. ​,war"Želite robustno oljčno olje; tako sije skozi proces pečenja,« je rekla.

Sohne je navdih za Flour & Olive dobila med obiskom supermarketa in razmišljanjem o zamislih, da bi ustanovila lastno podjetje, ki bi temeljilo na prehrambenem izdelku.

"Želela sem odpreti lastno podjetje in šla sem po oltarju,« je povedala. ​,war"Videl sem tradicionalne ameriške mešanice za torte na eni strani in ta mednarodna oljčna olja na drugi. Odločil sem se, da poskusim narediti mednarodne torte s temi oljčnimi olji.”

Sohne je tri leta izpopolnjeval univerzalne recepte za torte (čeprav obstajajo alternativni recepti za veganske torte). Sledila je skoraj znanstvenemu pristopu in je odstranila eno sestavino naenkrat, da bi videla, kako je vsaka vplivala na proces peke torte.

"Šlo je zelo počasi, vendar mi je omogočilo, da sem postopno povečala, kako dobre so bile torte,« je dejala. ​,war"Gotovo sem spekel več kot tisoč tort.”

Priprava se začne z električnim mešalnikom, ki tri do pet minut stepa jajca na visoki hitrosti.

"Nato pokapaš ekstra deviško oljčno olje, dodaš mokre sestavine in mešanico za torto,« je povedala. ​,war"Nekateri recepti zahtevajo mešanje, nekateri pa preliv, vendar gre za sistematičen nabor navodil, ki so enotna v vseh mešanicah torte. So zelo dostopni za izdelavo.”

Sohne je dejal, da je doseganje želene teksture vključevalo natančno prilagoditev vzhajalnih sredstev, uporabljenih v mešanici za torte, in temeljit postopek določanja natančne količine vsake sestavine.

Nasprotno pa Woods ločeno zmeša suhe in mokre sestavine, ko peče torto z oljčnim oljem iz nič, ekstra deviško oljčno olje pa doda na koncu.

"V bistvu je ena tretjina mojega recepta oljčno olje,« je rekla. ​,war"Zmešam lupinico, pinjenec in jajce. Nato dodam olivno olje, da se ti okusi stopijo, nato pa počasi presejem moko.”

Nato priporoča zlaganje – nežno kombiniranje lažjih in težjih mešanic, da zadrži zrak – v zadnjem trenutku, da se olivno olje popolnoma razprši v kolač.

Končno Woods peče torte dlje pri nižjih temperaturah ​,war"ohraniti svetost oljčnega olja in ga zaščititi pred zelo visokimi temperaturami, ki spremenijo okus in teksturo torte.«

Namesto peke pri 350 ºF (177 ºC), kot bi pekla masleno torto, Woodsova obrne številčnico na 300 ºF (149 ºC).

Ko se je vrnila v domačo kuhinjo, je Sohne povedala, da je, ko se je prepričala, da lahko njen recept zagotovi dosledne rezultate, svojim prijateljem in družini poslala mešanice za torte, sezname sestavin in navodila za peko.

Potem ko je prejela številne pozitivne povratne informacije in potrditev, da recepti delujejo, je lansirala izdelek in ga prodajala na spletu, v specializiranih trgovinah ter v sodelovanju z nekaterimi proizvajalci in uvozniki, vključno z McEvoy Ranch, Oil & Vinegar in argentinskim uvoznikom ekstra deviškega oljčnega olja.

Sohne ne priporoča nobenega posameznega proizvajalca ekstra deviškega oljčnega olja. Namesto tega meni, da bi morale mešanice za torte Flour & Olive potrošnikom omogočiti eksperimentiranje z različnimi oljčnimi olji in iskanje najboljših, ki ustrezajo njihovemu okusu.

"To je produkt sodelovanja,« je dejala. ​,war"Nikoli nisem želel, da bi bila mešanica za torto samostojna, ker je cilj predstaviti raznolikost oljčnega olja.”

"Te mešanice za pogače temeljijo na partnerstvih s proizvajalci oljčnega olja in trgovci na drobno, ki prodajajo oljčna olja, da združijo naše mešanice z oljčnimi olji na zelo odprt način,« je zaključil Sohne.