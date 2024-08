Naraščajoče cene olivnega olja in kakava izzivajo specialne čokoladnice

Od oliv do kakavovih zrn so ekstremni vremenski dogodki po vsem svetu prispevali k dvigu cen kuhinjskih osnovnih in luksuznih izdelkov.

Cena kakava je dosegla a rekordno visokih 9,865 $ (9,244 €) na tono aprila 2024 in je od takrat rahlo padla na 8,380 $ (7,935 €). Pred septembrom 2023 cene kakava v več kot 3,600 letih niso presegle 3,300 dolarjev (30 evrov) na tono.

Ni nam bilo treba zvišati cen maloprodajnih čokoladnih tablic. To je predvsem zato, ker za številne ploščice uporabljamo olivno olje namesto večjega dela kakavovega masla. - Hallot Parson, generalni direktor, K+M Chocolates

Svetovne cene kakava so se zvišale zaradi različnih dejavnikov, vključno z neuspešnim pridelkom zaradi slabega vremena, boleznimi fižola, tihotapljenjem, tržnimi špekulacijami in nezakonitim rudarjenjem zlata, ki so zmanjšali proizvodnjo in razpoložljivost fižola v Gani, drugi največji proizvajalki na svetu.

Medtem pa so suša in visoke spomladanske temperature v sredozemskem bazenu v letih 2023 in 2024 povzročile zaporedna leta slabe letine oljk in desetletje nizko skupno proizvodnjo oljčnega olja. Zaradi sotočja dejavnikov je referenčna cena oljčnega olja Mednarodnega denarnega sklada padla rekordno visoko v januarju pri 10,281 USD (9,446 EUR) na tono in ostaja zgodovinsko visoka.

Naraščajoče cene kakava in oljčnega olja so prizadele tržno nišo čokoladnic z oljčnim oljem, vključno z Čokolade K + M.

Podjetje, ki sta ga leta 2017 v Napi v Kaliforniji ustanovila francoski kuhar Thomas Keller in toskanski proizvajalec oljčnega olja Armando Manni, izdeluje svojo čokolado po skrbno uravnoteženem receptu, ki vključuje ekstra deviško olivno olje in kakav v prahu.

Njihova metoda ohranja bogastvo kakavovih zrn in zagotavlja koristi za zdravje z uporabo ekstra deviškega olivnega olja namesto kakavovega masla. Dejansko so raziskovalci na Univerzi v Pisi leta 2017 objavili študijo, ki dokazuje, da je ekstra deviško temna čokolada obogatena z oljčnim oljem izboljšali profile tveganja za srčno-žilne bolezni pri zdravih udeležencih.

"Cena kakava je povsod povzročila ogromno obremenitev za proizvajalce čokolade,« je povedal Hallot Parson, generalni direktor K+M Chocolates. Olive Oil Times. ​,war"Nekako smo srečni, da imamo dostojno zalogo kakavovih zrn, vendar je kakavovo maslo postalo še posebej drago.«

"Da vam predstavim nekaj konteksta, od leta 2019 do 2023 smo običajno plačali med 8 in 9 USD (7.40 € in 8.30 €) na kilogram ekološkega kakavovega masla,« je dodal. ​,war"Trenutna cena je okoli 36 dolarjev (33 evrov) za kilogram. Če bi kupili 12.5-tonski zabojnik, kar je veliko več, kot potrebujemo ali bi si lahko privoščili, cena pade le na 26 USD (23.8 €) za kilogram plus poštnina iz Južne Amerike.«

Na srečo za K+M Chocolates jim je uporaba ekstra deviškega oljčnega olja namesto kakavovega masla v različnih izdelkih prinesla konkurenčno prednost kljub zgodovinsko visoke cene olivnega olja.

"Doslej nam ni bilo treba dvigniti cen maloprodajnih čokoladnih tablic,« je dejal Parson. ​,war"To je predvsem zato, ker za številne ploščice uporabljamo olivno olje namesto večjega dela kakavovega masla. Vendar se osredotočamo tudi na izdelavo vrhunske čokolade za slaščičarje in uporabo v restavracijah. Za te namene je ključnega pomena dobra tekočnost čokolade, ki je v veliki meri posledica višje vsebnosti kakavovega masla.”

Čeprav podjetje ni zvišalo cen, je Parson dejal, da cene gostinskih storitev rastejo, kar vpliva na velike evropske proizvajalce čokolade, ki so v preteklosti prevladovali na trgu.

"Ironično je, da smo zdaj morda v položaju, da ponudimo izjemno konkurenčne cene v primerjavi s temi masovno proizvedenimi znamkami,« je dejal Parson. ​,war"To zaradi ekonomije obsega in dodatne skrbi, ki jo vlagamo v našo nabavo in proizvodnjo, še nikoli ni bilo mogoče za večino obrtnih čokoladnih podjetij.«

Poleg naraščajočih cen surovin se podjetje po Parsonovih besedah ​​sooča z izzivi pri širitvi v Azijo zaradi transportne logistike in stroškov.

"Večkrat smo izvažali v Korejo, a na koncu se je izkazalo, da je predrago vzpostaviti prisotnost tam,« je dejal Parson.

Kljub višjim cenam potrošniki še vedno hrepenijo po čokoladi in olivnem olju. Po podatkih Fortune Business Insights, podjetja za tržne raziskave, naj bi azijsko-pacifiški trg oljčnega olja do leta 18.4 zrasel na 16.8 milijarde dolarjev (2030 milijarde evrov), kar je 30-odstotno povečanje glede na leto 2022.

Ločena raziskava ocenjuje, da bo svetovni trg čokolade do leta 197 vztrajno rasel na 181 milijard dolarjev (2032 milijard evrov), kar je 50 odstotkov nad vrednostjo iz leta 2023.