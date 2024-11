Devetnajst mesecev kasneje Oleato je prišel v Združenih državah bo Starbucks iz svojih lokacij v ZDA in Kanadi odstranil kavni napitek z oljčnim oljem.

Odločitev je prišla, ko je podjetje objavilo tretje zaporedno četrtletje padajoče prodaje, ki jo je spodbudil desetodstotni upad v Severni Ameriki. Starbucks je tudi začasno ustavil predhodno načrtovane obete za proračunsko leto 2025.

"Jasno je, da moramo temeljito spremeniti našo strategijo, da bi ponovno pridobili stranke,« je novoimenovani izvršni direktor Brian Niccol povedal vlagateljem na konferenčnem klicu, kjer je orisal načrte za racionalizacijo obsežnega menija podjetja in pospešitev storitev s poenostavitvijo dela baristov.

Oglejte si tudi: Ekstra deviško oljčno olje daje vrhunske sotolije v Pugliji

"Moje izkušnje mi pravijo, da ko se vrnemo k svoji osnovni identiteti in dosledno zagotavljamo odlično izkušnjo, se bodo naše stranke vrnile,« je dodal nekdanji direktor Pizza Hut, Taco Bell in Chipotle Mexican Grill. ​,war"Imamo jasen načrt in hitro delamo, da Starbucks vrnemo k rasti.«

Oleato je bil plod nekdanjega izvršnega direktorja Howarda Schultza, ki je dejal, da je navdih za pijačo dobil po daljšem potovanju po Siciliji, kjer se je seznanil z navado pitja žlice ekstra deviško olivno olje pred jutranjo kavo. Kasneje je olivno olje začel mešati neposredno v kavo.

Linija kave je vključevala pet toplih in hladnih napitkov, pripravljenih z žlico ekstra deviškega oljčnega olja Nocellara del Belice, pridobljenega iz nagrajeni producent v Partanni.

Linija pijač debitiral v Italiji februarja 2023 in se je od takrat razširil v trgovine v Kanadi, na Kitajskem, v Franciji, na Japonskem in v Združenem kraljestvu. Starbucks ni javno povedal, ali bo ukinil Oleato iz svojih mednarodnih trgovin, kjer je leta 2024 prodaja upadla.

V letu in pol delovanja je bila linija pijač Oleato deležna navdušenja in skepse.

Od vsega začetka so nekateri strokovnjaki upali, da bi Starbucks lahko postal svetovni ambasador oljčnega olja s predstavitvijo ekstra deviškega oljčnega olja naslednji generaciji potrošnikov in zagotavljanjem nove platforme za proizvajalce oljčnega olja.

Nekatere lokacije Starbucksa s sedežem v ZDA so celo prodajale steklenice Oleificio Asaro iz leta 1916​,war"s Partanna Robust mešanica, ki se uporablja za pripravo pijač. Vendar ni jasno, kakšen vpliv je imel ta dodatni prodajni kanal na sicilijanskega proizvajalca.

Kljub takrat naklonjenemu Schultzu, ki je trdil, da bo Oleato ​,war"preoblikovati industrijo kave« in njegov naslednik Laxman Narasimhan, ki je lansiranje pijače opisal kot ​,war"zelo uspešno« in ​,war"eno od petih najboljših lansiranj izdelkov v zadnjih petih letih,« so kupci in kritiki dajali pijačo mešane ocene.

Medtem ko so nekatere stranke uživale v ​,war"super bogat, kremast in okus po oreščkih,« so drugi poročali o krčih in občutku odvajalnega učinka po pitju kavnega napitka z olivnim oljem. Dietetiki so to pripisali kombinaciji visoke vsebnosti maščob in kofeina.

Baristi in menedžerji v več trgovinah so za Bloomberg News tudi potrdili, da artikel ni bil zelo priljubljen.