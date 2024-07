Tri priljubljene grške jedi, ki jih lahko poskusite to poletje

Poletje v Grčiji je pravi čas, da poskusite nekaj klasičnih jedi te države. S tradicijo, izgubljeno v megli časa, državna kuhinja poudarja glavne jedi slavnih Sredozemska prehrana v svoji najboljši obliki, z ekstra deviško olivno olje v ospredju.

"Grško poletje ni samo morje in sonce, temveč tudi okusi,« je povedala Maria Prokopiou, endokrinologinja in diabetologinja iz Aten. Olive Oil Times. ​,war"Okusi, polni barv, ki odražajo bogato zgodovino in rodovitno zemljo.”

Grška kuhinja je edinstven šopek barv in okusov. Poleg fantastičnega okusa nam nudi tudi bogastvo elementov v sledovih, antioksidantov in vitaminov, ki imajo številne koristi za zdravje. - Maria Prokopiou, endrokrinologinja in diabetologinja

"Skoraj nemogoče je obiskati Grčijo poleti in ne okusiti paradižnika, jajčevcev, fižola, okre in bučk, skupaj z zelišči, kot so peteršilj, koper, origano in meta, v različnih receptih po vsej državi.«

Medtem ko je barvita Grška solata očara brbončice, je Prokopiou poimenoval še nekaj jedi, ki jih je prijetno poskusiti v vročem grškem poletju.

Musaka

Ekstra deviško oljčno olje ima osrednjo vlogo v kralju tradicionalne grške kuhinje, musaki. (Foto: Spyros Papailias prek Facebooka)

Musaka, ki jo strežejo v vseh restavracijah in tavernah po vsej državi, je enolončnica iz mesa in jajčevcev, prelita s plastjo bešamela, ki postane zlato rjava, ko je pečena.

"Kralj tradicionalne grške kuhinje je musaka,« je dejal Prokopiou. ​,war"Izvirni recept vključuje plasti dušenih jajčevcev in mletega govejega mesa, pripravljenega s paradižnikom in zelišči, prekrite s kremno bešamel omako iz mleka, moke in oljčnega olja.”

Čeprav je osnovni bešamel narejen iz masla, pomešanega z moko, da se oblikuje roux, je v Grčiji pogosta poteza zamenjava masla z enako količino oljčnega olja za bolj zdrav rezultat.

Splošno mnenje je, da se je musaka pojavila na Bližnjem vzhodu pred stoletji. Vendar je njegov natančen izvor skrivnosten. Sčasoma je jed vključevala elemente iz različnih kuhinj, vključno z Otomanskim cesarstvom, da bi postala ikonična grška jed, znana po vsem svetu.

Legenda pravi, da je francoski pridih jedi – bešamelu – dodal priznani grški kuhar in zagovornik francoske gastronomije Nikolaos Tselementes v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

Musaka poleg odličnega okusa človeku nudi tudi vrsto hranil.

"Jajčevci vsebujejo veliko antioksidantov v koži in mesu, kot so vlaknine, kalij in nasunin, snov, ki je povezana z zniževanjem holesterola v krvi in ​​velja za zaščito možganskih celic,« je dejal Prokopiou.

"Človeško telo dobi tudi kakovostne živalske beljakovine in železo iz mletega mesa, kalcij iz mleka, uporabljenega v omaki, energijo pa iz moke,« je dodala.

Nasunin, kemična sestavina, ki jo v izobilju najdemo v olupkih jajčevcev, je pritegnila veliko pozornosti znanstvenikov zaradi svojih ugodnih učinkov na zdravje ljudi, kot je zmanjšanje vnetja možganov in njegove možne uporabe v prehrambeni industriji.

"Za tiste, ki so na dieti ali pazite na dnevni vnos kalorij, pa je treba musako uživati ​​zmerno, saj je lahko visoko kalorična, odvisno od tega, ali so jajčevci ocvrti ali pečeni in kako pusto je meso,« je dejal Prokopiou.

Za nadebudne domače kuharje je musaka zapletena jed za pripravo. Če pa je pravilno pripravljena, izdatno nagradi zahtevne brbončice. Sodoben pridih je uporaba jajčevcev in tanko narezanega krompirja kot osnove jedi, da postane bolj robustna.

Nekateri kuharji predlagajo, da za lažjo različico musake namesto bešamela uporabite preprosto jogurtovo omako. To omako enostavno pripravimo z grškim precejenim jogurtom, jajci in kančkom muškatnega oreščka.

Musaka je lahko tudi veganska jed, ki nadomesti mleto meso z dušenimi gobami ali paradižnikovo omako iz leče, bešamel pa s prelivom iz pire krompirja.

Stročji fižol Lathera

Ekstra deviško oljčno olje pomaga združiti sestavine pene iz zelenega fižola. (Foto: Pixabay)

Zeleni fižol (fasolakia v grščini) kuhana v oljčnem olju je grška jed, ki spada v posebno družino jedi grške kuhinje, imenovano lathera, pomen ​,war"v olivnem olju.'

Lathera obsega na desetine receptov za rastlinske jedi, kuhane v oljčnem olju, kot nalašč za vegetarijance ali tiste, ki sledijo dieti brez mesa.

"Sveži stročji fižol je najbolj znan predstavnik lathera jedi,« je dejal Prokopiou. ​,war"Dušeni s čebulo, paradižnikom in ekstra deviškim olivnim oljem so odličen vir vlaknin, vitaminov in elementov v sledovih, vključno s kalcijem in fosforjem, magnezijem, kalijem ter vitaminoma A in K.”

Prokopiou dodaja, da te snovi stročji fižol uvrščajo med živila, bogata z antioksidanti, ki ščitijo pred prostimi radikali. ​,war"Poleg tega imajo malo kalorij,« je dejala.

Lathera jedi so pripravljene iz svežih sezonskih sestavin in so hrana, ki lahko nahrani cele družine s cenovno ugodnimi, a okusnimi sestavinami. Stročji fižol in črnooki fižol, bučke in cvetove bučk, okra, grah, jajčevce in artičoke lahko uporabite za pripravo lathera jedi.

Po besedah ​​grške kuharice in avtorice kuharske knjige Dine Nikolaou je kombinacija olivnega olja z zelenjavo ključ do izražanja okusov v jedi.

"Osnovna sestavina je olivno olje in zelenjava ​,war"poroka', da bi zagotovili vrhunsko slast,« je dejal Nikolaou. ​,war"In če spremljamo lathera s kocko feta sira, potem lahko govorimo o bistvu okusa.”

Poleg tega ekstra deviško oljčno olje, ki se uporablja za pripravo a lathera recept poveča hranilno vrednost jedi.

Znanstvene raziskave so pokazale, da se fenoli ekstra deviškega oljčnega olja prenašajo na v njem kuhano zelenjavo. Poleg tega postanejo nekatera hranila v nekateri zelenjavi v prisotnosti oljčnega olja bolj biološko razpoložljiva za človeško telo.

Gemista

Gemista je v Grčiji vseprisotna poletna jed, prepojena z ekstra deviškim olivnim oljem, ki spominja na lepe spomine iz otroštva. (Foto: Dimitra Christidi prek Facebooka)

Nobena hrana Grkom ne obudi več spominov na otroštvo kot gemista.

Tradicionalno poleti nedeljski obrok za vso družino, gemišt (pomen ​,war"polnjena«) je pečenka iz paradižnika in paprike, polnjena z riževim nadevom.

"Gemista je narejena iz paradižnikov in paprik, ki so bili izpraznjeni v notranjosti,« je dejal Prokopiou. ​,war"Njihovo meso nato prepražimo z oljčnim oljem, peteršiljem, naribanim jabolkom, naribanim sirom mizitra in rižem, da naredimo nadev in z njim nadevamo izpraznjeno zelenjavo. Nato zelenjavo poškropimo z ekstra deviškim oljčnim oljem spečemo.”

Mizithra je nizkokalorični tradicionalni grški sir iz ovčjega ali kozjega mleka z nizko vsebnostjo maščob. Pogosto se uporablja v naribani obliki kot začimba v receptih za testenine.

Paradižnik, ki ga botanično uvrščamo med sadje, a na splošno velja za zelenjavo, ker ga večinoma kuhamo ali uporabljamo v solatah, bogata z likopenom, antioksidant.

Prokopiou je dejal, da postane likopen bolj dostopen, ko so paradižniki kuhani, kar poveča hranilno vrednost jedi.

Užitni so vsi deli jedi iz gemista, tudi lupine paradižnika in paprike, ki jih s kuhanjem zmehčamo in sladkamo.

Za pripravo gemišta lahko uporabimo tudi drugo zelenjavo, kot so jajčevci in okrogle bučke. Zelenjavo v jedi običajno dopolni nekaj krompirjevih zrn.

"Gemista ponuja vrsto zdravih snovi, vključno s fenoli oljčnega olja, likopenom, minerali in elementi v sledovih, ki krepijo naš imunski sistem,« je dejal Prokopiou. ​,war"Z eno besedo, gemista je popoln obrok, ki vsebuje beljakovine iz sira, ogljikove hidrate in zelenjavo.”

"Grška kuhinja je edinstven šopek barv in okusov,« je zaključila. Poleg fantastičnega okusa nam zagotavlja tudi bogastvo elementov v sledovih, antioksidantov in vitaminov, ki imajo številne zdravstvene koristi za človeško telo, ne glede na to, katero jed izberemo.”