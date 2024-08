AIFO, Italijansko združenje mlinov oljčnega olja, je 23. marca izvedlo celodnevno delavnicord pri Rimu San Sebastiano al Palatino. Očarljiv cerkveni kompleks Palatine Hill se zdi, kot da je na oddaljenem podeželju, vendar je v resnici blizu ulice, podobne avtocesti, ki povezuje Kolosej s trgom Piazza Venezia. Skupina, sestavljena iz proizvajalcev oljčnega olja z malimi in srednje velikimi podjetji, se je zbrala, da bi razpravljala o tem, kako pozicionirati visoko kakovostno ekstra deviško oljčno olje v svetu, kjer so nizki stroški najbolj cenjeni.

Oljke v Pugliji iztrgajo, da bi naredili prostor za fotovoltaične kmetije. Zaradi tega se tresem - Piero Gonnelli

Skupina je slišala člane, govorce iz akademskega sveta, predstavnike vladnih agencij in svetovalce. Videti je bilo, da so se vsi strinjali, da je ključno razlikovanje od blagovnih znamk množičnega trga in da bo potrebno dolgo in veliko trdega dela, da bi visokokakovostno oljčno olje doseglo ceno, ki si jo zasluži. Potekala je tudi živahna razprava o tem, kako je treba ravnati s stranskimi produkti ekstrakcije oljčnega olja.

Piero Gonnelli, predsednik in ustanovni član AIFO, da bi poudaril posledice nizkih cen na sektor, je dejal, ​,war"Danes oljke v Pugliji trgajo, da bi naredili prostor za fotovoltaične kmetije. Zaradi tega se stresem. V Toskani je zapuščenih 50 do 60 odstotkov oljčnih nasadov. Gonnelli, ki je bil profilirano s strani Olive Oil Times, prideluje oljke ter proizvaja in stekleniči olje v Toskani. Zadnja številka je še posebej zaskrbljujoča, saj ima toskansko oljčno olje prednost pred olji iz drugih regij.

Italijanski kupci kupijo liter olivnega olja v povprečju vsakih deset do petnajst dni. Potrošniki kupujejo dovolj olja, a po mnenju članov AIFO manjka kakovosti. Mauro Loy, strokovnjak za trženje in nekdanji izvršni direktor verige supermarketov, je poročal, da se približno 85 % ekstra deviškega oljčnega olja kupi v verigah supermarketov. Izbira je v veliki meri odvisna od tega, kaj je v prodaji. Člani AIFO želijo, da imajo potrošniki možnost izbire med svojimi olji povišane kakovosti in standardnim ekstra deviškim oljčnim oljem velikih pakirnikov blagovnih znamk. (Italijanski potrošniki že imajo možnost izbire med dvema vrstama mleka, standardnega in visokokakovostnega.) Člani AIFO ne gledajo le na italijanske potrošnike, ampak preučujejo načine, kako doseči širitvene trge, kot so ZDA, Daljni vzhod in Rusija.

Giampaolo Sodano, podpredsednik AIFO, katerega profil se je pojavil v Olive Oil Times in ki je dogodek vodil, je pojasnil, da seminar vodi do letnega srečanja v maju, kjer bodo zbrani dokumenti za lobiranje pri Evropskem parlamentu v Bruslju. AIFO se še posebej zanima za priznanje poklica Mojster Oleario ali glavni proizvajalec olja. Na enak način nekateri člani, kot je Gonnelli, verjamejo besedi in konceptu obrtniško najbolje opisuje, kaj počnejo, in ga je treba uporabiti za povezovanje s potrošniki. Gonnelli je opozoril, da potrošniki že poznajo obrtno pivo in obrtne testenine.

Profesor Maurizio Servili z univerze v Perugii je poudaril, da sta diferenciacija in koncept italijanske visoke kakovosti bistvenega pomena, saj so preveč liberalni mednarodni standardi spodkopavali še bolj razvodeneli standardi, ki so jih uvedle posamezne države. Profesor Servili je rekel: ​,war"Argentina je zdaj članica COI (International Olive Council), vseeno pa si je Argentina naredila lep majhen standard, ki omogoča, da ima ekstra deviško oljčno olje vsebnost linolenske kisline 1.5 odstotka namesto mednarodne omejitve 1 odstotka. Postavili so si standarde, ki dovoljujejo kampesterol, ki je lahko 4.5 odstotka namesto mednarodne omejitve 4 odstotkov. Servili je temu sledil z besedami, da so novi standardi odprli vrata za ponarejanje žafranikovega olja in da je Avstralija ustvarila standarde, podobne argentinskim. Po njegovem mnenju bo prerasla v brezplačno za vse.

Različni govorci so razpravljali o tem, kaj definira ​,war"Visokokakovostna italijanska«. Nekateri, vendar ne vsi, DOP in IGP bi bili upoštevani za kategorijo. Številni govorniki so izrazili mnenje, da obstajajo geografsko označena olja, ki niso dovolj dobra za to kategorijo. Objektivna kemična analiza bo ključnega pomena pri preverjanju olj. Sodano je dejal, da je treba potrošnikom predstaviti jasne oznake, ki ​,war"mora dati natančno (najmanjše dovoljeno) število polifenolov." To se je zdelo pomembno za zdravje, saj je visokokakovostno olje bogatejše z zdravilnimi lastnostmi kot standardno ekstra deviško oljčno olje.

Profesor Massimo Pizzichini je zanimivo predstavil svoje projekte in patente, ki vključujejo zajemanje polifenolov iz odpadkov, ki nastanejo pri pridobivanju oljčnega olja. Govoril je o polifenolih in njihovi vlogi v življenju oljk, med katerimi so tudi konzervans, drevo in plod pa tudi ščitijo pred oljčno muho in škodljivimi bakterijami. Pri profesorjevem podjetniškem podjetju PhenoFarm, voda iz tropin in vegetacije, ki vsebuje 98 odstotkov polifenolov, pridobljenih iz ekstrakcije oljčnega olja, je izolirana z uporabo membran. Predvideva veliko povpraševanje po polifenolih s strani živilskih, farmacevtskih in kozmetičnih podjetij, proizvajalcem oljčnega olja pa je očital, da niso sprejeli njegovih projektov. Njegovo jezo so sprejeli s tišino, sopihanjem in nervoznim smehom, zaradi česar so bili vsi pozorni še dolgo popoldne.