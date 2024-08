Avtor: Sarah Schwager

Olive Oil Times Sodelavec | Poročanje iz Buenos Airesa

Korporacija za razvoj podeželja in raziskav avstralske vlade je objavila svoj najnovejši načrt za raziskave, razvoj in razširitev avstralske industrije oljk (RD&E) za obdobje 2010–2015.

Načrt določa cilje za pomoč pri zaščiti in napredovanju industrije, ki je hitro rasla v kratkem času, vendar se zdi, da se bo zmanjšala, če ne bodo huda suša, podnebne spremembe, zvestoba potrošnikov, izvozna konkurenca, tržni izzivi in ​​mednarodne finančne razmere. lotil.

Medtem ko so bile oljke del avstralske kulture od evropske naselitve, se je preporod avstralske oljčne industrije začel okoli leta 1995, v skladu s poročilom, ki se je preselil iz ​,war"domača industrija« vstopa v svojo začetno fazo v tehnično dovršeno industrijo, ki uveljavi Avstralijo med narodi, ki gojijo oljke.

Lanska proizvodnja oljčnega olja je bila ocenjena na 15,000 ton (z 2,500 ton leta 2004) in približno 3,200 ton namiznih oljk, za skupno maloprodajno vrednost več kot 185 milijonov avstralskih dolarjev (164 milijonov ameriških dolarjev). Pričakuje se, da se bo razvila v a ​,war"zrele industrije do konca tega desetletja.

Soavtor poročila Ian Rowe pravi, medtem ko veliki proizvajalci – manj kot 20, ki se nahajajo v severni osrednji Viktoriji in v Zahodni Avstraliji severno od Pertha, kar predstavlja več kot 70 % letne proizvodnje v državi – postajajo priznani po svoji učinkoviti in sodobni proizvodnji in predelavi metode, manjši proizvajalci težko konkurirajo v supermarketih po ceni.

"Tudi zmeda potrošnikov glede tega, kaj lahko označimo kot ekstra deviško oljčno olje, ne pomaga, zlasti če potrošnik primerja cenejši uvoženi izdelek z lokalno pridelanim izdelkom, ki sta oba označena kot ekstra deviško oljčno olje.

Avstralsko združenje za oljke (AOA) se trenutno ukvarja s tem vprašanjem s svojo pobudo o industrijskih kodeksih ravnanja.

G. Rowe, ki je ustanovni član AOA in je bil predsednik od leta 1998 do 2000, pravi, da se bo hitra rast industrije v prihodnjih letih verjetno izenačila.

Kliknite, da odprete PDF

"Nove zasaditve so se zmanjšale in po trenutnih kazalnikih se bo proizvodnja umirila proti koncu tega desetletja,« je dejal. ​,war"Pomanjkanje vode za namakanje, finančna vprašanja, vključno z avstralskim menjalnim tečajem, spremenljivost podnebja in propad upravljanih naložbenih shem so vsi dejavniki, ki prispevajo k upadanju novih zasaditev.

Načrt obsega štiri cilje – raziskave trga in razvoj izdelkov; Gospodarsko in okoljsko trajnostna industrija oljk; spopadanje s podnebnimi spremembami in spremenljivostjo; in Komunikacija, koordinacija in usposabljanje – vsaka ima več strategij, od katerih bo vsaka osnova za raziskovalni projekt.

Prioritete v prvem cilju se nanašajo na nakupne namene potrošnikov oljčnega olja, zaznavanje potrošnikov o ustrezni uporabi oljčnega olja in namiznih oljk ter odnos do netradicionalne maloprodajne embalaže, kot so svetlobno steklo, plastika, ​,war"bag in box« in majhne pločevinke, v nasprotju s težkimi temnimi steklenicami, ki se tradicionalno uporabljajo za pakiranje ekstra deviškega oljčnega olja, ki predstavljajo veliko breme za industrijo v smislu stroškov in okoljskega odtisa industrije.

Paul Miller

Predsednik AOA Paul Miller pravi, da so strategije vsekakor potrebne, saj so cene oljčnega olja po vsem svetu zgodovinsko nizke. ​,war"Povedali so nam, da je to posledica finančnih razmer v velikih državah proizvajalkah – Španiji, Grčiji, Portugalski in do neke mere Italiji –, ki spodbujajo prodajno vedenje za ustvarjanje denarnega toka,« je dejal. ​,war"To otežuje življenje vsem v vrednostni verigi, razen trgovcem na drobno."

Industrija se mora spopasti tudi z avstralskimi težavami s sušo in podnebnimi spremembami.

oglas

oglas

Da bi zmanjšali učinke podnebnih sprememb in spremenljivosti, poročilo pravi, da so v bližnji prihodnosti potrebne strategije preživetja za nasade, ki jih prizadenejo nenadni vremenski ekstremi, in, če pogledamo dlje, za tiste, na katere vplivajo dolgoročne spremembe vremenskih vzorcev. Smernice so bistvene tudi za zmanjšanje porabe vode ob ohranjanju donosa in kakovosti olja.

G. Rowe pravi, da imajo številni veliki nasadi dostop do kakovostne in dolgotrajne vode za namakanje – zahvaljujoč trenutni vladni politiki namakanja – se nekaterim morda težko zdi. A pravi, da nekateri manjši nasadi, ki so geografsko bolj razširjeni po celini, že čutijo posledice sprememb temperature in vzorcev padavin.

Kliknite za Povečava

G. Miller po drugi strani pravi, da so oljke trše od mnogih drugih pridelkov in jih vlada vidi kot primerne za toplejše sušne razmere v primerjavi z drugimi tradicionalnimi pridelki. ​,war"Kljub izzivom glede oskrbe z vodo in podnebne spremenljivosti Avstralija ni sama – Španija je imela v zadnjih letih svoje izzive,« je dejal. ​,war"Možno je, da bodo v industrijo vstopili nekateri novi igralci iz Evrope.«

Avstralija mora prav tako razviti načine, da hitro konkurira drugim novim širitev industrije oljčnega olja, iz krajev, kot so Argentina, Čile in Združene države, če želi zagotoviti posel nastajajočih trgov porabe oljčnega olja, kot je npr. Kitajska in Indijo.

G. Miller pravi, da svetovni trg zaupa avstralskemu kmetijstvu. Država je znana po visokokakovostnem ekstra deviškem oljčnem olju z nizko vsebnostjo proste maščobne kisline (FFA). Dvainšestdeset odstotkov avstralskih oljčnih olj ima FFA pod 0.19 % po podatkih za obdobje 2003–2009, 94 % pa ima FFA pod 0.4 %. To je precej pod mednarodno priznano ravnjo za ekstra deviško oljčno olje, ki znaša 0.8 %, in primerljivo z 0.16 %, prijavljenimi pri majhnih toskanskih proizvajalcih.

G. Miller pravi, da je AOA seznanjena tudi s poizvedbami evropskih držav, ki želijo postaviti nove nasade v Avstraliji. ​,war"Pravijo, da pričakujejo zaostrene pogoje za Evropsko unijo po letu 2013, ko pričakujejo občutno znižanje subvencij za oljčno industrijo,« je dejal.

Pravi, da je tudi nekaj predhodnih aktivnosti azijskih podjetij. ​,war"Trenutno je na Kitajskem več dejavnosti kot Indija, Avstralija pa ima močne povezave s temi azijskimi trgi,« je opozoril g. Miller.

Četrti cilj obsega zagotavljanje izobraževanja proizvajalcev, izboljšanje kohezivnosti in koordinacije industrije, krepitev struktur in koordinacije med industrijskimi organi, razvoj zakonskega postopka financiranja dajatev in nacionalno akreditiranega programa poklicnega usposabljanja ter uvedbo strategije ravnanja z okoljem v oljčni industriji.