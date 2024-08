Edwin Frankel: dvigovanje kalifornijskega oljčnega olja do višjih standardov

Med najuglednejšimi kemiki na svetu je dr. Edwin Frankel hkrati cenjena ikona in izjemna sila med svojimi vrstniki. Frankel, uveljavljen strokovnjak za oksidacijo lipidov, se je osredotočil na ekstra deviško oljčno olje in si prizadeva za izboljšanje standardov, ki temeljijo na boljših analitskih metodah. Drzne in kontroverzne so njegove nedavno objavljene ugotovitve pritegnile pozornost industrije, saj utirajo pot k znanstvenim korakom za kalifornijsko oljčno olje.

Nihče na svetu ni njegov vrstnik. - Kemik UC Bruce German

Frankel, ki močno podpira kalifornijsko industrijo oljčnega olja, si prizadeva za boljše standarde, tako da lahko California EVOO doseže višja merila od evropskih ali celo tistih, ki so predlagana v Avstraliji. ​,war"Kalifornija je sposobna narediti kalifornijsko oljčno olje najbolj znanstveno dokazano glede kakovosti in zdravja kjer koli na svetu,« je dejal Frankelov glavni sodelavec v preteklih letih, profesor UC Davis in živilski kemik Bruce German. ​,war"Kalifornija je v položaju, da svoj izdelek znanstveno postavi v ospredje,« nadaljuje German, ki je prepričan, da je Frankel tisti, ki bo to storil. ​,war"Nihče na svetu ni njegov vrstnik."

Čeprav je okus glavno merilo, ki ga Mednarodni svet za oljke uporablja za testiranje ekstra deviškega oljčnega olja, je okus subjektiven, pojasnjuje German. Če se izvaja kemična analiza, večinoma za ugotavljanje, da je olje ponarejeno ali pokvarjeno, je peroksidna vrednost (PV) eden od znakov, ki se uporabljajo za merjenje oksidacije. Težava je, nemški zapiski, ​,war"Večina ljudi ne ve, kako izmeriti oksidacijo. Ed je za to edinstveno usposobljen."

Lansko kontroverzno poročilo iz UC Davis Olive Center naj industrija to seznani. Frankelova skupina znanstvenikov je ugotovila, da 69 odstotkov uvoženih vzorcev oljčnega olja in 10 odstotkov vzorcev kalifornijskega oljčnega olja, označenih z ekstra deviškim oljčnim oljem, ni ustrezalo mednarodnim kemičnim in senzoričnim standardom za EVOO. V poročilu je navedeno, ​,war"Naši laboratorijski testi so pokazali, da kemični standardi MOK in USDA pogosto ne odkrijejo pomanjkljivih oljčnih olj, ki ne izpolnjujejo ekstra deviških senzoričnih standardov.

Poročilo pravi tudi MOK in Standardi USDA za oljčno olje bi bilo učinkovitejše z vključitvijo nemških/avstralskih DAG in standardov PPP, ki kažejo na stara, slabo kakovost, oksidacijo in ponarejanje s cenejšimi rafiniranimi olji. MOK in Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA), trgovsko združenje, ki zastopa uvoznike oljčnega olja, se nista strinjala s študijo in sta te metode ocenila kot nezanesljive.

"V MOK si ne sklepa prijateljev,« je Richard Cantrill, tehnični direktor Ameriško društvo naftnih kemikov (AOCS) rekel o Frankelu. ​,war"On je tujec, ki poskuša priti noter. Imel bo resne težave,« je dejal, a priznava, da bo Frankelova dobro znana vztrajnost in dovolj vprašanj ljudem odprla um. Tisti, ki so imeli privilegij sodelovati z dr. Frankelom, vedo, kaj lahko pričakujejo.

Visoki analitični standardi v kombinaciji z nezaščiteno poštenostjo opredeljujejo delo dr. Frankla in so mu prislužili spoštovanje njegovih kolegov. ​,war"Za iskanje in govorjenje resnice je potreben pogum,« je povedal Dan Flynn, direktor UC Davis Olive Center, ki je tesno sodeloval z dr. Frankelom za resnico pri označevanju. ​,war"Njegovi kolegi se lahko zanesejo nanj, da jim ga bo dal neobarvanega."

Dr. Frankel je bil ploden pri tem. Objavil je 92 prispevkov, njegovo delo pa je bilo citirano 1100-krat, kar ga uvršča med najbolj citirane avtorje na svojem področju. Prav tako ima skoraj vse nagrade, ki jih lahko podeli American Oil Chemists' Society (AOCS), kot pravi Cantrill, ki opisuje Frankela kot ​,war"svetovni vodja in strokovnjak za oksidacijo lipidov."

Frankel je 31 let delal na oddelku za kmetijstvo v Peorii v Illinoisu, preden se je leta 1989 upokojil kot vodilni znanstvenik in začel svojo drugo kariero, očitno njegov pravi poklic, kot izredni profesor na UC Davis, njegovi alma mater. Oljčno olje ga je prvič zanimalo leta 1995, ko je imel priložnost sodelovati z gostujočim znanstvenikom iz Španije.





Primerjali so nekaj uvoženih in kalifornijskih vzorcev oljčnega olja z lokalnega zadružnega trga z rafiniranim, beljenim in deodoriziranim oljem z vrednostjo peroksida 0.4 (PV). Vsa olja so imela visok PV v razponu od 11 do 33. Standard MOK je 20, kar Frankel trdi, da je​,warprevisoko. Ne potrebuje veliko oksidacije, ta malo lahko povzroči zelo nezaželene aromatične spojine. Njegove raziskave so ga pripeljale do nepriljubljenega mnenja, da PV ni zanesljiv način merjenja oksidacije, in je bil zelo kritičen do nekaterih obsežnih objavljenih raziskav v Španiji.​,warSem v fazi svoje kariere,« je dejal Frankel,​,warkjer sem lahko kritičen."

Verjame, da je bila visoka PV teh vzorcev posledica napačnega prepričanja, da je EVOO stabilen za vedno. Vzorci so na policah že leta, je dejal, ko dejanska življenjska doba neodprte steklenice ne bi smela biti daljša od enega leta. ​,war"Druga olja,« pojasnjuje Frankel, ​,war"so datirani in ko so predolgo na polici, se zamenjajo. To se ne naredi z olivnim oljem. Vnesite lanske ugotovitve UC Davis in mnenje dr. Frankela, da ​,war"uvožena zgodovina je zelo vprašljiva."

Poročilo UC Davis je bilo šele začetek. Frankelova najnovejša raziskava je na novo objavljena v dveh perspektivnih člankih, prvih naslovih ponarejanje, oksidativna stabilnost in antioksidanti v kemiji EVOO. Druga izziva naval prehranske trditve, ki se ponašajo z odliko oljčnega olja. ​,war"Po mojem mnenju," je dejal, ​,war"te trditve so lahko močno pretirane in ne temeljijo na trdnih znanstvenih dokazih." Njegova glavna težava s temi trditvami je ​,war"uporaba slabih metod,« je dejal Frankel, ki je pojasnil, da so Španci porabili ogromno sredstev z uporabo vprašljivih analitičnih metod in komercialnih kompletov, ki niso znanstveno potrjeni za merjenje hranilne vrednosti oljčnega olja. ​,war"Iščejo hitre in umazane metode. Večina podatkov je vprašljivih. Porabijo ogromno denarja, ko morajo uporabiti boljše metode."

Ne glede na to, kako je raziskava dr. Frankla sprejeta, bo industrija oljčnega olja imela koristi od napredka, ki ga je začel. Njegov zagon in integriteta sta vodila in izpopolnila njegovo strokovno znanje in ga postavila v edinstven položaj. Besede Dana Flynna govorijo o Kaliforniji in celotni industriji, ko je rekel o Frankelu: ​,war"Je izjemen in imamo veliko srečo, da se osredotoča na oljčno olje."