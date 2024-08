Klicanje delov predlaganega standardi oljčnega olja za Avstralijo in Novo Zelandijo možno ​,war"ovire za mednarodno trgovino«, ki bi dejansko lahko povzročile ponarejanje oljčnega olja ​,war"lažje«, je Mednarodni svet za oljke (MOK) danes izdal izjavo, v kateri priporoča ponovno preučitev osnutka smernic.

Izjava z naslovom ​,war"Komentarji MOK na osnutek avstralskih/novozelandskih standardnih oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin«, jih je postavilo približno dvajset ​,war"odstopanja« – ali deli predlaganih standardov, ki niso skladni z obstoječimi konvencijami MOK – ki so vključevali definicije, kategorije oljčnega olja in preskusne metode, ki se razlikujejo od standardov MOK ali jih v njih ni. ​,war"To bi bilo smotrno," je zapisano v dokumentu. ​,war"za ponovno preučitev avstralskega/novozelandskega osnutka standarda."

Avstralija in Nova Zelandija, ki nista državi članici MOK, že dolgo menita, da obstoječa pravila MOK ne ščitijo ustrezno potrošnikov in proizvajalcev v regiji. Leandro Ravetti, ki je pomagal pripraviti standarde Rekel Olive Oil Times​,war"Ta nova uredba bo resno prizadela brezvestne izvajalce, ki trenutno uživajo zaradi znatne razlike v ceni, ki je na voljo z zavajajočo preprodajo semenskih olj in/ali oljčnega olja slabše kakovosti kot ekstra deviškega oljčnega olja visoke vrednosti. Medtem bodo pristni in pošteni operaterji iz Avstralije, Nove Zelandije in tujine prejeli prednost enakih konkurenčnih pogojev, kjer bodo njihovi izdelki višje kakovosti zaščiteni in priznani.

V zaključku, ki spominja na odziv sveta na metode, uporabljene v lanski študiji UC Davis, še eno odstopanje Novega sveta od protokolov MOK, je današnja izjava sklenjena: