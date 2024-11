Kitajski potrošniki zmedeni zaradi izbire oljčnega olja

Oljčno olje upočasnjuje staranje, je prva prehranska obramba pred uničujočimi boleznimi srca in je poleg tega še odličnega okusa. To je dober sloves, ki ga je treba upravičiti, kar povprečnega kitajskega potrošnika pusti v stiski. Osupljiva paleta izbire in begajoča tržna sporočila mnoge kitajske potrošnike zmedejo glede tega, kaj kupiti.

Težava je v tem, da mešanica pretirane trženja in bizarnih cen nepoučenim težko loči zrno od plev. Vsaka blagovna znamka oljčnega olja se bo ponašala s tem, kako zdravo je, kako visoko vsebnost nenasičenih maščob, kako čisto in kako kakovostno je. Ampak to je seveda reklama za vas. Kaj pa uporaba številk za razlikovanje med dobrim in slabim? No, to bi morda delovalo, če bi našli – in potem verjeli – številkam. Kitajska poročila o tej zadevi pravijo, da je označevanje večine oljčnega olja zmedeno in težko razumljivo za povprečnega potrošnika.

Vsi si želijo svežega oljčnega olja, kajne? Poglejte torej datum pridelave, ki naj bo odtisnjen nekje na etiketi – le da niste prepričani, ali je datum, ki ga berete, datum, ko so bile olive stisnjene in stisnjene (tukaj vnesite državo) oz. če je to datum, ko je bila vsa stvar zapakirana na Kitajskem. Enako velja za datum uporabnosti in druge pomembne informacije. Oktobra 2009 je Kitajska določila nekaj zakonov in standardov za oljčno olje in njegovo embalažo, vendar je tisto, kar ta kitajski novinar najde na policah, še vedno pušča veliko želenega.

Ampak plačaš za tisto, kar dobiš, kajne? No, radi bi tako mislili, toda kaj lahko upraviči razliko med 1-litrsko steklenico italijanskega deviškega oljčnega olja, ki stane 200 juanov (približno 29.40 USD), in 2.5-litrskim olivnim in sončničnim oljem, ki stane manj kot 20 juanov (2.94 USD)? Zdi se, da so nekatera jedilna olja dražja od tistih, ki jih nimajo, že z malo oliv. Če so olive tista čarobna sestavina, ki je odgovorna za razlike v cenah, si morda lahko predstavljate, zakaj je cena vrhunskih stvari tako draga. Z drugimi besedami, to je tisto, kar trženje počne najbolje – napihne cene naokoli – toda ali je to najboljše za potrošnika ali ne, je drugo vprašanje.

Nekatera kitajska poročila svetujejo, kako izbrati olje. Poglejte bistrost olja, pravijo. Je videti debel ali tanek? Je barva pretemna ali presvetla? Držite se dobrih znamk, pravijo. Več trženja, več zmede.

Seveda je večina dobrih blagovnih znamk uvoženih, založenih križišče ali več luksuznih živil, namenjenih izseljencem, ki so s svojimi višjimi dohodki in zahodnim ozadjem precej drugačni potrošniki kot povprečni Kitajci, ki si bodo morali močno premlevati glavo, preden bodo lahko vse ugotovili in našli nekaj, česar se lahko držijo.