Gawel: Odziv MOK na standarde oljčnega olja več "retorike"

Nedavni Mednarodni svet za oljke (MOK). odgovor na predlagane standarde avstralskega in novozelandskega oljčnega olja avstralske težke kategorije oljčnega olja so naletele na izrazit skepticizem. MOK je priporočil, da se smernice ponovno preučijo in jih označi kot potencialne ​,war"ovire za mednarodno trgovino«, ki bi dejansko lahko ​,war"olajšati ponarejanje«.

Njegov odgovor je v bistvu zelo podroben seznam vseh načinov, na katere je osnutek Avstralski in novozelandski standard razlikuje od določb trgovinskega standarda MOK. Malo je razlage, zakaj so meje MOK ustreznejše, ali dokazov, ki bi podprli njegovo logiko.

Strokovnjak za oljčno olje Richard Gawel je dejal, da je izjava, da bo novi kemični standard ovira za trgovino, bolj retorika kot dejstvo. ​,war"V predgovoru k standardu je navedeno, da vsako odstopanje od standardi MOK temelji na trdnih podatkih, zbranih v zvezi z razponi v naravni kemiji avstralskih oljčnih olj,« je dejal dr. Gawel.

"To je pomenilo, da je bilo nekaj standardov sproščenih. Če kaj, bi to moralo olajšati prosto trgovino. Zdrava pamet bi narekovala, da je prosta trgovina omejena, ko so standardi zaostreni, ne pa sproščeni. Gawel je dejal, da se zdi, da je MOK bolj zaskrbljen zaradi predlaganih testov za DAG in phyrofeophytine.

"Zlasti slednji ima potencial za zajezitev pretoka stare skladiščene nafte EU, ki nedvomno redno krasi naše obale,« je dejal dr. Gawel. ​,war"Toda za to gre za standarde. Zagotoviti, da potrošniki dobijo tisto, za kar mislijo, da plačujejo."

Po drugi strani pa Graham Aitken, novozelandski uvoznik oljčnega olja William Aitken & Co., se je obrnila na izjave, da Avstralija in Nova Zelandija ne verjameta, da obstoječa pravila MOK ustrezno ščitijo potrošnike in proizvajalce v regiji. Dejal je, da kot nekdo, ki je zelo vpleten v novozelandski trg oljčnega olja, lahko trdi, da to ni splošno sprejeto stališče.

Lani je avstralska potrošniška organizacija Choice objavila a raziskava, ki je pokazala, da je veliko uvoženih oljčnih olj, ki so na voljo v supermarketih, nezanesljivih, pri čemer 50 % testiranih ne izpolnjuje minimalnih standardov oznak. Ena od teh je bila Lupi Extra Virgin, največja prodajna znamka Nove Zelandije, katere uvoznik je William Aitken & Co.

G. Aitken je takrat dejal, da so bili novozelandski vzorci olja pogosto poslani v neodvisne evropske laboratorije na testiranje in "... vedno pridejo nazaj certificirani kot EVOO po standardih MOK".

Gawel je dejal, da osnutek standarda ni usmerjen samo na uvožena olja, pri čemer bodo verjetno enako prizadeti tudi avstralski proizvajalci in uvozniki. Dejal je, da raziskave potrošnikov, opravljene v Avstraliji, kažejo, da so najmočnejša gonilna sila nakupa ekstra deviškega oljčnega olja njegove zaznane zdravstvene koristi, pri čemer staro olje ni tako zdravo kot sveže olje. Dejal je, da lahko novi standardi omejijo trgovino s staro nafto.

"Avstralska industrija je dovolj velika, da lahko nekje v rezervoarju ostane ostanke nafte iz prejšnje sezone. Torej Evropejci v tem niso sami. Standardi lahko omejijo trgovino le, če so namerno določeni tako, da jih ena skupina lahko izpolni, druga pa nujno ne. Ne razumem, kako bi to lahko bilo tukaj."

Vodja sestavljanja standarda Leandro Ravetti je dejal, da čeprav ni mogel komentirati, medtem ko je bil osnutek standarda odprt za javno obravnavo, avstralski standardi in odbor, ki dela na standardu za oljčno olje, jemljeta vse zadeve, zlasti kakršne koli obtožbe, ki vključujejo tehnične ovire v trgovini, zelo resno. .



Omenil je tudi, da je Komentar MOK je le eden od stotih doslej prejetih komentarjev.

Gawel je tudi kritiziral MOK, ker ni zagotovil podatkov, ki bi podpirali njegove utemeljitve, na primer, kako določa meje kampesterola. Odgovor MOK na osnutek standarda vsebuje vnos v tabelo z naslovom ​,war"referenčni dokumenti«, ki zagotavlja povezavo do domače strani lastne spletne strani, ki ne navaja referenčnih dokumentov o tem, kako so postavljene njihove omejitve.

"Pomembno je, zakaj je kampesterol določen na 4 odstotke in ne na 4.5 ali 4.8 ali celo 2 odstotka,« je dejal dr. Gawel. ​,war"Nihče ne trdi, da je kampesterol v višjih količinah v semenskih oljih kot v oljčnem olju, tako da je zelo visoke ravni kampesterola v oljčnem olju mogoče razumeti kot kadilno pištolo za ponarejanje.

"Vendar je ta vrsta dokazov po svoji naravi posredna. Različni EVOO se v tej komponenti naravno razlikujejo in to precej bistveno. Torej je pravo vprašanje natančno, koliko posrednih dokazov je potrebnih, preden postane kaznivo dejanje, ki ga je mogoče obesiti?" Pravi, da je avstralski standard dejansko javno zagotovil podatke, ki podpirajo svojo utemeljitev.

“[MOK] trditve, da so ​,war"vodilna svetovna organizacija, ki nadzoruje oljčno olje, ne podpirajo njihovega primera. Če bi bili prepričani v svoj primer, bi podatke razmetavali povsod, da bi jih lahko videli vsi."

Paul Miller, predsednik Avstralsko združenje oljk, je dejal, čeprav ni videl odziva MOK, saj je v Maleziji pri Odboru za maščobe in olja Codex Alimentarius v podporo avstralski vladni delegaciji, ki se ukvarja z nekaterimi zadevami o oljčnem olju, je prepričan, da bo proces razvoja takšnega standarda v Avstralija je celovita in kompetentna.

"Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da so komentarji MOK dejansko kritični do procesa," je dejal.