Mednarodni svet za oljke

Prenehanje uporabe opisnih izrazov ​,war"čista' in ​,war"light« – ki že dolgo zavajajo potrošnike oljčnega olja – je med spremembami, ki si jih prizadevajo člani industrije Mednarodni svet za oljke zdaj išče povratne informacije o.

Ponovno opredelitev pojma ​,war"oljčno olje« – ki se trenutno uporablja za izdelke, ki vsebujejo mešanico rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja ter še en vir zmede potrošnikov – je tudi na mizi kot del predloga Turčije.

In med različnimi spremembami, predlaganimi za testiranje in parametre, je a ​,war"hiter in preprost« način merjenja fenolne spojine kar bi pripomoglo k uporabi zdravstvenih trditev na etiketah.

V okviru novega sistema, zasnovanega za povečanje preglednosti, je MOK začel razširjati takšne predloge o novih ali revidiranih metodah analize, parametrih ali omejitvah. Danes je objavila 12 takšnih predlogov in do 8. septembra pozvala k povratnim informacijam ustreznih deležnikov. Predlogi prihajajo iz različnih delov sveta in niso iz izvršnega sekretariata MOK, ampak so jih pregledali strokovnjaki za kemijo MOK na svojem zadnjem srečanju, o njih pa je razpravljal svetovalni odbor MOK na zasedanju 22. in 23. maja na Hrvaškem.

Vključujejo:

- Sprostitev mejne vrednosti K270 (vpijanje UV) za rafinirano oljčno olje z 1.1 na 1.25 in meje K270 za oljčno olje z 0.9 na 1.15. To je predlagala turška delegacija MOK in je povezano s težavami pri ohranjanju trenutnih vrednosti pri izvozu oljčnega olja v druge države in je namenjeno olajšanju trgovine.

- Nova metoda za določanje vsebnosti bakrovega pirofeofitina v olje iz oljčnih tropin. Predlagala ga je tajvanska uprava za hrano in zdravila za boj proti goljufijam, in sicer z uporabo bakrovega pirofeofitina za ​,war"zeleno« olje iz oljčnih tropin.

- Rutinska uporaba ​,war"preprosta, hitra kolorimetrična metoda (Folin-Ciocalteu, izražena v hidroksitirozolu) za količinsko določitev vsebnosti fenolnih spojin v oljčnih oljih. Predlagano s strani strokovnjakov MOK in uporabno za prehranske trditve na etiketah.

- Kombinacija treh analiznih metod v eni, in sicer tistih za pripravo metil estrov, določanje maščobnih kislin in določanje transmaščobnih kislin. Predlagala delovna skupina za metode MOK kot poenostavitev metod v standardu MOK.

- Nova ali spremenjena definicija ​,war"olivno olje".; izbris ​,war"kategorijo navadnega oljčnega olja; razvrstitev olj s kislostjo >2.0 odstotka kot ​,war"lampante olivno olje"; črtanje besed ​,war"čist" in ​,war"svetloba"; in zamenjava izraza ​,war"dobro uravnoteženo« z ​,war"visoka intenzivnost grenak in oster”. Predlagana turška delegacija, da bi se izognili zavajanju potrošnikov z boljšo opredelitvijo in opisom oljčnega olja. ​,war"Poenostavitev kategorij in uporaba bolj opisnih izrazov bosta izboljšala mednarodno trgovino in potrošnikovo razumevanje izdelka."

Celoten seznam predlogov je objavljen na spletni strani MOK. MOK je dejal, da bodo osnutki tehničnih predlogov dopolnjeni, ko jih bodo avtorji posredovali svojemu izvršnemu sekretariatu.