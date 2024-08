Veganska dieta z nizko vsebnostjo maščob lahko zniža holesterol LDL bolj kot dieta, obogatena z olivnim oljem

Nove raziskave kažejo, da veganska dieta z nizko vsebnostjo maščob brez ekstra deviško olivno olje lahko zniža raven holesterola LDL pri posameznikih z velikim tveganjem za bolezni srca in ožilja več kot veganska prehrana, dopolnjena z ekstra deviškim oljčnim oljem.

Križanje študija, objavljeno v Journal of the American Heart Association (JAHA), je ugotovilo, da so posamezniki izgubili več teže in pokazali nižje ravni LDL holesterola po dieti z nizko vsebnostjo maščob kot po dieti, obogateni z oljčnim oljem. Vendar so nekateri ugledni raziskovalci kritizirali zasnovo študije.

"V svetu bolezni srca in ožilja obstaja nekaj polemik in razprav o vplivu rastlinskih olj, vključno z ekstra deviškim oljčnim oljem, na dejavnike tveganja,« je povedala Andrea Krenek, raziskovalka na Univerzi Florida in soavtorica študije.

Oglejte si tudi: Zdravstvene novice

"sredozemske diete običajno vključujejo veliko ekstra deviškega oljčnega olja, medtem ko diete z nizko vsebnostjo maščob rastlinskega izvora pogosto priporočajo, da se mu izogibate,« je dodala. ​,war"Znano pa je, da obe dieti zmanjšujeta tveganje za srčne bolezni.«

"Kolikor vemo, to še ni bilo raziskano v okviru polnovredne rastlinske veganske prehrane, zato smo želeli oblikovati študijo, ki bi raziskala to raziskovalno vprašanje,« je pojasnil Krenek. ​,war"Ni bilo veliko predhodnih dokazov, ki bi ovrednotili, ali ekstra deviško oljčno olje konkretno zmanjša tveganje v primerjavi s preostalim vzorcem rastlinskega izvora.”

V preskušanju je sodelovalo 40 ljudi, ki so bili izpostavljeni tveganju za aterosklerotično srčno-žilno bolezen. Sledili so dvema veganskima dietama, vsaki štiri tedne z enotedenskim obdobjem izpiranja.

V eni dieti so udeleženci zaužili štiri žlice Kalifornijski oljčni ranč ekstra deviško oljčno olje vsak dan. Naročeno jim je bilo, naj zaužijejo oljčno olje surovo; v nasprotnem primeru ni bilo podanih nobenih navodil o tem, kdaj in kako ga zaužiti. Pri drugi dieti je bilo udeležencem rečeno, naj uporabljajo čim manj oljčnega olja, manj kot eno žlico na dan.

Obe dieti sta vključevali polno sadje, zelenjavo, polnozrnate žitarice, stročnice, oreščke in semena, razen živil živalskega izvora.

Med obema fazama prehrane so udeleženci imeli enotedensko obdobje izpiranja, v katerem so se lahko vrnili k svojim običajnim prehranjevalnim navadam. Ta premor je običajna raziskovalna praksa za zagotovitev, da prva dieta ne vpliva na rezultate druge.

Raziskovalci so zbirali podatke o metabolizmu udeležencev, kliničnem zdravju, vedenju in prehrani na začetku in koncu vsakega dietnega obdobja. Ko so udeleženci sledili posamezni dieti, so raziskovalci merili, kako je vsaka vplivala nanje osebno.

"Predhodne študije so pokazale, da predelava oljčnega olja, ki sega od rafiniranega do deviškega do ekstra deviškega, lahko vpliva na lipide in vnetne označevalce, zato zagotavljamo ekstra deviško oljčno olje, ki se uživa tudi v sredozemski prehrani,« je dejal Krenek.

Znanstveniki so ugotovili, da imata obe dieti koristi za zdravje. ​,war"Diete z visoko in nizko vsebnostjo ekstra deviškega oljčnega olja so zmanjšale dejavnike tveganja za srčne bolezni, vključno z ravnmi holesterola LDL, v primerjavi s tipičnimi dietami, ki vključujejo živalske proizvode,« je dejal Krenek.

LDL holesterol se pogosto imenuje ​,war"slab holesterol«, ker odlaga obloge v arteriji, ki se lahko kopičijo in povečajo tveganje za bolezni srca.

Vendar pa je Krenek dejal, da obstajajo pomembne razlike med obema dietama, zlasti v ključnih označevalcih tveganja za srčne bolezni.

"Dieta z nizko vsebnostjo ekstra deviškega oljčnega olja je prinesla večje znižanje holesterola LDL in lipidov v primerjavi z dieto z visoko vsebnostjo ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Krenek. ​,war"Pri ocenjevanju po dietnem redu so tisti, ki so začeli z visoko ekstra deviškim oljčnim oljem, nato prešli na nizko ekstra deviško oljčno olje, imeli znižanje LDL.”

"V nasprotju s tem se je pri tistih, ki so začeli z nizko vsebnostjo ekstra deviškega oljčnega olja, nato dodajali ekstra deviško oljčno olje druge štiri tedne, od nizke do visoke, povečal LDL,« je dodala. ​,war"To je dalo zanimiv vpogled za informiranje o prihodnjih raziskovalnih vprašanjih."

oglas

oglas

Na splošno sta obe dieti zmanjšali več pomembnih zdravstvenih označevalcev, povezanih z zdravjem srca in vnetjem.

Udeleženci študije so med obema fazama diete doživeli zmanjšanje telesne teže, večjo izgubo teže pa med dieto z nizko vsebnostjo maščob.

Raziskovalci so povedali, da izguba teže nakazuje, da lahko celo pri veganski prehrani s polnovredno rastlinsko hrano količina dodanih maščob, vključno z ekstra deviškim oljčnim oljem, vpliva na splošno energijsko ravnovesje in posledične označevalce zdravja.

Raziskovalci so med obema fazama prehrane opazili povečano porabo prehranskih vlaknin, kar je po njihovem mnenju pomagalo znižati holesterol LDL.

Dodali so, da je prehod na nenasičene maščobe iz polnovrednih živil in zmanjšan vnos nasičenih maščob verjetno prispeval k pozitivnim zdravstvenim rezultatom.

Med najzanimivejšimi ugotovitvami študije je po Krenkovem mnenju to ​,war"ekstra deviško oljčno olje z nizko in visoko vsebnostjo v veganski prehrani na rastlinski osnovi iz polnovrednih živil podpira zmanjšanje tveganja za srčne bolezni v primerjavi s standardnimi vzorci vsejedih, čeprav lahko manjši vnos povzroči večje znižanje lipidov v primerjavi z relativno večjim vnosom.

"Dodajanje ekstra deviškega oljčnega olja po zaužitju manjših količin lahko ovira zmanjšanje tveganja,« je dodala.

Vendar pa je Mary Flynn, ustanoviteljica pobude za zdravje oljčnega olja v bolnišnici Miriam na univerzi Brown, kritizirala cilje in metodologijo študije.

"Ekstra deviško oljčno olje običajno ne znižuje LDL holesterola, kar je znano že dolgo. Ekstra deviško oljčno olje bo povečalo HDL in izboljšalo delovanje HDL,« je dejala. ​,war"Polinenasičene maščobe bodo znižale LDL bolj kot enkrat nenasičene maščobe, vendar bodo tudi oksidirale LDL, oksidirani LDL pa prispeva k aterosklerozi.

Flynn je dodal, da je ekstra deviško oljčno olje primarno koristi za zdravje glede bolezni srca in ožilja izhajajo iz njegove fenoli in ne maščobe.

Opozorila je na rezultate a 2023 komentar pri katerem je bila glavni avtor. Študija je pokazala, da ​,war"ekstra deviško oljčno olje lahko zniža LDL‑c za izhodiščne vrednosti, večje od 120 miligramov na deciliter, in poveča HDL‑c z linearnim povečanjem z višjo skupno vsebnostjo fenola« v primerjavi z drugimi prehranskimi maščobami ali dietami z nizko vsebnostjo maščob.

"Diete, ki vključujejo vsakodnevno ekstra deviško oljčno olje, so učinkovite za hujšanje in dolgoročno uravnavanje telesne teže,« so zapisali raziskovalci. ​,war"Poleg tega se je pokazalo, da ekstra deviško oljčno olje s skupno vsebnostjo fenola najmanj 150 miligramov na kilogram zmanjša oksidacijo LDL.”

"Medtem ko prehrana, ki vključuje rastlinsko olje iz semen, lahko zmanjša LDL bolj kot ekstra deviško oljčno olje, bo dieta, ki dnevno vključuje ekstra deviško oljčno olje, proizvedla bolj zdrav LDL, saj bodo delci večji in je manj verjetno, da bodo oksidirali,« so dodali.

Flynn je dejal, da je bila ena od omejitev študije, objavljene v JAHA, pomanjkanje podrobnosti o uporabljenem olivnem olju. Raziskovalci niso objavili števila fenolov, ki je po besedah ​​Flynna bistvenega pomena za vsako študijo, ki raziskuje razmerje med ekstra deviškim oljčnim oljem in zdravstvenimi rezultati.

Flynn je tudi kritiziral oceno raziskovalcev glede vnosa kalorij in hranil. Dejala je, da priklic diete ni najboljši način za ocenjevanje kalorij, saj je znano, da so spomini ljudi na to, kaj in koliko so pojedli v zadnjih 24 urah, napačni.

Na koncu je dodala, da teža pred in po obeh sklopih poskusov v navzkrižni študiji ni bila zabeležena, zaradi česar je težje primerjati rezultate obeh diet za vsako skupino.

"Študija se mi ne zdi uporabna,« je dejala. ​,war"Ne prispeva k literaturi v nobeno smer.«

"O ekstra deviškem oljčnem olju je premalo znanja, ki ga vodi zdravstvena politika v tej državi,« je dodal Flynn in opozoril, da Ameriško združenje za srce že dolgo zagovarja diete z nizko vsebnostjo maščob. ne glede na vrsto maščobe zaužit.

"Ekstra deviško oljčno olje je drugačna hrana. To je sok oliv,« je rekla. ​,war"To je edina hrana, ki ima to vrsto zdravstvenih koristi. Ni zdravila ali hrane, ki bi se lahko kosala z ekstra deviškim oljčnim oljem.”

Krenekova je posvarila pred pretiranim poenostavljanjem rezultatov študije.

"Vedno je pomembno upoštevati kontekst prehrane, preference in stopnjo tveganja v praksi, saj večina ljudi ne primerja ekstra deviškega oljčnega olja z viri polnovrednih maščob, kot so avokado, oreščki, semena in olive,« je dejal Krenek.

"Vpliv na dejavnike tveganja je bil odvisen od tega, kaj se je primerjalo,« je dodala in se sklicevala na to, kako so diete merili glede na običajne prehranjevalne navade udeležencev.

Raziskovalci so povedali, da ta študija poudarja pomen osredotočanja na vrste prehranskih maščob in izbire hrane, ne pa le na količino maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin.

Opozorili so na nekaj omejitev študije, vključno z ​,war"razmeroma kratko študijsko obdobje, vzorec pretežno dobro izobraženih belih žensk – prihodnje študije so potrebne v večjih, bolj raznolikih populacijah – in učinki prenosa, kar pomeni, da zdravstveno stanje udeleženk na začetku drugega dietnega obdobja ni bilo enako kot prvi."

Raziskovalci verjamejo, da bi morali naslednji koraki pri proučevanju tega področja vključevati razširitev raziskav na različne populacije in različne stopnje tveganja za srčne bolezni.