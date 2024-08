Dodajte olivno olje svoji koži

Obstaja veliko dobro znanih razlogov za vključitev oljčnega olja v svojo prehrano. Od zdravja srca do preprečevanja raka se seznam še naprej povečuje zdravstvene koristi olivnega olja so odkriti.

Tako kot je olivno olje zdrav del vaše prehrane, je lahko tudi vreden dodatek k vaši rutini nege kože.

Vaša koža igra bistveno vlogo pri razstrupljanju telesa, zato je pomembno, da je čim bolj čista in zdrava.

Morda se zdi kontraintuitivno, da na kožo nanesete oljčno olje, vendar ga lahko uporabite kot naravno oviro za zaščito pred umazanijo in ostanki. Če si umijete obraz in ga hranite preveč suh, lahko dejansko spodbudite izbruhe in nezdravo kožo. Lahek premaz ekstra deviškega oljčnega olja na obrazu po umivanju je odličen zaščitni sloj. Olje ne pozabite vmasirati v obraz, dokler se skoraj popolnoma ne vpije. Ne pozabite, da je malo veliko, zato vam ni treba uporabljati veliko svojega najljubšega EVOO, da bi izkoristili prednosti.

Oljčno olje vsebuje tudi antioksidante in skvalen, ki je eden najpogostejših lipidov, ki jih proizvajajo človeške kožne celice (Wrangler celo ga da v svoje kavbojke). Vitamina A in E v oljčnem olju sta glavna spojina proti staranju. Dnevni režim lahko pomaga zmanjšati videz finih linij in gub, hkrati pa nahrani in navlaži vašo kožo (zagotovo dela za Sophio Loren).

Po uporabi tonika na čisto kožo nanesite olivno olje. Tonerji omogočajo vaši koži, da se vrne na ustrezno raven pH. Vaš obraz mora biti med nanosom EVOO rahlo vlažen, da vaša koža najbolje vpije vlažilne lastnosti. Ne pozabite kombinirati uporabe olivnega olja kot vlažilne kreme s kremo za sončenje, da zaščitite kožo pred UV-žarki.