Oljčno olje je morda imelo ključno vlogo na prvenstvu v teku na smučeh leta 2024 Nacionalne univerzitetne atletske zveze (NCAA) divizije I v Veroni v Wisconsinu.

Skupaj s svojimi kolegi je dvakratni olimpijec in trener Univerze Brighama Younga (BYU) Edward Eyestone na roke, hrbet in noge svojih športnikov nanesel oljčno olje, potem ko so slekli ogrevalna oblačila pred tekmo in se pripravljali na tekmo.

Tanka plast oljčnega olja zagotavlja nekaj izolacije pred izgubo toplote s tople kože na hladen zrak. - Edward Eyestone, trener teka na smučeh, univerza Brigham Young

Eyestone verjame, da lahko oljčno olje vpliva, ko se temperature med dirko gibljejo nad lediščem. Njegovo prepričanje je bilo poplačano, tako kot moške in ženske ekipe BYU za tek na smučeh okronanih prvakov.

Čeprav ta način uporabe oljčnega olja za trenerja ni nov, je dejal, da je rezerviran za posebne priložnosti. ​,war"Oljčno olje izločimo le za velike dirke ob koncu leta,« je povedal Olive Oil Times.

"V ZDA velike dirke običajno sovpadajo s pozno jesenjo, ko razmere postajajo bolj ekstremne. In moji fantje običajno dobro tečejo pozno v sezoni,« je dejal Eyestone.

Trener verjame, da lahko olivno olje poveča učinkovitost športnikov v različnih pogojih. ​,war"To sem počel samo pred tekmami na smučeh, vendar ni razloga, zakaj ne bi delovalo na tekmi na 5k [pet kilometrov] ali 10k [deset kilometrov],« je dejal Eyeston.

"Če bi trajalo dlje kot 30 minut, bi me skrbelo, da se bo oljčno olje postopoma ohladilo na zunanjo temperaturo,« je dodal. ​,war"V takih primerih bi se verjetno odločil za bolj tradicionalne možnosti, kot so hlačne nogavice, rokavi ali daljše srajce. In seveda v ekstremnih razmerah nosite več plasti.«

Povezovanje oljke s športom ima dolgoletno tradicijo, ki sega v l Olimpijske igre v stari Grčiji.

"Pred atletskim treningom so si atleti namazali telo z oljčnim oljem, da bi si pripravili kožo,« je povedala Anna Gustafsson, finska arheologinja in pisateljica iz Aten. Olive Oil Times v intervjuju avgusta 2024. ​,war"Po potenju so se tudi očistili tako, da so kožo zdrgnili z mešanico oljčnega olja in peska in nato strgali umazanijo.«

V sodobnem času, športniki, ki sodelujejo v Turčija letnica Kirkpinar turnir v rokoborbi z oljčnim oljem porabi približno dve metrični toni oljčnega olja.

Borci sebe in svoje nasprotnike ritualno namažejo z oljčnim oljem, zaradi česar se rokoborca ​​zelo težko oprimeta drug drugega in ju prisili, da zgrabita nasprotnika za žepe. Tudi rokoborci trdijo, da olivno olje lajša bolečine pri poškodbah in pomaga pri hitrejšem celjenju ran.

"Uporaba olivnega olja je zelo stara šola,« je dejal Eyestone. ​,war"Ko sem bil srednješolski tekač v poznih sedemdesetih, sem ga prvič uporabil.«

"Verjamem, da ga lahko izsledim bodisi od svojega očeta, ki ga je uporabljal na Univerzi v Idahu med tekom na smučeh v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, bodisi od mojega srednješolskega trenerja, ki ga je uporabljal z našo ekipo,« je dodal. ​,war"Ker je bil iz Kanade, je vedel nekaj o hladnih razmerah.«

V sodobnem času se na koži kot zaščitni sloj uporabljajo različne mazljive maščobe.

"Mislim, da so plavalci, ki so prečkali Rokavski preliv, preizkusili podobne metode, tako da so se namazali z vazelinom ali mastjo,« je dejal Eyestone.

"Znano je, da tudi tekači na smučeh v zelo mrzlih razmerah uporabljajo vazelin na izpostavljeni koži. Oljčno olje je le tanjša različica vazelinske tehnike,« je dodal.

" Ta fotografija z zimskega državnega tekmovanja leta 1993 me prikazuje, kako tečem na levi strani, z zmrznjenimi brki, a z rahlim sijajem oljčnega olja na mojih nogah in obrazu. Temperatura je bila 7 ºF (-14 ºC),« je dejal Eyestone.

Oljčno olje vsebuje številne sestavine, vključno z antioksidanti in vitamini, ki so idealno za nego kože. Zahvaljujoč svoji polifenoli, lahko olivno olje pomaga tudi koži opomore od škode.

Kljub temu je trener priznal, da natančen mehanizem, s katerim oljčno olje koristi BYU tekačem, ostaja nejasen.

"Eden od mojih športnikov je inženir strojništva in njegov profesor je, ko je izvedel za našo uporabo olivnega olja, predlagal, da je verjetno malo uporabno zaradi principov prenosa toplote,« je dejal Eyestone.

"Tanka plast oljčnega olja zagotavlja nekaj izolacije pred izgubo toplote iz tople kože v hladen zrak,« je dodal. ​,war"Zaradi viskoznosti oljčnega olja se lahko med kožo in oljem ujame tudi tanka plast zraka.”

Eyestone je pojasnil, da je trenerski štab z grelniki nekoliko segrejte olivno olje, ​,war"ki ob prvem nanosu ustvari prijeten občutek, podoben odeji,« je dejal.

"Navsezadnje menim, da olivno olje pomaga premostiti vrzel med odstranjevanjem vrhnjih ogrevalnih oblačil in toploto, ki jo telo ustvari med dirko,« je dodal Eyestone. ​,war"In namesto da bi morali med tekmo odstraniti rokave ali dodatno majico, ste že brez teh plasti in se lahko osredotočite na tek.«

Kot dolgoletni uporabnik oljčnega olja na dirkah je Eyestone razmišljal o tem, kako mu je pomagalo v nekaterih najtežjih razmerah, s katerimi se je srečal. ​,war"Oljčno olje sem uporabljal pri temperaturah od visokih 30 stopinj do celo nizkih 5 ºF (-15 ºC),« je dejal.