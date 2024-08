Čas je, da vse zapakiramo in čakamo dan.

Za oljčno olje ni prihodnosti. Vsa ta leta trdega dela so prišla do tega: koruzno olje znižuje holesterol bolj kot olivno olje.

Vem, kaj misliš. Kaj pa vse te študij skozi leta da lahko oljčno olje pomaga pri preprečevanju bolezni srca, sladkorne bolezni in celo raka? Kaj pa dr. Oz?

Nič hudega. Mazola znižuje holesterol. Kaj lahko storimo? Čas je, da obrnemo stran in se končno lotimo golfa.

Naj razložim, zakaj sem stvari videl tako jasno.

Priznam, da sem imel mehko točko do Mazole vse od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so me v mladosti učili, da je koruza ​,war"koruza« v jeziku Indijancev (vem, a smo klicali Indijanci Indijci takrat).

Osem let smo se učili o ​,war"Dobrota koruze« lepe igralke po imenu Tenaya Torres, katere ljudje so jo imenovali koruza ​,war"pred Ameriko je Amerika." Iz te dobrote je bila narejena mazolska margarina. Ta sladka, kamnita dobrota koruze.

Osem let smo jo gledali med reklamami M * A * S * H in Vse v družini, in svojo ljubezen smo pokazali tako, da smo kupili dovolj margarine, da bi prodajo agrokonglomerata Best Foods do leta 4 dvignili na 1980 milijarde dolarjev.

Zdaj smo pozvani, da znova izkažemo svojo ljubezen – tokrat do naših otrok, naših družin in nas samih.

Tu, v največjem svetovnem gospodarstvu, nas je v zadnjem času preplavila nova reklama za Mazola, ki nas poziva k ​,war"poskrbi za tiste, ki jih imaš rad." In do zdaj je igral 5,475-krat nacionalnemu občinstvu. Vedno znova se predvaja.

Reklama pojasnjuje, da so nekatere možnosti, kot je izbira krofa ali jabolka, enostavne in očitne. Drugi zahtevajo bolj skrben premislek, kot je odločitev med koruznim oljem in olivnim oljem.

Katere informacije moramo upoštevati pri svoji odločitvi? V drobnem tisku je:

Koruzno olje ima ​,war"štirikrat več rastlinskih sterolov, ki blokirajo holesterol, kot oljčno olje,« in koruzno olje lahko ​,war"pomagajo znižati holesterol dvakrat bolj (za odrasle z visokimi ravnmi holesterola, če jih zaužijemo vsak dan kot del diete z nizko vsebnostjo nasičenih maščob in nizko vsebnostjo holesterola).

Kot ponavadi stvari niso tako preproste.

"Prvič, zmanjšanje LDL holesterola ne zmanjša nujno tveganja za bolezni srca,« pojasnjuje Olive Oil Times zdravstvena urednica, Elena Paravantes. ​,war"Oljčno olje znižuje LDL, vendar tudi zmanjšuje oksidacija LDL, kar je veliko bolj pomembno."

"Drugič, olivno olje ima številne prednosti, zahvaljujoč antioksidantom, ki presegajo zniževanje holesterola – koristi, kot so preprečevanje raka, znižanje krvnega tlaka, zmanjšanje oksidacije in vnetja – koruzno olje nima teh učinkov.

Mary Flynn, izredna profesorica klinične medicine na Univerzi Brown in avtorica Dieta na osnovi rastlinskega oljčnega olja, imenovano tudi osredotočenost na raven LDL napačno. ​,war"Vedeti morate, ali je LDL zdrav ali ne. Če oseba redno uživa dieto, ki vsebuje večkrat nenasičene maščobe (tipična ameriška prehrana je bogata z rastlinskimi semeni), bo imela oksidiran LDL.

"Koruzno olje bo znižalo LDL, vendar olivno olje, ki je večinoma mononenasičene maščobe, ne bo oksidiralo LDL,« je dejal Flynn. ​,war"Z uživanjem EVOO boste dodatno zmanjšali oksidacijo."

Raziskave so pokazale, da lahko previsoke ravni omega-6 maščobnih kislin v primerjavi z omega-3 maščobnimi kislinami povečajo verjetnost številnih bolezni. Koruzno olje ima razmerje med omega-6 in omega-3 49:1. Optimalno razmerje naj bi bilo 4 proti 1 ali manj.

"Uporaba olivnega olja verjetno pomeni nekoliko višji LDL,« zaključuje dr. Flynn, ​,war"vendar bo LDL tisti, ki ne bo prispeval k aterosklerozi in imeli boste višji HDL, kar je tudi zaščitno za razvoj ateroskleroze.

Toda Mazola ve, da se odzivamo le na preproste zvočne ugrize, lepota smole pa je v njegovi preprostosti: koruzno olje znižuje holesterol. Poskrbite za tiste, ki jih imate radi.

Kakšen je bil slogan te velike akcija oljčnega olja pred nekaj leti? o ja, ​,war"dodaj nekaj življenja." Slišal sem, da je močno vplivalo na 14 ljudi, ki so ga videli.

Medtem ko Združeno kraljestvo uveljavlja svoje nova prepoved ploščic z olivnim oljem, tajkuni pa klofutajo nalepke oljčnega olja na biodizlu, saj kalifornijski producenti preganjajo zakone dovoljuje bele laži datuma žetve, in soglasje gradi proti globalna obsodba oljčnega olja, obstaja televizijski spot o intenzivni rotaciji za koruzno olje z naslovom, preprosto, ​,war"Opcije."

Ko bi le oljčno olje imelo svojo akcijo.