Dnevna poraba olivnega olja je povezana z manjšim tveganjem smrti zaradi demence, ugotavlja študija

Novo študija z Univerze Harvard je ugotovil, da je uživanje pol žlice oljčnega olja dnevno povezano z manjšim tveganjem smrti zaradi demence.

Raziskovalci so preučili podatke, zbrane od 92,383 odraslih Združenih držav, ki so sodelovali v študiji zdravja medicinskih sester in študiji spremljanja zdravstvenih delavcev v 28 letih.

Ugotovili so, da je dnevno uživanje najmanj sedmih gramov oljčnega olja povezano z 28-odstotnim manjšim tveganjem za smrt zaradi demence v primerjavi s tistimi, ki nikoli ali redko uživajo oljčno olje.

Povezava med uživanjem oljčnega olja in Alzheimerjeva bolezen, najpogostejša oblika demence, je že dolgo uveljavljena. Vendar pa je vse bolj zanimiva za raziskovalce, saj razširjenost demence še naprej narašča.

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je imelo leta 55 več kot 2023 milijonov ljudi po vsem svetu demenco. Ločena raziskava, objavljena v The Lancet, je napovedala, da bodo stopnje demence do leta 2050 potroji.

Po besedah ​​Scotta Smalla, direktorja raziskovalnega centra za Alzheimerjevo bolezen univerze Columbia, demenca v končni fazi vpliva na najgloblji del možganov, kar lahko zavira telesne funkcije, vključno s srčnim utripom in dihanjem.

Medtem ko so okužbe dihal ali sečil pogosti vzroki smrti pri bolnikih z demenco v pozni fazi, tisti, ki prejmejo najkakovostnejšo oskrbo, v bistvu umrejo zaradi nakopičene smrti možganskih celic.

Študija je preučevala tudi povezavo med skupno porabo oljčnega olja in kakovostjo prehrane, vključno s spoštovanjem Sredozemska prehrana in Indeks alternativne zdrave prehrane.

Raziskovalci so ugotovili, da so udeleženci z največjim vnosom olivnega olja imeli manjše tveganje za smrt zaradi demence, ne glede na to, ali so se držali katere koli diete. ​,war"To poudarja potencialno specifično vlogo oljčnega olja,« so zapisali raziskovalci.

"Kljub temu je skupina z visokimi rezultati Indeksa alternativnega zdravega prehranjevanja in visokim vnosom oljčnega olja pokazala najmanjše tveganje umrljivosti zaradi demence, kar nakazuje, da lahko kombinacija višje kakovosti prehrane z večjim vnosom oljčnega olja prinese večje koristi,« so dodali.

Študija je preučevala tudi vpliv nadomeščanje drugih prehranskih maščob z olivnim oljem.

Raziskovalci so ugotovili, da je zamenjava petih gramov majoneze z enakovredno količino oljčnega olja povezana s 14-odstotnim manjšim tveganjem smrti zaradi demence. Medtem je bila zamenjava petih gramov margarine z olivnim oljem povezana z osem odstotkov manjšim tveganjem.

Pri zamenjavi masla ali drugih rastlinskih olj z oljčnim oljem niso opazili statistično pomembne razlike.

"Te ugotovitve zagotavljajo dokaze v podporo prehranskim priporočilom, ki zagovarjajo uporabo oljčnega olja in drugih rastlinskih olj kot možne strategije za ohranjanje splošnega zdravja in preprečevanje demence,« so zapisali raziskovalci.

Priznali pa so, da sta v času študije majoneza in margarina vsebovali visoke ravni hidrogeniranih transmaščob, ki so močno povezane s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2 in demenco. Leta 2020 so ameriške zdravstvene oblasti proizvajalcem prepovedale dodajanje delno hidrogeniranih olj živilom.

Anne-Julie Tessier, glavna avtorica študije in raziskovalna sodelavka na področju prehrane na šoli za javno zdravje TH Chan na Harvardu, je povedala. Olive Oil Times da raziskovalci verjamejo, da imajo lahko antioksidanti v oljčnem olju vlogo pri povezavi med njegovim uživanjem in manjšim tveganjem smrti zaradi demence.

"Menimo, da lahko nekatere spojine z antioksidativnim delovanjem v olivnem olju prečkajo krvno-možgansko pregrado in imajo potencialno neposreden učinek na možgane,« je dejala. ​,war"Možno je tudi, da ima olivno olje posreden učinek na zdravje možganov, saj koristi zdravju srca in ožilja, čeprav smo v naših modelih upoštevali te dejavnike in povezave so ostale.«

Študijska populacija je vključevala 60,582 žensk iz študije zdravja medicinskih sester in 31,801 moških iz študije spremljanja zdravstvenih delavcev s povprečno starostjo 56 let in ki na začetku niso imeli srčno-žilnih bolezni in raka. Poraba oljčnega olja je bila ocenjena vsaka štiri leta z uporabo vprašalnika o pogostosti uživanja hrane.

"To je vključevalo zastavljanje različnih vprašanj udeležencem o tem, kako pogosto so uživali oljčno olje, ne glede na to, ali so ga uporabljali za solatne prelive, za kuhanje ali dodajali drugim živilom,« je dejal Tessier.

"Nismo pa imeli podatkov, ki bi nam omogočali razlikovanje vrste uporabljenega olja,« je dodala. ​,war"Tako smo opazili povezavo ne glede na vrsto uporabljenega oljčnega olja, ali je bilo deviško ali ne, in ali je bilo uporabljeno za kuhanje, v solatnih prelivih ali dodano drugim živilom.«

Ena od glavnih prednosti študije je bila analiza več podskupin, vključno s posamezniki z genotipom apolipoproteina ε4 (APOE ε4). Posamezniki s homogenimi aleli APOE ε4 imajo pet do devetkrat večjo verjetnost, da bodo umrli zaradi demence.

"Raziskovalne analize podskupin so pokazale povezave med večjim vnosom oljčnega olja in nižjim tveganjem umrljivosti zaradi demence v večini podskupin,« so zapisali raziskovalci. ​,war"Pri udeležencih z družinsko anamnezo demence, ki živijo sami, uporabljajo multivitamine in pri nosilcih, ki niso APOE ε4, niso našli nobenih statistično pomembnih povezav.«

Medtem ko so druge prednosti študije vključevale dolgo obdobje spremljanja, velik vzorec in veliko število primerov smrti zaradi demence, so raziskovalci priznali njene omejitve.

"Naša študija ne more ugotoviti vzročnega učinka oljčnega olja, ker ni intervencijska študija,« je dejal Tessier.

Raziskovalci so tudi zapisali, da študijska populacija ni reprezentativna za širšo javnost v Združenih državah, saj je večinoma sestavljala zdravstvene delavce, velika večina starejših in belcev.

Tessier je dejal, da bi morale prihodnje študije udeležencem zagotoviti oljčno olje, da bi ocenili njegov vpliv na kognitivne funkcije in ugotovili, ali je mogoče opaziti neposreden učinek.

"Pomembno pa je vedeti, da je pri večini demenc začetek postopen, napredovanje bolezni pa počasno,« je zaključila. ​,war"Zaradi tega moramo dolgo čakati, da pride do primerov. Demenco in umrljivost zaradi demence je težko preučiti drugače kot z opazovanjem."