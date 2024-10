Izvleček ekstra deviškega oljčnega olja presega protivnetne lastnosti ibuprofena

Skupina raziskovalcev z univerze Teramo in univerze Sapienza v Rimu je razvila novo metodo za trajnostno pridobivanje oleokantal in oleacein iz ekstra deviško olivno olje, pridobitev visoko koncentrirane raztopine.

Ti izvlečki bi lahko zagotovili protivnetne učinke, ki so učinkovitejši od znanih trenutno dostopnih zdravil, kot je ibuprofen.

Oleokantal, oleacein in nove molekule so kot zaviralci ciklooksigenaze pokazali znatno močnejšo aktivnost kot ibuprofen. - Luciana Mosca, raziskovalka biokemije, Univerza Sapienza

Poleg tega, medtem ko je ekstrakcija fenola običajno draga, je mogoče nove ekstrakte proizvesti za delček cene.

Eden od razlogov, zakaj je ekstrakcija fenola tako draga, so potrebne kemikalije. Novi postopek odpravlja potrebo po teh kemikalijah in se v celoti zanaša na vodo kot topilo.

Oglejte si tudi: Zdravstvene novice

Poleg tega ta postopek na vodni osnovi ne proizvaja nobenih kemičnih odpadkov in ne vpliva na užitnost predelanega oljčnega olja.

"Razvili smo metodologijo, ki temelji na vodi, je okolju prijazna in biokompatibilna,« je povedal Antonio Francioso, soavtor študija in raziskovalec na Oddelku za bioznanost in tehnologijo za hrano, kmetijstvo in okolje Univerze v Teramu.

"Oleokantal in oleacein sta naravna užitna produkta, ki nastaneta pri proizvodnji oljčnega olja. Pridobivajo jih iz rastlinskih predhodnikov, ligstrozida in oleuropein, «Je dodal. ​,war"Predvsem jih odlikujejo protivnetni in antioksidativni učinek.«

Raziskovalci so razvili metodo za sintezo dveh derivatov oleokantala in oleaceina, tiokantala in tiokantola.

Raziskovali so tudi, kako lahko oleokantal, oleacin in njihovi novi derivati ​​zavirajo aktivnost ciklooksigenaze. Za zmanjšanje vnetja se pogosto uporabljajo zaviralci ciklooksigenaze, kot je ibuprofen.

"Potrdili smo obstoječe podatke z uporabo Ibuprofena kot zlatega standarda v naših testih,« je povedala Luciana Mosca, soavtorica študije in raziskovalka na oddelku za biokemijske znanosti Univerze Sapienza.

"Oleokantal, oleacein in nove molekule so kot zaviralci ciklooksigenaze pokazali znatno močnejšo aktivnost kot ibuprofen,« je dodala.

Nove molekule se razlikujejo od oleokantala in oleaceina zaradi postopka, znanega kot sulfonacija, zaradi česar so lahko veliko bolj učinkovite za uporabo v medicini.

"Čeprav sta oleokantal in oleacin dobro raziskana, sta pokazala veliko aktivnost in vitro in v celičnih sistemih,« je dejal Mosca. ​,war"Vendar se soočajo s pomembno farmakokinetično težavo: so nestabilne molekule.

Ko se oleokantal in oleacein zaužijeta, se hitro razgradita, saj telo prepozna spojine kot potencialno škodljive in uporabi različne biološke sisteme, vključno z encimi, da jih razgradi.

"Ekstremna reaktivnost teh molekul je posledica njihove kemijske strukture. Z uporabo te reakcije sulfoniranja jih lahko naredimo veliko manj reaktivne,« je dejal Mosca. ​,war"Zato to verjamemo vivo, bi te molekule lahko pokazale večjo farmakološko aktivnost.

"Vendar je treba to še potrditi z znanstvenega vidika,« je dodala. ​,war"Imamo zgodnje dokaze in nadaljujemo z izvajanjem testov. V naslednjem poglavju bo še več.«

Oglejte si tudi: Nov postopek povečuje trajnost, fenolni profil izvlečkov oljčnih listov

Čeprav je v ekstra deviških oljčnih oljih prisotnih na desetine fenolov, vsa ekstra deviška oljčna olja ne vsebujejo enake količine in deleža teh spojin. Zanimivo je, da te razlike vplivajo na proizvodni proces novih izvlečkov.

"Pomembno je izbrati sorte, ki proizvajajo oljčna olja, ki so posebej bogata s tema dvema polifenoli, saj vse sorte ne morejo dati velikih količin oleokantala in oleaceina v olju,« je povedal Roberto Mattioli, soavtor študije in raziskovalec na oddelku za biokemijske znanosti Univerze Sapienza.

oglas

Iz tega razloga so raziskovalci svojo začetno študijo osredotočili na Coratin, apulijska sorta, znana po proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja, v katerem je 70 do 80 odstotkov fenolov oleokantala in oleaceina.

"Tudi pri tako bogatih kultivarjih so tradicionalne metode ekstrakcije odvisne od dolgotrajnih procesov, ki vključujejo organska topila, ki jih je treba nato odstraniti, kar predstavlja tveganje za okolje in delavce,« je dejal Mattioli.

Mattioli in njegovi sodelavci so povedali, da so razvili metodo, ki uporablja biokompatibilne molekule namesto organskih topil za pridobivanje visoko koncentriranih ekstraktov, ki dosegajo približno 50 miligramov polifenolov na mililiter.

"Te molekule je mogoče varno zaužiti, potencialno dajati neposredno živalim ali uporabiti in vitro na tkivih ali celicah v kulturi, ker so popolnoma biokompatibilni,« je dejal. ​,war"S tako visokimi koncentracijami je mogoče snovi ustrezno razredčiti v različnih gojiščih in jih aplicirati neposredno, brez nadaljnjih korakov čiščenja ali izhlapevanja topila.

"Trenutno lahko pet miligramov oleokantala stane 250 evrov, zaradi česar je nevzdržen za obsežno proizvodnjo,« je dodal Francioso.

Po mnenju raziskovalcev bi lahko nov postopek obrnil ploščo.

"Začenši s posebej bogatimi olji, uporabljamo izjemno ekonomično metodo … za koncentracijo polifenolov s faktorjem 100 v biološkem in lipidnem topilu,« je povedal Rodolfo Federico, soavtor študije in soustanovitelj zagonskega podjetja Active-Italia.

"Prvič imamo surovine, ki jih lahko uporabimo kot sredstva za krepitev zdravja. Do sedaj ni bilo dodatkov, ki bi vsebovali oleokantal in oleacein,« je dodal, ​,war"le njihovi predhodniki."

Verjame, da bodo imeli izvlečki teh dveh molekul daljnosežne koristi, ki presegajo dokazane protivnetne lastnosti, ki jih pripisujejo njunemu zaviranju ciklooksigenaze.

"In vivo dokazi iz kliničnih študij pri bolnikih kažejo, da olivno olje z visoko vsebnostjo oleokantala in oleaceina zavira sintezo provnetnih citokinov,« je dejal. ​,war"Mehanizem delovanja bi lahko bil veliko širši in potencialno obravnaval več patologij. Resnično je zelo fascinantno.”