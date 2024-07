Spoštovanje MedDiet, povezano z nižjim tveganjem umrljivosti za osebe, ki so preživele raka

Na novo objavljeno Raziskave je ugotovil, da se tesno drži Sredozemska prehrana bi lahko znatno zmanjšala stopnjo umrljivosti zaradi vseh vzrokov in srčno-žilnih bolezni med osebami, ki so preživele raka.

Študija je pokazala, da je večje spoštovanje sredozemske prehrane povezano s 30-odstotnim zmanjšanjem tveganja smrti zaradi katerega koli vzroka in skoraj 60-odstotnim zmanjšanjem srčno-žilne umrljivosti med preživelimi rakom.

"Vpliv spoštovanja sredozemske prehrane je velik. To je bilo ocenjeno neodvisno od terapij, ki jih je prejel vsak bolnik za svoj tumor,« je povedala Marialaura Bonaccio, raziskovalka v Laboratoriju za molekularno in prehransko epidemiologijo na Sredozemskem nevrološkem inštitutu Neuromed v Italiji in soavtorica študije.

Vidimo vse več ljudi z diagnozo raka. To lahko izhaja iz izboljšanih diagnostičnih orodij, vendar nam tudi pove, da bo vedno več ljudi moralo povezovati zdravo prehrano s svojim zdravljenjem. - Marialaura Bonaccio, Mediteranski nevrološki inštitut Neuromed

Raziskovalno pismo, ki ga je napisala skupina italijanskih znanstvenikov in je bilo objavljeno v JACC CardiOncology, je raziskalo tudi skupne dejavnike tveganja med bolezni srca in ožilja in raka.

"Mnogi posamezniki, ki razvijejo tumorje, razvijejo tudi srčno-žilne bolezni,« je povedal Bonaccio Olive Oil Times. ​,war"Dobro dokumentirani dokazi kažejo na skupne dejavnike tveganja za ti dve bolezni."

Oba stanja imata skupne presnovne dejavnike tveganja, kot sta vnetje in oksidativni stres. Sredozemska prehrana, bogata s protivnetnimi in antioksidativnimi živili, obravnava te skupne poti.

Raziskava je uporabila podatke iz širokega Študija Moli-sani, ki je spremljal približno 25,000 odraslih iz Regija Molise Italije že več kot desetletje.

Ta nova raziskava se je osredotočila na 802 udeleženca, stara okoli 60 let, ki so imeli na začetku študije raka. Njihove prehranjevalne navade in zdravstvene rezultate so spremljali 13 let.

"Vsi posamezniki, ki smo jih vključili, so imeli tumor v času, ko so se pridružili študiji Moli-sani, ne glede na vrsto tumorja,« je dejal Bonaccio. ​,war"Medtem ko so se prejšnje študije osredotočale na vplive prehrane na določene vrste tumorjev, je imela naša študija to prednost, da je rezultate razširila na vse osebe, ki so preživele raka."

Udeleženci so bili kategorizirani glede na njihovo spoštovanje sredozemske prehrane, merjeno s polkvantitativnim vprašalnikom o pogostosti uživanja hrane in pridobljeno oceno MedDiet.

"V skladu s prejšnjo literaturo smo ugotovili, da so največje koristi opazili pri tistih, ki so se strogo držali sredozemske prehrane,« je dejal Bonaccio. ​,war"Občasna adherenca ni prinesla merljivih koristi.«

Glede na raziskavo so imeli bolniki, ki se bolj držijo sredozemske prehrane, višji socialno-ekonomski status in so bili bolj verjetno telesno aktivni. Njihova umrljivost zaradi vseh vzrokov je bila 32 odstotkov nižja kot pri drugih bolnikih, ki so jih pregledali raziskovalci.

V 12.7 letih spremljanja je bilo zabeleženih skupno 248 smrti zaradi vseh vzrokov, vključno s 59 srčno-žilnimi smrtmi in 140 zaradi raka.

Raziskovalci so priznali nekatere omejitve študije, saj gre za opazovalno študijo, kar pomeni, da o vzročnosti ni mogoče neposredno sklepati. Opozorili so tudi, kako je lahko prehranski vnos, o katerem poročajo sami, predmet napačnega poročanja.

"Šlo je za majhno skupino določene starosti, kar nam je preprečilo, da bi pridobili specifične podatke o vrstah raka ali različnih vplivih pri različnih starostih,« je dejal Bonaccio.

Po besedah ​​Bonaccia je eden od poudarkov študije ta, da se nanaša posebej na sredozemsko populacijo.

"Veliko raziskav, opravljenih v drugih državah, ocenjuje vpliv sredozemske prehrane, vendar jih je zelo zanimivo meriti v sredozemskem kontekstu,« je dejala.

"Sredozemsko prebivalstvo ima kulturo, v kateri se hrana kombinira na določen način,« je dodal Bonaccio. ​,war"V Italiji nikoli ne govorimo samo o testeninah ali stročnicah, saj so vedno kombinirane. Način kuhanja poveča hranilne lastnosti živil.”

Poleg tega dosledno upoštevanje sredozemske prehrane pomeni tudi izogibanje večini ultra predelani izdelki.

"Vzeti si čas, potreben za pripravo obroka, doma spremeniti sveže pridelke, uporabiti kakovostne izdelke, kot je oljčno olje, vse to se ne zgodi, če iščemo izdelke, pripravljene za uživanje s prodajne police,« je pojasnil Bonaccio.

Italijanski znanstvenik je ugotovil, kako bi sredozemska prehrana lahko igrala pomembnejšo vlogo v prihodnosti prehrane.

"Vidimo vse več ljudi z diagnozo raka,« je dejal Bonaccio. ​,war"To lahko izhaja iz izboljšanih diagnostičnih orodij, vendar nam tudi pove, da bo vedno več ljudi moralo povezovati zdravo prehrano s svojim zdravljenjem.

Čeprav je potrebnih več raziskav, je Bonaccio poudaril tudi pomembne študije, ki se trenutno izvajajo in poudarjajo vlogo, ki bi jo lahko imela sredozemska prehrana in oljčno olje pri zdravju bolnikov z rakom.

"Ko vidimo, da bi sredozemska prehrana lahko zmanjšala smrtne dogodke možganske kapi pri teh bolnikih za 60 odstotkov, in to je samo primer iz naše študije, nam pove, kako je to lahko dobro izhodišče za tiste, ki se morajo soočiti s temi boleznimi,« je zaključil Bonaccio.