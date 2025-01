MedDiet že osmo leto zapored razglašen za najboljšega na svetu

US News & World Report je poimenoval Sredozemska prehrana najboljša že osmo leto.

Publikacija je pozvala komisijo 69 zdravnikov, registriranih dietetikov, prehranskih epidemiologov, kuharjev in raziskovalcev hujšanja, da analizirajo 38 priljubljenih prehranjevalnih načrtov v 21 kategorijah.

Pri obravnavi ​,war"Najboljša splošna dieta« so panelisti primerjali prehransko popolnost diet, tveganja in koristi za zdravje, dolgoročno vzdržnost in učinkovitost, ki temelji na dokazih.

Oglejte si tudi: Zdravstvene novice

Sredozemska prehrana je bila ocenjena s 4.8 od 5 in je premagala DASH, fleksitarijansko in MIND diete za najboljšo celotno prehrano.

Panelisti so sredozemsko dieto opredelili tudi kot najboljši program prehranjevanja za artritis, sladkorno bolezen, divertikulitis, zamaščena jetra, zdravje črevesja, zdravo prehranjevanje, visok holesterol, vnetja, duševno zdravje in prediabetes.

Nadalje ugotovili vzorec prehranjevanja, ki prav tako določa redna telesna aktivnost, ustrezen počitek, socializacija ter pitje veliko vode, ki najlažje sledijo.

"Sredozemska prehrana se osredotoča na kakovost in življenjski slog, ne pa na posamezno hranilo ali skupino živil,« sta zapisali višja zdravstvena urednica Shanley Chan in pomočnica odgovorne urednice Elaine Hinzey.

Tradicionalna prehrana številnih oljkarskih regij spodbuja uživanje sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in ekstra deviško olivno olje pri vsakem obroku z dnevnimi obroki oreščkov, oljčnih semen in mlečni izdelki z nizko vsebnostjo maščob in tedenske porcije stročnic, rib in morskih sadežev.

(Foto: Mediterranean Diet Foundation)

Sredozemska dieta namesto prepovedi uživanja nekaterih živil priporoča eno do dve porciji rdečega, belega in predelanega mesa vsak teden z manj kot dvema porcijama sladkarij.

"Številne študije so pokazale, da ta prehranski model zmanjšuje tveganje za nekatere kronične zdravstvene težave, kot je npr bolezni srca in ožilja in sladkorno boleznijo tipa 2, hkrati pa spodbuja dolgoživost in izboljšuje kakovost življenja,« sta zapisala Chan in Hinzet.

Dejansko je upoštevanje sredozemske prehrane povezano z ugodnimi zdravstvenimi rezultati, vključno z nižjo tveganje za demenco, zmanjšano tveganje za bolezni srca in ožilja in manjša pojavnost raka.

Mnogi od teh izboljšanih rezultatov so povezani z antioksidativnimi lastnostmi polifenoli najdemo v številnih ekstra deviških oljčnih oljh in zelenjavi, skupaj z oljčnim oljem enkrat nenasičene maščobe in maščobne kisline omega-3, ki so pogoste v ribah in morski hrani.

Številne novejše raziskave povezujejo tudi upoštevanje sredozemske diete z manjšim tveganjem za atrijska fibrilacija, pozitivno ustno zdravje izidi in ublažitev simptomi PTSD.

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da sredozemska dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov pomaga bolnikom s sladkorno boleznijo doseganje remisije, medtem ko so sredozemsko prehrano in gibanje povezovali z boljše zdravje črevesja pri starejših odraslih.

US News & World Report je tudi opredelil dieto MIND kot najboljšo za zdravje možganov in dieto DASH kot najbolj zdravo za srce. Obe dieti vključujeta oljčno olje kot primarno maščobo in sta močno pod vplivom sredozemske prehrane, ki je v obeh kategorijah dosegla drugo mesto.

Sredozemska dieta je bila na drugem mestu tudi pri visokem krvnem tlaku (za DASH), menopavzi (za menopavzo), rastlinski prehrani (za fleksitarijansko) in hujšanju (za WeightWatchers).