Upoštevanje sredozemske diete je povezano z manjšim tveganjem za atrijsko fibrilacijo

Nedavna študija objavljeno v reviji Frontiers in Cardiovascular Medicine, je preučila trenutne dokaze o vplivu prehranskih posegov, posameznih hranil in drugih sestavin prehrane na stanje.

Za najpogostejšo srčno aritmijo, atrijsko fibrilacijo, je značilno hitro in nepravilno bitje srčnih atrijskih prekatov. Stanje lahko prispeva ali je predhodnik številnih zapletov, od bolečin v prsnem košu in omedlevice do srčnega popuščanja in možganske kapi.

Kljub napredku v medicinskih postopkih in farmacevtskem zdravljenju pojavnost atrijske fibrilacije po vsem svetu narašča, še posebej v tako imenovanem razvitem svetu.

Na primer, velika kohortna študija je ocenila triodstotno povečanje v Združenih državah Amerike letno od leta 2006 do leta 2018. To je povzročilo ponoven porast zanimanja za upravljanje življenjskega sloga, katerega pomemben vidik je prehrana.

Raziskovalci iz kardiološkega oddelka Baylor Scott & White Health Hospital v Teksasu so uporabili pristop narativne sinteze, da bi raziskali vpliv prehranskih posegov na atrijsko fibrilacijo in ocenili vlogo, ki jo imajo posamezne komponente teh posegov.

Študija je pokazala, da sta dva prehranska vzorca, ki sta najpogosteje povezana z zmanjšano pojavnostjo in izboljšanimi rezultati, Sredozemljein DASH diete.

Čeprav je bilo slednje povezano z izboljšanimi srčno-žilnimi izidi in zmanjšano umrljivostjo, so raziskovalci ugotovili, da po upoštevanju drugih dejavnikov življenjskega sloga ni bilo dokazljivega učinka na specifično incidenco, ponovitev ali napredovanje atrijske fibrilacije.

Sredozemska prehrana je po drugi strani služila kot ​,war"robustna preventivna strategija proti razvoju atrijske fibrilacije.«

Pri raziskovanju možnih mehanizmov za tem učinkom so raziskovalci postavili več možnih dejavnikov.

Prvi je sredozemska prehrana z visokim odstotkom sadja, zelenjave in ekstra deviško olivno olje. Vse tri skupine živil zagotavljajo antioksidante in polifenoli, ki imajo dokazano protivnetno in kardioprotektivno delovanje.

oleuropeinaje na primer dokazal sposobnost občutnega znižanja krvnega tlaka, kar je v skladu s tradicionalno uporabo oljčnih listov pri zdravljenju hipertenzije.

Študije, obravnavane v članku, zagotavljajo tudi dokaze o antitrombotičnih in antiaritmičnih lastnostih oleokantal in hidroksitirosol, spojine, ki jih najdemo skoraj izključno v ekstra deviškem oljčnem olju.

Dokazano je, da te spojine izboljšujejo delovanje endotelija in zmanjšujejo agregacijo trombocitov, s čimer zmanjšujejo tveganje za dogodke, kot je možganska kap, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo.

Pomen spojin na osnovi oljk je dodatno podprla sekundarna analiza leta 2014 PREDIMED preskušanje, ki je pokazala pomembno zaščito pred atrijsko fibrilacijo zaradi sredozemske prehrane, dopolnjene z ekstra deviškim oljčnim oljem.

Raziskovalci so navedli to analizo, ki je pokazala 38-odstotno zmanjšanje relativnega tveganja za atrijsko fibrilacijo v primerjavi z drugimi dietami.

Čeprav so preučeni dokazi močno podprli vlogo antioksidantov in polifenolov, zlasti kar zadeva neposredne povezave z zmanjšano pojavnostjo atrijske fibrilacije, raziskovalci poudarjajo, da zadevni mehanizmi ostajajo relativno neraziskani.

Zato sklepajo, da čeprav vsaka komponenta zahteva obsežne nadaljnje raziskave, je treba prehranske posege, kot je sredozemska prehrana, obravnavati celostno v kontekstu preprečevanja bolezni.

Ta sklep temelji na vse več dokazih, ki kažejo, da je sredozemska prehrana povezana z znatnim zmanjšanjem srčno-žilnih dogodkov in sladkorna bolezen, izboljšano krvni tlak, inzulinska rezistenca, lipidni profili in trigliceridi ter znatno manjša debelost stopnje.