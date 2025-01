Izvleček odpadne vode iz mlina prinaša obetavne zdravstvene koristi

Raziskovalci z univerz v Bologni, Palermu in Bariju so preučevali učinkovitost prehranskega dopolnila, pridobljenega iz odpadne vode oljčne tovarne. bolezni srca in ožilja.

Dodatek, ki se komercialno prodaja kot Momast Plus 30 Bio (MP30B), je obogaten z hidroksitirosol, eno glavnih oljčnih olj polifenoli, z uporabo patentirane tehnike za ekstrakcijo spojine iz odpadne vode oljčne oljke.

Bioenutra, podjetje, ki proizvaja MP30B, ni bilo vključeno v študija.

Prejšnje študije so pokazale, da prehransko dopolnilo deluje protivnetno in odstranjuje reaktivni kisik, kar blaži okužbe srca pri vivo študije.

In ex vivo študijah je bilo tudi ugotovljeno, da MP30B zmanjšuje togost torakalne arterije, za katero se domneva, da je pred povišanim krvnim tlakom.

Raziskava je tudi pokazala, da MP30B ni bistveno spremenil sposobnosti srca za učinkovito črpanje krvi ali vplival na delovanje in zdravje krvnih žil, znano kot srčni in žilni parametri ex vivo študije.

"Na podlagi teh ugotovitev domnevamo, da je MP30B obetaven izvleček za preprečevanje srčno-žilnih bolezni, njegove posebne protibakterijske lastnosti pa kažejo na njegovo uporabnost pri preprečevanju srčnih okužb,« so zapisali raziskovalci.

Poleg obetavnih zdravstvenih rezultatov študije so povedali raziskovalci iskanje novih uporab za stranske proizvode pri proizvodnji oljčnega olja pomaga povečati trajnost proizvodnega procesa in nadomešča stroške za mlinarje z dodatnim tokom prihodkov.

Ocenjuje se, da se v sredozemskem bazenu letno proizvede 30 milijonov kubičnih metrov odpadne vode iz oljarn. Zaradi visoke vsebnosti fenolnih spojin je treba to odpadno vodo pred odlaganjem prečistiti.

"Odpadna voda iz mlina oljk predstavlja pomemben problem pri ravnanju z odpadki, saj lahko pomanjkanje konvencionalne obdelave prepreči njeno visoko strupenost,« so zapisali raziskovalci. ​,war"Fenolne spojine v odpadni vodi pa predstavljajo priložnost za ​,war"predelati" te odpadke, da dobimo izdelke z visoko dodano vrednostjo."

Njihova študija, izvedena na morskih prašičkih, je pokazala, da Momast Plus 30 Bio zavira sposobnost encimov, da sintetizirajo dušikov oksid, prosti radikal, katerega prekomerna proizvodnja lahko spodbuja vnetje in oksidativni stres.

"Naši rezultati kažejo, da lahko MP30B vpliva tudi na vnetne procese, ki prizadenejo srčno-žilni sistem, tako da prepreči škodljive učinke, ki jih povzroča nenadzorovana biosinteza dušikovega oksida,« so zapisali raziskovalci.

Našli so tudi hidroksitirozole antibakterijske lastnosti pri MP30B, zlasti proti infektivnemu endokarditisu, bakterijski ali glivični okužbi srca z relativno visoko stopnjo umrljivosti v bolnišnici.

"Streptokoki so med najpogostejšimi povzročitelji infektivnega endokarditisa,« so zapisali raziskovalci. ​,war"MP30B deluje na vse testirane vrste streptokokov.”

"Primerjava rezultatov MP30B s tistimi, pridobljenimi z referenčnim antibiotikom levofloksacinom na Streptococcus pyogenes ATCC or FLopažamo, da je MP30B močnejši kot baktericid in bakteriostatik na Streptokoki FL; v nasprotju s tem, kar so opazili pri levofloksacinu, katerega delovanje je pomembnejše pri bakterijah ATCC,« so dodali.

Raziskovalci so zaključili, da je prehransko dopolnilo, obogateno s hidroksitirozolom, pokazalo potencial kot prehransko dopolnilo za preprečevanje srčno-žilnih bolezni, in predlagali, da bi morale nadaljnje raziskave raziskati njegov vpliv na raka dojke.

"Študije o kardiotoksičnih učinkih protitumorskih terapij dokazujejo zaščitno delovanje hidroksitirozola pri kardiotoksičnosti raka dojke, s čimer se povečajo potencialne uporabe MP30B,« so zapisali.