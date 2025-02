Oljčno olje dela čudeže za dojenčke

Nista po videzu ali okusu enaka, vendar sta si oljčno olje in materino mleko presenetljivo podobna.

Ekstra deviško oljčno olje vsebuje omega 3 in omega 6 v podobnih deležih kot maščobe materinega mleka in enak odstotek linolne kisline, zaradi česar je nepogrešljivo živilo za mielinizacijo živčnih vlaken in razvoj možganov. Je lahko prebavljiv in pomaga pri delovanju želodca, preprečuje zaprtje in kolike.

Olivno olje pomaga absorbirati vitamin D, ki je pomemben za odraščajoče dojenčke in otroke, saj uravnava kalcij in fosfor ter spodbuja vnos mineralov, ki so bistveni za proces okostenevanja. To otroke ščiti pred zlomi kosti v rosnih letih in tveganjem za osteoporozo v starosti.

V zadnjih ugotovitvah je prišlo do zvišanja ravni holesterola pri otrocih, kar močno prispeva k debelosti, ki prizadene enega od treh otrok, starih od 6 do 9 let. Ker olivno olje znižuje raven skupnega holesterola v krvi, LDL-holesterola in trigliceridov, zdravniki priporočajo nadomeščanje živalskih maščob z olivnim oljem za pomoč pri boju proti naraščajoči debelosti pri otrocih.

Oglejte si tudi:Zdravstvene koristi oljčnega olja

Poročali so tudi o manjšem tveganju za astmo pri materah, ki so med nosečnostjo uživale stalno količino oljčnega olja. Ugotovljeno je bilo, da imajo njihovi otroci bolj razvit imunski sistem in manjše tveganje za rinitis in alergije.

Oljčno olje naj bi bilo celo učinkovito pri zdravljenju pokrovčka. Vlažilne lastnosti oljčnega olja lahko delujejo kot naravno zdravilo, če ga nanesete na dele glave, ki jih je prizadela kapa, pred običajnim čiščenjem.

V Italiji zdravniki močno priporočajo uporabo oljčnega olja v trdni hrani za dojenčke, ki se odvajajo od materinega mleka. Priporočajo celo, da ga dodate v otroško stekleničko iztisnjenega ali celo adaptiranega mleka, da pridobite koristi snovi, zlasti pri dojenčkih, ki trpijo zaradi kolik. To je zato, ker lahko oljčno olje olajša naravni želodčni proces in vsebuje oleuropein. Ta naravna protivnetna snov poustvari naravne učinke ibuprofena, aktivne sestavine, ki se pogosto uporablja pri izdelavi zdravil proti bolečinam.

O tem je poglobljeno razpravljal Saverio Pandolfi z italijanskega inštituta za rastlinsko genetiko. Raziskovalec je dejal, da je oljčno olje najbolj podobna hrana materinemu mleku za dojenčke, in priporoča, da začnete s polno čajno žličko visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja v vsakem obroku, pripravljenem za dojenčka.

"Oljčno olje ni všeč samo vsakemu otroku, ker ga spominja na materino mleko, ampak tudi tistim, ki olja nikoli niso imeli v prehrani,« je dejal Pandolfi, na primer Eskimi ali Afričani.

Čeprav lahko oljčno olje nudi prehranske koristi, je ključnega pomena razumeti, da bi moralo biti nikoli nadomestiti materino mleko ali formulo za dojenčke. Materino mleko in formula sta posebej oblikovana tako, da zagotavljata vsa bistvena hranila, ki jih otrok potrebuje za zdravo rast in razvoj. Čeprav vsebuje nekaj koristnih sestavin, oljčno olje ne nudi popolne in uravnotežene prehrane, ki jo potrebujejo dojenčki. Pred uvedbo novih živil v otrokovo prehrano se posvetujte s svojim pediatrom ali registriranim dietetikom.

Plasmon, eno najbolj priljubljenih italijanskih podjetij za otroško hrano, proizvaja oljčno olje izključno za dojenčke, ki se odstavijo. Narejeno je iz oljk, pridelanih in stisnjenih samo v Italiji, in z uporabo tehnik, za katere podjetje trdi, da olje ohranja več svojih zdravstvenih koristi.

Sredozemska prehrana se v Italiji začne mlad.