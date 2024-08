Potencialni mehanizem za kardioprotektivni učinek ekstra deviškega oljčnega olja razkrit

V seriji nedavnih kliničnih študij, ki jih je odobril etični odbor Univerze Sapienza v Rimu, je italijanska raziskovalna skupina predložila predhodne dokaze o kratkoročnem blagodejnem učinku ekstra deviškega oljčnega olja (EVOO), ki je zaščitni znak oljčnega olja. Sredozemska prehrana, o postprandialnem glikemičnem in lipidnem profilu pri zdravih in preddiabetičnih odraslih. Vzporedno je ta skupina odkrila regulacijo inkretina kot verjeten osnovni mehanizem za antioksidant EVOO in kardioprotektivni učinki.

Kljub trdnim kliničnim dokazom, ki povezujejo sredozemsko prehrano, zlasti njeno ključno sestavino ekstra deviškega oljčnega olja (EVOO), z manjšim tveganjem za žilne bolezni, do zdaj ni bilo jasnih namigov, kako lahko izvaja svoje žilne zaščitne učinke. Poleg tega je bila postprandialna glikemija povezana z večjo razširjenostjo srčno-žilnih izidov v splošni populaciji.

Oglejte si tudi:Zdravstvene koristi oljčnega olja

V prvi seriji študij, objavljenih v ateroskleroza, je italijanska skupina pokazala ne samo ​,war"zaščitni učinek EVOO na številne markerje oksidativnega stresa,« ampak tudi ​,war"je prvič pokazalo, da ekstra deviško oljčno olje zmanjša aktivnost NOX2, kar kaže na to encimsko pot kot mehanizem, ki upošteva antioksidativno aktivnost ekstra deviškega oljčnega olja.

Avtorji so opozorili na možnost, da lahko EVOO vpliva na druge encimske poti pri nadzoru postprandialnega oksidativnega stresa.

Lani je raziskovalna skupina naredila korak naprej in pri zdravih odraslih prostovoljcih dokazala, da je obrok z dodatkom EVOO povezan z zmanjšanjem postprandialnega oksidativni stres in izboljšano postprandialno glikemijo preko inkretinskega regulacijskega mehanizma.

Znano je, da inkretinski hormoni, kot sta glukagonu podoben peptid-1 (GLP1) in od glukoze odvisen insulinotropni peptid (GIP), inducirajo izločanje insulina in pomembno vplivajo na postprandialno urejenost glikemije. Te inkretine hitro deaktivira vseprisotni encim dipeptidil-peptidaza-4 (DPP-4), s čimer se zmanjša izločanje insulina.

Ugotovitve najnovejše raziskave, objavljene v Klinična prehrana nadalje je razkrilo, da je dodatek majhne količine EVOO (10 g) obroku tokrat povečal postprandialni glikemični in lipidni profil pri bolnikih pred sladkorno boleznijo. V primerjavi s kontrolo so obroki, ki vsebujejo EVOO, povzročili skoraj 20-odstotno zmanjšanje postprandialne glukoze v krvi in ​​40-odstotno povečanje proizvodnje insulina.

Podobno kot njihove prejšnje ugotovitve so dokazi podprli vpletenost inkretinskega hormona, posebej GLP1, pri uravnavanju postprandialne glukoze. Študije in vitro so pokazale, da je EVOO povzročil aktivacijo obeh inkretinskih hormonov s sočasno inhibicijo aktivnosti DPP-4.

Avtorji so tako zaključili vključitev EVOO v obroke izboljša postprandialni profil glukoze in lipidov pri bolnikih pred sladkorno boleznijo in zmanjša škodljive učinke visokega sladkorja in holesterola na žilni sistem. Prav tako priznavajo, da so nadaljnje raziskave v tej skupini motenega metabolizma glukoze upravičene za oceno dolgoročnih učinkov dodatka EVOO.

Sporočilo teh študij krepi predstavo, da je preprečevanje številnih kroničnih bolezni tako preprosto kot dodajanje žlice EVOO obrokom na dnevni osnovi.