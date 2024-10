Majhna študija kaže na potencial polifenolov za preprečevanje staranja kože

Nedavne raziskave so potrdile, da fenoli, ki jih najdemo v ekstra deviško olivno olje ima lahko velik potencial pri blaženju učinkov staranja na koži.

Glede na papirja objavljeni v znanstveni reviji Medicina, dve bioaktivni polifenoli, oleacein in oleokantaldokazano zmanjšujejo nekatere najbolj vidne znake staranja pri starejših odraslih.

Čeprav ekstra deviško oljčno olje vsebuje na desetine fenolov, so se raziskovalci osredotočili na ti dve spojini zaradi njunih obetavnih učinkov na zdravje kože, zlasti pri zdravljenju nemelanomskega kožnega raka in spodbujanju celjenje ran.

Poleg tega sta ta dva fenola znana po svojih močno protivnetno lastnosti, kar podpira vse več študij.

Študija je uporabila obe spojini v raztopini za nego kože pri 55 ženskah in 15 moških v enem mesecu. Udeleženci so bili razdeljeni v podskupine glede na starost in morfotip kože.

V randomiziranih, enojno slepih študijah, običajni metodi kliničnega preskušanja, le raziskovalci vedo, katero zdravljenje bodo prejeli udeleženci.

Na začetku študije so bili zbrani podrobni podatki o udeležencih, vključno z njihovo starostjo, težo, višino, fototipom kože, anamnezo, uporabo zdravil ter kajenjem in alkoholom.

Udeležencem je bilo naročeno, naj dvakrat na dan 30 dni nanašajo enoodstotni serum, ki vsebuje oleokantal in oleacein. Podatki o koži so bili zbrani na začetku študije, po 15 dneh in na koncu meseca.

Raziskovalci so uporabili VISIA Skin Analysis System, široko uporabljano platformo za ocenjevanje zdravljenja kože, da bi ocenili izboljšanje staranja kože. Ta sistem zajema podatke, kot sta skupna površina gub in intenzivnost gub.

Globoke in površinske gube so bile ocenjene na začetku, sredini in zaključku študije.

Rezultati so pokazali povprečno 23-odstotno zmanjšanje števila gub pri vseh udeležencih.

Tako moški kot ženske so pokazali kumulativne učinke seruma, pri čemer so raziskovalci opazili, da se je učinkovitost zdravljenja povečala skozi študijo.

Po mnenju avtorjev študije je učinkovitost obeh spojin ​,war"se ujema s širšimi raziskavami o koristih polifenolov za zdravje kože, vključno z njihovo sposobnostjo prodiranja skozi epidermalne pregrade in interakcije s celičnimi receptorji.«

"Opazili so, da polifenoli izboljšujejo strukturno organizacijo dermisa, ki je ključnega pomena za njegovo pregradno funkcijo, in povečujejo debelino dermisa in ravni hidracije, kar je bistvenega pomena za ohranjanje zdrave, dobro delujoče kože,« so dodali raziskovalci.

Vendar so moški in ženske doživeli različne rezultate.

Natančneje, mlajši moški, stari od 20 do 44 let, so opazili 52-odstotno zmanjšanje gub, starejši moški pa 47-odstotno zmanjšanje.

Pri ženskah, starih od 45 do 79 let, se je število gub zmanjšalo za 34 odstotkov, pri mlajših ženskah pa za 26 odstotkov.

"Naša študija dokazuje, da oleokantal in oleacein bistveno zmanjšata število gub pri moških in ženskah, zlasti pri tistih, starih od 45 do 79 let,« so zapisali avtorji.

Nadalje so opozorili na nekatere omejitve, vključno s kratkim trajanjem preskušanja, pomanjkanjem dolgoročnega spremljanja in odsotnostjo kontrolne skupine s placebom.

"Podatki, zbrani v treh različnih časovnih intervalih, kažejo dosleden trend zmanjševanja gub. Vendar splošne ugotovitve podpirajo uporabo polifenolov, pridobljenih iz ekstra deviškega oljčnega olja, v formulacijah za nego kože proti staranju,« so zapisali in nakazali potrebo po obsežnejših in podrobnejših študijah.

Olivno olje je bilo uporablja za nego kože na tisoče let. Danes vse več znanstvenih raziskav podpira pomen uporabe visokokakovostnega oljčnega olja v negi kože.

Ta raziskava raziskuje uporabo ekstra deviškega oljčnega olja v namenskih izdelkih za nego kože in dolgoročne učinke prehrane, bogate z ekstra deviškim oljčnim oljem, proti staranju, kot je npr. Sredozemska prehrana.