Trumpov minister za zdravje Pick polemiko o semenskem olju prenese na ameriški kabinet

Roberta F. Kennedyja mlajšega, potomca ene najbolj znanih političnih družin v Združenih državah, je novoizvoljeni predsednik Donald J. Trump imenoval za vodenje ministrstva za zdravje in socialne zadeve.

Če bi ga potrdil republikanski senat, bi imel Kennedy obsežno oblast nad ameriško agencijo za hrano in zdravila (FDA), ki ureja približno 80 odstotkov preskrbe s hrano v državi.

Čeprav je splošno znan po svojih pogledih proti cepivom, je Kennedy tudi pomemben in glasen kritik semenskih olj, s čimer je dolgotrajno razpravo o njihovih vplivih na zdravje vnesel v glavni tok.

V avgustu intervju s Fox News je Kennedy poklical semenska olja ​,war"ena najbolj nezdravih sestavin«, ki jih najdemo v hrani, in rekli, da so ​,war"ena najslabših stvari, ki jih lahko jeste«, saj so povezani s ​,war"vnetje po celem telesu."

Namesto tega Kennedy priporoča zamenjavo semenskega olja z govejim lojem, narejenim iz maščobnega tkiva kravjih organov. Iskanje Kennedyjevih zgodovinskih javnih izjav in računov na družbenih medijih ni našlo nobene omembe oljčnega olja.

Raziskovalci, vključno z znanstvenimi člani Ameriškega združenja za srce, že dolgo trdijo, da so rastlinska olja – večinoma pridobljena iz semen, zlasti repičnega, sončničnega in sojinega – zaradi vsebnosti nenasičenih maščob bolj zdrava alternativa živalskim maščobam.

"Zelo dosledno vsi podatki pravijo, da sta maslo in mast slaba za naše srce,« je povedal Christopher Gardner, profesor medicine na univerzi Stanford. ​,war"Študije kažejo, da zamenjava nasičenih maščob in njihova zamenjava z nenasičenimi zmanjša tveganje za bolezni srca.

Medtem ko je Kennedy med najvidnejšimi kritiki semenskih olj, na družbenih omrežjih narašča gibanje vplivnežev proti semenskemu olju.

Kritiki semenskega olja artikulirajo dva glavna argumenta. Prvi je, da so semenska olja pogosto onesnažena s heksanom, kemičnim topilom, ki se uporablja pri večini komercialne proizvodnje semenskega olja.

Znano je, da je heksan strupen za ljudi v plinasti obliki, vendar se uporablja kot tekočina pri proizvodnji semenskega olja. Heksan izhlapi med toplotno obdelavo, ki so ji izpostavljena semenska olja pri rafiniranju.

Vendar FDA ne ureja ali spremlja ostankov heksana v semenskih oljih, zato ni jasno, ali v komercialno dostopnih semenskih oljih ostanejo sledovi heksana ali ne.

Pogostejši argument proti semenskim oljem je njihova visoka vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin omega-6, zlasti linolne kisline, v primerjavi z oljčnim oljem in maščobami živalskega izvora.

Vsebnost linolne kisline je približno 55 odstotkov v sojinem olju, skoraj 70 odstotkov v sončničnem olju (manj kot pet odstotkov v sončničnem olju z visoko vsebnostjo oleinske kisline) in več kot 20 odstotkov v olju oljne repice. Nasprotno pa olivno olje vsebuje od 2.5 do 21 odstotkov linolne kisline, goveje meso pa približno en odstotek linolne kisline.

Kritiki semenskega olja trdijo, da se maščobne kisline omega-6 v telesu pretvorijo v arahidonske kisline, ki spodbujajo vnetje. Dejansko je arahidonska kislina splošno priznana kot gradnik za spojine, ki povzročajo vnetje, vendar se je pokazalo tudi, da zavira provnetne spojine.

Glede na 2017 metaanaliza od 30 objavljenih randomiziranih kontrolnih študij, ki so vključevale 1,377 preiskovancev, je linolna kislina minimalno vplivala na krvne koncentracije vnetnih markerjev. Raziskovalci so to pripisali dejstvu, da se le 0.2 odstotka linolne kisline pretvori v arahidonsko kislino.

Medtem ko je splošno priznano, da ljudje za preživetje potrebujemo prehranske vire maščobnih kislin omega-3 in omega-6, kritiki semenskega olja trdijo, da sodobna zahodna prehrana vključuje preveč maščobnih kislin omega-6 in premalo maščobnih kislin omega-3.

Dejansko je priporočeno razmerje med omega-6 in omega-3 štiri proti ena. Vendar pa nekateri raziskovalci ocenjujejo, da se ti deleži v ZDA gibljejo od deset proti ena do trideset proti ena

Kritiki semenskega olja prav tako pogosto poudarjajo povezavo med porabo semenskega olja v ZDA in naraščajočo debelostjo, bolezni srca in ožilja in diabetes kot dokaz njihovega negativnega vpliva na zdravje.

Vendar korelacija ni isto kot vzročna zveza. Namesto tega nekateri strokovnjaki trdijo, da je naraščajoča poraba semenskega olja neposredno povezana z dramatičnim povečanjem ultra predelana hrana, ki vključujejo semenska olja kot sestavino in na katere se na splošno gleda kot na odgovorne za prej omenjene kronične bolezni.

Gardner je nadalje trdil, da je ultra predelana hrana nezdrava predvsem zaradi drugih sestavin, vključno z visoko fruktoznim koruznim sirupom, dodanim sladkorjem in natrijem. ​,war"Težko je kriviti semenska olja, ko ta živila vsebujejo toliko drugih stvari,« je dejal.

Kennedy je tudi močno nasprotoval ultrapredelani hrani in je dejal, da bo prepovedal njihovo uporabo v šolskih kosilih. Vendar pa FDA nima uradne definicije za ultra predelano hrano, zaradi česar bi bilo kakršno koli prepoved težko izvajati.