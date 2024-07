Razumevanje pozitivnih učinkov ekstra deviškega oljčnega olja na srčno-žilne bolezni

Bolezni srca in ožilja so vodilni vzrok smrti na svetu.

KVB zajemajo vrsto stanj, ki prizadenejo srce in ožilje. Najpogostejše med njimi so koronarna srčna bolezen, revmatska srčna bolezen in cerebrovaskularna bolezen.

Oglejte si tudi: Osnove olivnega olja

Ministrstvo za zdravje zvezne države New York je nedavno poročalo, da približno 695,000 Američanov letno umre zaradi bolezni srca, kar predstavlja enega od petih smrti v državi. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bolezni srca in ožilja predstavljajo 32 odstotkov vseh smrti.

Medtem ko srčno-žilne bolezni sprožijo različni dejavniki, vključno z genetiko, onesnaženostjo in življenjskim slogom, sprožijo srčno-žilne bolezni, vedno več raziskav povezuje dnevno uživanje ekstra deviško olivno olje, najkakovostnejšo kategorijo oljčnega olja, bistveno zmanjšati tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja.

Dokazi o odločilnem vplivu oljčnega olja

Obsežno preskušanje, izvedeno na tisočih posameznikih v Španiji v letu 2010, je pokazalo, da je spoštovanje Sredozemska prehrana in vsakodnevno uživanje oljčnega olja znatno zmanjša srčno-žilne dogodke pri ogroženih bolnikih v primerjavi z generično dieto z nizko vsebnostjo maščob.

Študija PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), objavljena v New England Journal of Medicine, je postavil temelje za nadaljnje raziskave po vsem svetu.

O Študija sedmih držav, ki se od leta 1950 izvaja v ZDA, na Finskem, Nizozemskem, v Italiji, Grčiji, Jugoslaviji in na Japonskem, je prav tako potrdil kritično vlogo oljčnega olja in sredozemske prehrane pri zmanjševanju srčno-žilnih bolezni.

Ta obsežna epidemiološka študija je vključevala 12,000 moških srednjih let in je razkrila, da vsakodnevno uživanje nenasičenih maščob, kot je olivno olje, in spoštovanje sredozemske prehrane bistveno zmanjšata tveganje za srčne bolezni.

Oglejte si tudi: Zdravstvene novice

Te študije so potrdile pomemben vpliv prehranjevanja na raven holesterola in druga stanja, povezana z razvojem srčno-žilnih bolezni.

Kot rezultat teh študij je v zadnjih desetletjih na stotine znanstvenih publikacij raziskalo edinstveno vlogo oljčnega olja pri zdravju ljudi.

Blagodejne učinke oljčnega olja pripisujejo predvsem visoki vsebnosti mononenasičene maščobe. polifenoli ki jih najdemo v najvišjem razredu oljčnega olja, ekstra deviškem oljčnem olju, jih še izboljšajo koristi za zdravje.

Vloga enkrat nenasičenih maščobnih kislin (MUFA)

Oleinska kislina, enkrat nenasičena maščobna kislina (MUFA), je kritična sestavina oljčnega olja in ji pripisujejo številne pomembne zdravstvene koristi, povezane z njenim uživanjem.

"Pomembno je omeniti, da je ekstra deviško oljčno olje sestavljeno iz 60 do 83 odstotkov MUFA,« je povedal Bruno Tuttolomondo, redni profesor interne medicine na Univerzi v Palermu in direktor oddelka za interno medicino z zdravljenjem možganske kapi v bolnišnici Policlinico v Palermu.

"Preostala sestava vključuje majhne odstotke nasičenih maščobnih kislin, kot sta palmitinska kislina in stearinska kislina,« je dodal. ​,war"Poleg polinenasičenih maščob se štejejo tudi enkrat nenasičene maščobe ​,war"dobre maščobe.'”

oglas

oglas

Tuttolomondo je dejal, da raziskave kažejo, da ima visok odstotek MUFA ključno vlogo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.

"To je zato, ker MUFA vplivajo na raven holesterola in LDL, zmanjšujejo oksidacijo LDL in vplivajo na sestavo aterosklerotičnih plakov, s čimer imajo kardioprotektivno vlogo,« je dejal.

LDL pomeni kombinacijo maščob in beljakovin z nizko gostoto. To je vrsta holesterola, ki se lahko kopiči v krvnem obtoku in tvori obloge v arterijah, kar vodi do ateroskleroza.

"MUFA niso edine pomembne sestavine ekstra deviškega oljčnega olja, vendar jih je največ,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Samo to uvršča ekstra deviško oljčno olje med ​,war"dobre maščobe.'”

Polifenoli so ključni za zmanjšanje tveganja za KVB

Polifenoli so raznolika skupina na stotine snovi, ki jih najdemo v številnih živilih.

Ekstra deviško oljčno olje vsebuje na desetine teh polifenolov, ki so redki in še posebej dragoceni zaradi svoje visoke biološke uporabnosti.

To pomeni, da po zaužitju dosežejo dele telesa, kjer lahko izvajajo svoje učinke, vključno z močnimi antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi.

"Polifenoli zagotovo igrajo pomembno vlogo pri zdravju srca in ožilja in so predmet pomembnih raziskav zaradi svojih kardioprotektivnih učinkov,« je dejal Tuttolomondo.

Eden najbolj raziskanih polifenolov za holesterol in bolezni srca in ožilja je oleuropein.

"Mnogi raziskovalci, vključno z ekipo [Francesca] Violija na univerzi La Sapienza v Rimu, so preiskovanje oleuropeina,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Odkrili so, da oleuropein pomaga stabilizirati lipidne obloge in zmanjšati oksidacijo LDL.”

"Ugotovili so tudi, da modulira vpliv sladkorne bolezni na zdravje ožilja in srca in ožilja,« je dodal.

EVOO lahko izboljša preprečevanje sladkorne bolezni

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima 422 milijonov ljudi sladkorna bolezen globalno. Raziskave so pokazale, da lahko ekstra deviško oljčno olje in spoštovanje sredozemske prehrane bistveno zmanjšata tveganje za nastanek bolezni.

Sladkorna bolezen je povezana s srčno-žilnimi boleznimi, saj lahko vodi do čezmernega sladkorja v krvi, kar lahko poškoduje krvne žile, ki oskrbujejo srce. Ta poškodba lahko zmanjša oskrbo srca s kisikom in hranili, kar znatno poveča tveganje za bolezni srca.

"Nekaj ​​časa so vpliv ekstra deviškega oljčnega olja na sladkorno bolezen ocenjevali posredno,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"V številnih študijah, vključno s tistimi, ki jih je izvedla moja raziskovalna skupina, smo analizirali spoštovanje sredozemske prehrane, ki meni, da je ekstra deviško oljčno olje primarna maščoba. Znano je, da se z upoštevanjem sredozemske prehrane zmanjša pojavnost sladkorne bolezni.«

Oglejte si tudi: Biofenoli v EVOO povezani z izboljšanimi rezultati pri debelosti in prediabetesu

Nadaljnje Raziskave gradi na teh ugotovitvah. ​,war"Zdaj vemo, da imajo ekstra deviško oljčno olje in fenoli, kot je oleuropein, podobne učinke kot nekatere spojine, ki se uporabljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni, saj povečati občutljivost na insulin,« je dejal Tuttolomondo.

"Zdaj imamo močne dokaze o preventivni vlogi in uravnavanju ravni glikemije z vsakodnevnim in rednim uživanjem ekstra deviškega oljčnega olja, še posebej ob dolgoletnem uživanju,« je dodal.

"Čeprav ne morete pričakovati znižanja krvnega sladkorja s preprostim uživanjem solate z ekstra deviškim olivnim oljem, se je dnevno, družinsko in tradicionalno uživanje ekstra deviškega oljčnega olja izkazalo za učinkovito pri zmanjševanju razširjenosti sladkorne bolezni,« je opozoril.

Oljčno olje je bolj zdrava in okusna izbira maščobe

"Ena od edinstvenih lastnosti ekstra deviškega oljčnega olja je njegov okus. Poleg širokega spektra zdravstvenih koristi ponuja tudi izvrsten okus,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Nobena druga maščoba za kuhanje ne združuje ugodnih organoleptičnih lastnosti s koristnimi hranili kot ekstra deviško oljčno olje. Je mali čudež, ki združuje zdravje in okus.”

Poudaril pa je, da lahko tudi druge maščobe koristijo zdravju ljudi.

"Razmislite o polinenasičenih maščobah, kot sta omega-3 in omega-6, za katere se je izkazalo, da igrajo vlogo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Kljub temu se nobeden od njih ne more primerjati z ekstra deviškim oljčnim oljem pri vsakodnevni uporabi,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Ekstra deviško oljčno olje je osrednji del vsakega kosila in večerje za tiste, ki sledijo sredozemski prehrani.”

"Ko govorimo o Omega‑3 in Omega‑6, pomislimo na maščobe iz modre ribe ali izvlečke mandljev. Medtem ko nekateri za kosilo pojedo pet mandljev, je nepraktično, da bi dieto temeljili na mandljih,« je dodal.

Oglejte si tudi: Okusi ekstra deviškega oljčnega olja

Zdrave maščobe, kot so bučna semena ali laneno olje, imajo ugodne profile, vendar ne nudijo enakih organoleptičnih lastnosti kot ekstra deviško oljčno olje.

"So koristne maščobe, vendar razmislite o lanenem olju; nima okusa, zato ne more motivirati ljudi z okusom,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Po mojem mnenju moramo ljudi privabiti k preventivi tako, da se obrnemo na njihov čut za okus.«

Medtem je bilo avokadovo olje predmet več študij. ​,war"Z vidika okusnosti je skoraj brez okusa,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Vsebuje precejšnjo količino večkrat nenasičenih maščob, vendar mislim, da ni dovolj študij o vsebnosti polifenolov.”

Koliko EVOO je treba zaužiti?

Ekstra deviško oljčno olje je treba uživati ​​vsak dan, da izkoristite njegove zdravstvene koristi.

Vendar niso vsa ekstra deviška oljčna olja enaka. Čeprav lahko oleuropein in drugi polifenoli znatno koristijo zdravju ljudi, se količina in vrsta fenolov med ekstra deviškimi oljčnimi olji razlikujeta.

"Vsebnost polifenola je odvisna od dejavnikov, vključno s kultivarjem, območjem gojenja, metodami predelave in zunanjo temperaturo,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"Obstaja mejna vrednost vsebnosti polifenolov, ki je značilna za visoko kakovostno ekstra deviško oljčno olje.”

Oglejte si tudi: Nasveti za izbiro oljčnega olja z visoko vsebnostjo polifenola

"Polifenoli so eno od meril za ocenjevanje ekstra deviškega oljčnega olja,« je dodal. Da bi imel pomemben učinek, mora vsebovati najmanj 250 do 350 miligramov na kilogram.«

"Predpostavljena je bila hipoteza, da višje ravni polifenolov ustrezajo večjim kardioprotektivnim učinkom,« je nadaljeval Tuttolomondo. ​,war"Vedno pa se moramo spomniti ključne vloge MUFA, ki so temelj vseh ekstra deviških oljčnih olj.”

Medtem ko lahko prekomerno uživanje oljčnega olja vodi do prekomernega vnosa kalorij, so raziskovalci delali na opredelitvi priporočenih dnevnih odmerkov ekstra deviškega oljčnega olja.

"Številne študije kažejo, da lahko 20 gramov ekstra deviškega oljčnega olja optimizira prednosti sredozemske prehrane,« je dejal Tuttolomondo. ​,war"To ustreza približno eni do eni in pol žlici.”

"Vendar pa so intervencijske študije ocenile učinke do štirih žlic na dan za kardiovaskularne učinke,« je dodal. ​,war"Glede na uravnavanje telesne teže in skupni vnos kalorij bi rekel, da več kot zaužijemo EVOO, tem bolje.”