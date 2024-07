Zakaj je ekstra deviško oljčno olje povezano z manjšim tveganjem za demenco, boljšim zdravjem možganov

Demenca je bila spremljevalka starosti že od pradavnine, vendar se prepoznavanje mehanizmov, ki so odgovorni, začenja pojavljati šele zdaj.

Poimenovan po nemškem psihiatru Aloisu Alzheimerju, Alzheimerjeva bolezen naj bi bil vzrok za 60 do 80 odstotkov primerov demence po vsem svetu in je neizogibno usoden.

Bolezen, ki jo zaznamujeta kognitivni upad in izguba spomina, prizadene deset odstotkov ljudi, starejših od 65 let, in 40 odstotkov starejših od 80 let.

Medtem ko se smrtnost zaradi bolezni, kot so možganska kap in bolezni srca, od leta 2001 zmanjšuje, so se v istem obdobju povečale starostno standardizirane stopnje umrljivosti zaradi demence.

Trenutno je po vsem svetu več kot 55 milijonov primerov Alzheimerjeve bolezni in ta številka naj bi se do leta 2050 potroji saj se tako prebivalstvo kot pričakovana življenjska doba povečujeta.

Čeprav so v razvoju številna eksperimentalna zdravljenja bolezni, je večina raziskav osredotočena na preprečevanje.

Številne raziskave so dokazale, da uživanje ekstra deviško olivno olje je povezan z izboljšana kognitivna funkcija in zmanjšano tveganje za demenco.

V nedavno objavljeni kohortni študiji 92,383 odraslih v Združenih državah, opazovanih 28 let, je bilo uživanje več kot sedmih gramov olivnega olja na dan povezano z 28-odstotnim manjšim tveganjem za smrt zaradi demence kot nikoli ali redko uživanje oljčnega olja.

Za razliko od mnogih prejšnjih študij je bilo ugotovljeno, da so ti rezultati neodvisni od splošne kakovosti prehrane.

Polifenoli zavirajo nabiranje zobnih oblog in blažijo vnetja

Polifenoli so skupina naravnih spojin, ki jih najdemo v rastlinah, vključno z olivami, ki so znane po svojih antioksidativnih lastnostih.

Imajo različne koristi za zdravje, vključno z morebitno zaščito pred srčno-žilnimi in nevrodegenerativnimi boleznimi.

Ekstra deviško oljčno olje je znano po bogati vsebnosti polifenolov, ki zagotavljajo večino koristi za zdravje in prispeva k njenemu edinstven okus in aromo.

Ekstra deviško oljčno olje vsebuje 25 polifenolov, vključno z oleokantal, oleacein, oleuropein in hidroksitirosol.

Od teh sta oleokantal in oleuropein najmočneje povezana s preprečevanjem in ublažitvijo nevrodegenerativnih bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen. Trenutno Raziskave nakazuje, da obstaja več načinov, kako se to zgodi.

Oleuropein aglikon (oleuropeinska spojina) lahko inducira avtofagijo, naravni proces, ki odpravlja kepe beljakovin in poškodovanih organelov (celične komponente) ter preprečuje njihovo kopičenje. Zlasti dva proteina sta povezana s to vrsto kopičenja pri oblikah demence, kot je Alzheimerjeva bolezen.

Amiloid-beta prekurzorski protein je vpleten v različne biološke funkcije, od tvorbe in popravljanja sinaps do regulacije hormonov. Tvori tudi amiloid-beta, ki je toksičen za nevrone.

Amiloid-beta se hitro kopiči, tvori majhne skupine, imenovane oligomeri, in se sčasoma kopiči v velike amiloidne plake.

Ta kopičenja so nevarna iz več razlogov. Lahko sprožijo vnetje z imunskim odzivom in lahko povzročijo tudi proizvodnjo nenormalnega proteina tau.

Protein tau je bistven za vzdrževanje pravilne strukture nevronov. Ko pa se molekule proteina tau poškodujejo, se lahko ločijo in tvorijo grozde, znane kot nevrofibrilarne pentlje. Ko se to zgodi, sledi nevronska smrt, ki moti prenos sporočil v možganih.

Pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo so odkrili pomanjkanje avtofagije, kot tudi povišane ravni amiloidnih oligomerov in plakov ter nevrofibrilarnih pentlj.

Zato je sposobnost oleuropeina, da inducira ta proces, potencialno pomemben mehanizem, s katerim lahko ekstra deviško oljčno olje zaščiti pred nevrodegeneracijo.

Amiloidni plak je prisoten tudi v možganih starejših odraslih, ki ne razvijejo Alzheimerjeve bolezni, kar pomeni, da je v igri več kot en dejavnik.

Nevrovnetje, aktivacija glialnih celic, kot so mikroglija in astrociti, ki držijo nevrone na mestu in pomagajo pri njihovem normalnem delovanju, je močan kandidat.

Aktivacija teh celic povzroči nastajanje vnetnih dejavnikov, kot so citokini in kemokini, ki so jih opazili v okolici plakov in okvarjenih nevronov v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.

Fenolne spojine, ki jih najdemo v ekstra deviškem oljčnem olju, kot sta hidroksitirozol in oleuropein, so dokazale sposobnost oviranja translokacije jedrskega faktorja kapa B (NFkB) v jedro, kar vodi do zmanjšane proizvodnje protivnetnih učinkovin in tako zajezi nevrovnetje, ki ga povzročajo mikroglija.

Poleg tega so opazili, da te spojine povečujejo izločanje protivnetnih citokinov, medtem ko zavirajo proizvodnjo pro-vnetnih citokinov, kar predstavlja večplasten pristop k boju proti nevrovnetju.

MUFA, povezane z boljšim zdravjem možganovpreko srčno-žilnega sistema

Poleg visoke vsebnosti polifenolov je olivno olje bogato s mononenasičene maščobne kisline (MUFA).

O slavni Študija sedmih držav odkrili, da imajo lahko različne maščobe zelo različne učinke na zdravje. Študija je pokazala, da imajo ljudje v Grčiji in drugih delih Sredozemlja nizko stopnjo srčnih bolezni kljub prehrani z veliko maščob.

Raziskovalci so ugotovili, da je to zato, ker primarne maščobe v njihovi prehrani niso bile nasičene živalske maščobe, ki so običajne v državah z višjo stopnjo bolezni srca, temveč mononenasičene maščobe oljčnega olja.

Močni dokazi obstaja povezava bolezni srca in ožilja in Alzheimerjeve bolezni, zato je zmanjšanje prve ena od mnogih strategij, ki veljajo za bistvenega pomena za preprečevanje.

O nadomeščanje nasičenih maščob z enkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, kot je oleinska kislina, ima dokazane rezultate na tem področju. Oleinska kislina je glavna sestavina oljčnega olja, ki predstavlja 70 do 80 odstotkov.

Raziskave so poleg tega, da pomagajo pri uravnavanju imunske funkcije, pokazale, da mononenasičene maščobe, kadar jih uporabljamo kot nadomestek prehranskih nasičenih maščob, zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni z znižanjem ravni lipidov v krvi, kot je holesterol.

Dokazano je bilo tudi, da povečanje in zmanjšanje slednjega v serumu človeške krvi izboljša razmerje med HDL (lipoproteini visoke gostote) in LDL (lipoproteini nizke gostote).

Eden pomembnih načinov, kako lahko kardiovaskularne bolezni prispevajo k razvoju demence, je poslabšanje krvno-možganske pregrade. Ta pregrada se nanaša na specializirane lastnosti vaskularnega sistema centralnega živčnega sistema, ki nadzoruje izmenjavo ionov, molekul in celic med krvjo in možgani.

Ko postane nefunkcionalna, lahko krvno-možganska pregrada dovoli strupene molekule v možgane in poslabša izločanje strupenih snovi, kot so amiloid-beta in nenormalni proteini tau.

To lahko privede do povečanega nevrovnetja in oksidativne poškodbe, kar je bilo povezano tudi z Alzheimerjevo boleznijo.

raziskave je ugotovil, da redno uživanje ekstra deviškega oljčnega olja zmanjša prepustnost krvno-možganske pregrade v hipokampusu in okolici ter tako pomaga pri ponovni vzpostavitvi normalnega delovanja.

EVOO in sredozemska prehrana

Številne študije so pokazale, da upoštevanje Sredozemska prehrana ustreza zmanjšanemu tveganju za demenco, vključno z Alzheimerjevo boleznijo.

Kohortna študija iz leta 2023, ki jo je izvedla britanska Biobank, je pokazala, da večja kot je posameznikova pripadnost, zmanjšajo njihovo tveganje razvoja demence. Presenetljivo je bilo ugotovljeno, da je to res ne glede na genetsko nagnjenost.

Ločena ameriška študija iz leta 2023 je pokazala, da so bile ravni petih mikrohranil, ki so pogosta v sredozemski prehrani, znatno nižje v možganih tistih, ki so umrli zaradi Alzheimerjeve bolezni, kot tistih, ki so umrli brez nje.

Študija je analizirala možgane 31 darovalcev, katerih povprečna starost ob smrti je bila 75 let, in ugotovila, da so imeli možgani tistih z boleznijo približno polovico nižjo raven likopena, retinola, luteina, zeaksantina in vitamina E.

Čeprav telo te snovi potrebuje le v majhnih količinah, so ključnega pomena za vzdrževanje številnih telesnih sistemov, kot so imunski sistem, oči in koža.

Sredozemske države so zgodovinsko gledano med najbolj zdrave države v svetu beležimo relativno nizke stopnje srčno-žilnih bolezni in raka ter daljšo pričakovano življenjsko dobo.

Čisto prehransko gledano mediteranska dieta temelji na vsakodnevnem uživanju sadja, zelenjave, stročnic, oreščkov, polnozrnatih žit in nekaj mlečnih izdelkov, pri čemer je ekstra deviško oljčno olje glavni vir maščobe.

Mediterranean Diet Foundation s sedežem v Španiji, ena najvplivnejših organizacij, ki se ukvarja z raziskovanjem in promocijo sredozemske prehrane, dieto opredeljuje kot način življenja. Po mnenju fundacije sta življenjski slog in vrednote pomemben del, ki ga ni mogoče ločiti od celote.

To se odraža v njegovi sredozemski dietni piramidi. Za razliko od bolj znanih prehranskih piramid je osnova zgrajena iz kombinacije vadbe, počitka, druženja in kuhanja na fizičnem področju ter zavezanosti k trajnostni, lokalni, sezonski in okolju prijazni izbiri hrane na vrednostnem področju.

Čeprav je potrebnih več raziskav, da bi ugotovili, kako sredozemska prehrana pomaga telesu, da se izogne ​​številnim boleznim in se z njimi spopade, so njene koristi za zdravje ljudi že trdno dokazane.