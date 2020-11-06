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Kirkpinar zmagovalci

Obdobje republike Başpehlivan

Enopartijsko obdobje Republike Turčije se je začelo s formalno ustanovitvijo države leta 1923. başpehlivan, ali head wrestler, je zmagovalec letnega Kirkpinarja – najstarejšega športnega dogodka na svetu.

Oglejte si tudi: Pokritost Kirkpinarja
  • 1 - Benli Abdullah - (1924)
  • 2 — Geçkinli Yusuf — (1925) [1]
  • 3 - Kara Emin - (1926)
  • 4 - Manisalı Rifat - (1927)
  • 5 - Gostivarlı Mülayim (Acar) - (1928)
  • 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)
  • 7 - Kara Ali Acar - (1930)
  • 8 — Edirneli Himmet — Çoban Mehmet (1931) [2]
  • 9 - Kara Ali Acar - (1932)
  • 10 - Huseyin Alkaya - (1933)
  • 11 — Gostivarlı Mülayim in Hüseyin Alkaya — (1934) [3]
  • 12 — Hüseyin Alkaya — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
  • 13 — Kozpınarlı İbrahim — (1943)
  • 14 - Suleyman Ertas - (1944)
  • 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)
  • 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946)
  • 17 — İsmail Çolak — Süleyman Ertaş — (1947) [4]
  • 18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)
  • 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949)
  • 20 - Süleyman Ertaş - (1950)
  • 21 - İrfan Atan - (1951)
  • 22 - Tarzan Mehmet - (1952)
  • 23 - İrfan Atan - (1953)
  • 24 - Ibrahim Karabacak - (1954)
  • 25 - İrfan Atan - (1955)
  • 26 - Ibrahim Karabacak - (1956)
  • 27 - Hasan Acar - (1957)
  • 28 - Adil Atan - (1958)
  • 29 — Ibrahim Karabacak — (1959, 1960)
  • 30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)
  • 31 — Mehmet Ali Yağcı in Ali Çelik (1962) [5]
  • 32 - Sezai Kanmaz - (1963)
  • 33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)
  • 34 - Ali Çelik - (1965)
  • 35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966, 1967, 1968)
  • 36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)
  • 37 — Ali Çelik in Aydın Demir — (1970) [6]
  • 38 — Hasan Şahin — (1971)
  • 39 - Mustafa Yıldız - (1972)
  • 40 — Davut Yılmaz — (1973)
  • 41 - Ali Çelik - (1974)
  • 42 — Rokoborbo je občina odpovedala (1975)
  • 43 — Aydın Demir — (1976, 1977, 1978)
  • 44 - Sabri Acar - (1979)
  • 45 - Mehmet Guclu - (1980)
  • 46 - Mustafa Yıldız - (1981)
  • 47 — Hüseyin Çokal — (1982, 1983, 1984)
  • 48 - Sabri Acar - (1985)
  • 49 — İbrahim Gümüş — (1986)
  • 50 — Recep Kılıç — (1987)
  • 51 — Recep Gurbuz — (1988)
  • 52 - Saffet Kayali - (1989)
  • 53 — Ahmet Taşçı — (1990, 1991, 1992, 1993)
  • 54 - Cengiz Elbeye - (1994)
  • 55 — Ahmet Taşçı — (1995, 1996, 1997)
  • 56 - Cengiz Elbeye - (1998)
  • 57 — Ahmet Taşçı — (1999)
  • 58 - Vedat Ergin - (2000, 2001)
  • 59 - Hasan Tuna - (2002)
  • 60 — Kenan Šimšek — (2003)
  • 61 — Recep Kara — (2004)
  • 62 — Şaban Yılmaz — (2005)
  • 63 — Osman Aynur — (2006)
  • 64 — Recep Kara — (2007, 2008)
  • 65 — Mehmet Yesilyeşil — (2009, 2010)
  • 66 — Ali Gurbuz — (2011, 2012)
  • 67 — İsmail Balaban — (2013)
  • 68 — Fatih Atli — (2014)
  • 69 — Orhan Okulu — (2015)
  • 70 — Recep Kara — (2016)
  • 71 — Ismail Balaban — (2017)
  • 72 — Orhan Okulu (2018)
  • 73 — Ali Gurbuz (2019)
  • 74 — Ali Gurbuz (2021)
  • 75 — Cengizhan Şimşek (2022)
  • 76 — Yusuf Can Zeybek (2023)
  • 77 — Yusuf Can Zeybek (2024)

[1] Pojavlja se v publikacijah, vendar nepreverjeno.
[2] Izenačeno.
[3] Izenačeno.
[4] Noben zmagovalec ni bil razglašen.
[5] Noben zmagovalec ni bil razglašen.
[6] Borba se je končala pred zaključkom.