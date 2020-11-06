Kirkpinar zmagovalci
Obdobje republike Başpehlivan
Enopartijsko obdobje Republike Turčije se je začelo s formalno ustanovitvijo države leta 1923. başpehlivan, ali head wrestler, je zmagovalec letnega Kirkpinarja – najstarejšega športnega dogodka na svetu.Oglejte si tudi: Pokritost Kirkpinarja
- 1 - Benli Abdullah - (1924)
- 2 — Geçkinli Yusuf — (1925) [1]
- 3 - Kara Emin - (1926)
- 4 - Manisalı Rifat - (1927)
- 5 - Gostivarlı Mülayim (Acar) - (1928)
- 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)
- 7 - Kara Ali Acar - (1930)
- 8 — Edirneli Himmet — Çoban Mehmet (1931) [2]
- 9 - Kara Ali Acar - (1932)
- 10 - Huseyin Alkaya - (1933)
- 11 — Gostivarlı Mülayim in Hüseyin Alkaya — (1934) [3]
- 12 — Hüseyin Alkaya — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
- 13 — Kozpınarlı İbrahim — (1943)
- 14 - Suleyman Ertas - (1944)
- 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)
- 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946)
- 17 — İsmail Çolak — Süleyman Ertaş — (1947) [4]
- 18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)
- 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949)
- 20 - Süleyman Ertaş - (1950)
- 21 - İrfan Atan - (1951)
- 22 - Tarzan Mehmet - (1952)
- 23 - İrfan Atan - (1953)
- 24 - Ibrahim Karabacak - (1954)
- 25 - İrfan Atan - (1955)
- 26 - Ibrahim Karabacak - (1956)
- 27 - Hasan Acar - (1957)
- 28 - Adil Atan - (1958)
- 29 — Ibrahim Karabacak — (1959, 1960)
- 30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)
- 31 — Mehmet Ali Yağcı in Ali Çelik (1962) [5]
- 32 - Sezai Kanmaz - (1963)
- 33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)
- 34 - Ali Çelik - (1965)
- 35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966, 1967, 1968)
- 36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)
- 37 — Ali Çelik in Aydın Demir — (1970) [6]
- 38 — Hasan Şahin — (1971)
- 39 - Mustafa Yıldız - (1972)
- 40 — Davut Yılmaz — (1973)
- 41 - Ali Çelik - (1974)
- 42 — Rokoborbo je občina odpovedala (1975)
- 43 — Aydın Demir — (1976, 1977, 1978)
- 44 - Sabri Acar - (1979)
- 45 - Mehmet Guclu - (1980)
- 46 - Mustafa Yıldız - (1981)
- 47 — Hüseyin Çokal — (1982, 1983, 1984)
- 48 - Sabri Acar - (1985)
- 49 — İbrahim Gümüş — (1986)
- 50 — Recep Kılıç — (1987)
- 51 — Recep Gurbuz — (1988)
- 52 - Saffet Kayali - (1989)
- 53 — Ahmet Taşçı — (1990, 1991, 1992, 1993)
- 54 - Cengiz Elbeye - (1994)
- 55 — Ahmet Taşçı — (1995, 1996, 1997)
- 56 - Cengiz Elbeye - (1998)
- 57 — Ahmet Taşçı — (1999)
- 58 - Vedat Ergin - (2000, 2001)
- 59 - Hasan Tuna - (2002)
- 60 — Kenan Šimšek — (2003)
- 61 — Recep Kara — (2004)
- 62 — Şaban Yılmaz — (2005)
- 63 — Osman Aynur — (2006)
- 64 — Recep Kara — (2007, 2008)
- 65 — Mehmet Yesilyeşil — (2009, 2010)
- 66 — Ali Gurbuz — (2011, 2012)
- 67 — İsmail Balaban — (2013)
- 68 — Fatih Atli — (2014)
- 69 — Orhan Okulu — (2015)
- 70 — Recep Kara — (2016)
- 71 — Ismail Balaban — (2017)
- 72 — Orhan Okulu (2018)
- 73 — Ali Gurbuz (2019)
- 74 — Ali Gurbuz (2021)
- 75 — Cengizhan Şimşek (2022)
- 76 — Yusuf Can Zeybek (2023)
- 77 — Yusuf Can Zeybek (2024)
[1] Pojavlja se v publikacijah, vendar nepreverjeno.
[2] Izenačeno.
[3] Izenačeno.
[4] Noben zmagovalec ni bil razglašen.
[5] Noben zmagovalec ni bil razglašen.
[6] Borba se je končala pred zaključkom.