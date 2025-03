World Olive Oil Competition Posodobitve v živo 2025

Pripeta⚲

Predstavljeni prvi rezultati za leto 2025

4. marec 13:34 UTC

Osebje OOT poroča iz New Yorka

Od Jaéna do Hunana kmetje, mlinarji in polnilci nestrpno pričakujejo novice o tem, ali je bilo njihovo ekstra deviško oljčno olje nagrajeno na festivalu 2025. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Rezultati največjega in najprestižnejšega tekmovanja kakovosti oljčnega olja na svetu so že začeli objavljati. Prvi dan je bilo nagrajenih 22 olj iz Albanije, Hrvaške, Italije in ZDA.

S podaljšanjem roka za oddajo do 15. marcath, so proizvajalci iz 25 držav severne poloble svoja ekstra deviška oljčna olja že poslali v analizo NYIOOC team.

Da bi imeli proizvajalci kar največ časa, da izkoristijo svoje dosežke, se nagrajeni rezultati objavljajo v celotnem obdobju ocenjevanja, ko se preverjajo (namesto da bi čakali, da se oceni zadnji vzorec, preden bi jih objavili v velikem obsegu).

Rezultati v živo za severno poloblo se bodo začeli marca, dokler ne bodo razkriti vsi zmagovalci.

Zdaj v svoji trinajsti izdaji, NYIOOC je najpomembnejše svetovno tekmovanje v kakovosti oljčnega olja s prijavami iz več deset držav, ki se potegujejo za najbolj zaželene nagrade v industriji. Letni rezultati so združeni prek vodilnih medijev po vsem svetu, v Uradni vodnik po najboljših oljčnih olj na svetu in Olive Oil Times Svetovna lestvica.