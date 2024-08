Čez nekaj tednov bo v Washingtonu potekala javna predstavitev Komisije za mednarodno trgovino Združenih držav o tem ​,war"konkurenčnih pogojev« med ameriškimi proizvajalci oljčnega olja in glavnimi tujimi dobavitelji. The se je začela preiskava na zahtevo predsednika odbora House Ways and Means Davea Campa.

Predlagano je čakanje na krilih zvezno tržno naročilo ki so ga pripravili kalifornijski proizvajalci v upanju, da bodo postavili nove ovire za uvožena oljčna olja, hkrati pa odprli lažjo pot za svoja. Obe strani se zagovarjata za kar bi moral biti intenziven boj.

Domači proizvajalci oljčnega olja trenutno dobavijo manj kot 2 odstotka tistega, kar porabijo Američani – skoraj 98 odstotkov je uvoženega – in veliko je poročalo, tudi na teh straneh, da bi ameriški proizvajalci lahko nekega dne ponudba 5 odstotkov. Toda ali bi bil tako hud boj le še za 2 ½ odstotka (le 8,000 ton)?

Izkazalo se je, da je odgovor ne. Na kocki je veliko več kot 5 odstotkov, o katerih se pogosto poroča, in obe strani to vesta.

Po navedbah vira iz kalifornijske industrije oljčnega olja so si lokalni akterji v industriji prizadevali zagotoviti veliko več kot 5 odstotkov domačih potreb. Pravzaprav se jim to ne zdi povsem nemogoče vse oljčnega olja, ki ga Američani potrebujejo, bi lahko sčasoma priskrbeli proizvajalci iz ZDA.

V okroglih številkah bodo Američani letos porabili 280,000 ton oljčnega olja ali 74 milijonov galon, s čimer bo to največji svetovni trg zunaj Evrope. Sodobna kmetija z visoko gostoto lahko proizvede 160 litrov na hektar, zato bi za izdelavo toliko oljčnega olja potrebovali približno 462,000 hektarjev.

Se sliši veliko? Pa je in ni. Razmislite o tem: Samo v Kaliforniji je več kot 800,000 hektarjev posvečenih mandljem. In španski proizvajalec oljčnega olja hojiblanca ocenjuje, da bo njena posest kmalu dosegla 1.2 milijona hektarjev.

Nenadoma se zdi 462,000 hektarjev na dosegu, še posebej, če vržete nekaj traktov iz Georgie, Arizone in Teksasa. Pravzaprav izgleda nekako takole:

Zato ni čudno, da so evropski proizvajalci vztrajni, zahtevno ukrepanje na najvišjih ravneh nad tem, kar vidijo kot ameriška prizadevanja za izgradnjo trgovinskih ovir. Američani pravijo, da si samo prizadevajo ​,war"izenačiti igralne pogoje." Toda tisto, kar bi nekateri igralci v industriji morda res želeli, je bolj podobno 462,000 hektarjem ​,war"polje sanj."