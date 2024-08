EVOO Research dosega zid v Grčiji

Že več kot leto dni poročam o polemikah glede izvajanja Uredba EU o označevanju 432/2012 v Grčiji. To je bila herkulska naloga, ki je poskušala razvozlati ta gordijski vozel dezinformacij in znanstvene zamegljenosti.

Moja preiskava se je nadaljevala in je presegla dogodke, o katerih sem poročal v prejšnjih člankih. Soočil sem se z nasprotujočimi si interesi, političnimi posegi, poklicnimi ljubosumji ter morebitnimi znanstvenimi nepravilnostmi in goljufijami v znanstveni skupnosti EU.

Ko sem začel to pot, sem domneval, da so znanstveniki iskalci resnice in inovacij. Vsaj to je bila moja izkušnja do takrat. V sodobni Grčiji pa so nekateri akademiki, ki so dobro povezani z družinskimi odnosi ali politično pripadnostjo, deležni prednostne obravnave, tudi če je njihovo delo podstandardno ali celo povsem goljufivo. V Grčiji je veliko denarja namenjenega majhnemu številu dobro povezanih akademikov. Pred kratkim so poročali, da so bili z goljufijo pridobljeni milijoni evrov nepovratnih sredstev EU za raziskave. Imena vpletenih raziskovalcev niso objavljena.

Osebna akademska rivalstva so se razkrila, ko so prejšnjemu predsedniku grškega parlamenta poslali pismo treh uglednih znanstvenikov; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou in Alexios-Leandros Skaltsounis 18. junija 2014. Ugovarjali so vprašanju, ki ga je lani nekaj poslancev ministru za kmetijstvo Atanasiosu Tsaftarisu zastavilo nekaj poslancev v zvezi z uredbo EU o označevanju zdravstvenih trditev 432/2012.

Tukaj je izvleček:

"Na naše presenečenje smo odkrili, da je mednarodna spletna stran (oliveoiltimes.com) poročala, da je skupina grških izvoljenih uradnikov v parlament vložila vprašanje, ki je povezano z znanstveno analizo (NMR) za odkrivanje dveh specifičnih snovi (oleokantala in oleaceina) v deviškega oljčnega olja in poziva pristojne organe – in sicer EFET (Hellenic National Food Safety) in Ministrstvo za kmetijski razvoj in prehrano –, da podprejo znanstveno analizo (NMR), da bi dokazali superiornost nekaterih olj, proizvedenih v Grčiji. Takšna dejanja so po našem mnenju izjemno zgrešena, znanstveno nejasna, povzročajo veliko zmedo med proizvajalci in številna vprašanja o njihovi motivaciji.

Kaj je te tri znanstvenike motiviralo, da so napisali pismo, v katerem dvomijo o motivacijah izvoljenih uradnikov, je trajalo nekaj časa, da smo ugotovili. Vendar je bolj očitno, kaj je motiviralo izvoljene.

Vprašanje, ki ga je postavila skupina poslancev, ki deluje v imenu pridelovalcev oljk, je zahtevala pojasnilo, zakaj je EFET zavrnil izvajanje uredbe, ki jo je sam Tsaftaris tako navdušeno sprejel prej. NMR bi bil popoln instrument za ta namen. Vendar je bila potrebna politična odločitev in podpora, da bi bil NMR bolj dostopen.

Svetovna znanstvena skupnost je z navdušenjem sprejela NMR metoda za natančno merjenje posameznih fenolnih spojin, vendar so ga v Grčiji prezrli. zakaj? Ker je na kocki veliko sredstev EU. EU je velikodušno financirala grške znanstvenike za iskanje novih metod za merjenje fenolnih spojin v oljčnem olju za namene izvajanja uredbe EU o označevanju 432/2012, vendar je bil NMR že izumljen brez kakršnih koli sredstev za raziskave s strani EU.

Na etiketah je dovoljena naslednja zdravstvena trditev: Polifenoli oljčnega olja prispevajo k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnim stresom. Trditev se lahko uporablja samo za oljčno olje, ki vsebuje najmanj 5 mg hidroksitirozola in njegovih derivatov (npr. oleuropeinski kompleks in tirozol) na 20 g oljčnega olja. Za potrditev reklamacije se potrošniku posreduje informacija, da je ugoden učinek dosežen z dnevnim vnosom 20 g oljčnega olja.

V nasprotju z zgornjo zdravstveno trditvijo, ki jo dovoljuje EU, so trije znanstveniki, ki so napisali pismo (Boskou, Tsimidou in Skaltsounis), trdili, da ni mogoče količinsko opredeliti zdravstvenih koristi posameznih fenolnih spojin v olivnem olju:

"Vprašanje, ki je bilo postavljeno v grškem parlamentu, je znanstveno zapleteno in kaj je najbolj učinkovita, zanesljiva in ekonomična metoda analize ali katere snovi je treba identificirati, je nekaj, na kar bi morala odgovoriti znanstvena skupnost in ne poslanci parlamenta. Oljčno olje je zelo bogato z bioaktivnimi sestavinami, razredom, ki so kemično sorodni biofenoli s hidroksitirozolom in tirozolom in ni mogoče količinsko opredeliti prispevka vsake posamezne spojine k splošnemu blagodejnemu učinku na zdravje.

Vendar je EU že kvantificirala zdravstvene koristi hidroksitirozola in njegovih derivatov v olivnem olju. To je bila osnova zdravstvene trditve, dovoljene na oznaki EVOO z visoko vsebnostjo polifenola, ki izpolnjujejo pogoje. Tsaftarisa so pravzaprav vprašali, ker je imel pooblastilo nad EFET med pritožbami, da EFET ne dovoljuje izvajanja uredbe EU o zdravstvenih trditvah.

Še bolj čudno je, da so trije znanstveniki, ki so podpisali to protestno pismo, zelo spoštovani na področju raziskav oljčnega olja. To me je zelo razvedrilo. Zato sem preučil njune medsebojne odnose. Tsaftaris je bil tudi profesor na Aristotelovski univerzi v Solunu, kjer imata sedež Boskou in Tsimidou. Ali so lahko vplivali na EFET, da se pregreši pri izvajanju uredbe?

Presenečen sem bil, ko sem na pismu videl ime Skaltsounis. Skaltsounis je vodja oddelka za farmakognozijo na Univerzi v Atenah, kjer je Prokopios Magiatis odkril metodo NMR za natančno merjenje posameznika. fenolne spojine v olivnem olju. Zakaj ne bi želel, da se NMR uporabi za merjenje hidroksitirozola in njegovih derivatov v oljčnem olju, da bi bilo v skladu z uredbo? In zakaj so ti trije znanstveniki vpletli predsednika grškega parlamenta, ki nima pooblastil ali znanja o takih zadevah? Ali so verjeli, da imajo toliko politične moči?

Moja preiskava je pokazala številne nepravilnosti in huda rivalstva, ki se skrivajo za tem posebnim pismom. Toda najprej povzetek dogodkov, ki so pripeljali do tega, in nekaj dodatnega ozadja.

Po začetnem vprašanju se je Tsaftaris posvetoval z EFET in odgovor je bil: ​,war"oleokantala in oleaceina ni mogoče izmeriti in vključiti, da bi bila upravičena do zdravstvene trditve, ker v uredbi nista posebej omenjena." Ko sem slišala za napačno in neznanstveno odločitev, sem takoj poklicala in napisala pismo EU ter prosila za pojasnilo, katere specifične derivate hidroksitirozola je treba izmeriti, da bi bili upravičeni do zdravstvene trditve. Pisal sem tudi na EFET, kjer sem pojasnil uredbo in utemeljil vključitev oleokantala in oleaceina. Uredba se je nanašala na derivate hidroksitirozola, kot je tirozol itd. Kemik z znanjem o kemija oljčnega olja bi vedeli, na katere druge izpeljanke se nanašajo. Tudi če niso vedeli, so morali le poguglati, kot sem jaz.

Posledično je EFET razveljavil svojo odločitev in potrdil, da je treba oleokantal in oleacein dejansko izmeriti, da bi bila upravičena do zdravstvene trditve. Ko sem to slišal, sem nemudoma poslal pismo EU, v katerem sem jih obvestil, da je EFET sprejel oleokantal in oleacein in zato njihovo mnenje ni več potrebno. Dodal sem še: ​,war"Kolikor razumem, je EFET kot organ za kakovost in varnost hrane v Grčiji pristojen za razlago, kako je treba izvajati predpise EU. Prosil sem jih, naj to dejstvo potrdijo.

Ironija te situacije je v tem, da bi moral poročevalec, oborožen s strastjo do branja raziskovalnih člankov in pravnih poročil brez formalne kemije ali pravne podlage, razložiti kemijo, ki stoji za predpisi EU in pravni položaj EFET v zvezi z EU. Kmalu po tem, ko sem objavil pozitivno odločitev, se je EFET še enkrat obrnil in prosil EU za pojasnilo, ali je treba vključiti oleokantal.

To je bil uničujoč preobrat za Grško oljčno olje, ki vsebuje več oleokantala kot oleaceina. Ugodna odločitev EFET bi bila zelo pozitiven razvoj za industrijo, ki zelo potrebuje dobre novice.

Vmes sem moral svoje pismo večkrat poslati v EU, ker so reorganizirali svoje pisarne in oddelke. EU je po enoletni zamudi končno odgovorila na moje vprašanje in me obvestila, da imajo nacionalne agencije za varnost hrane v državah članicah EU res popolna pooblastila za razlago in izvajanje predpisov EU. Edini čas, ko se EU vplete v pritožbo, v tem primeru poskušajo posredovati, vendar končno odločitev določi sodišče EU.

Ko sem prejel e-poštno sporočilo, sem odgovoril in vprašal, ali je kakšna druga država ali posameznik vložila pritožbo zoper EFET. Dali so mi povezavo, kjer so registrirane vse pritožbe. Preveril sem, da ni bilo nobenih pritožb zoper EFET glede tega ali katerega koli drugega vprašanja.

To me je pripeljalo do očitnega zaključka, da je pritožba, zaradi katere je EFET večkrat spremenila svoje mnenje, izvirala iz Grčije. Toda kdo je bil odgovoren za preprečitev izvajanja uredbe, ki bi imela tako pozitiven učinek na grško oljčno olje?

Odločil sem se, da se srečam in intervjuvam ljudi, ki so napisali pismo, začenši z gospodom Skaltsounisom, saj je bil v Atenah, prej pa sem pisal Boskouu in Tsimidouju in moja e-pošta je ostala brez odgovora in telefonski klici niso bili vrnjeni. Tsimidou je delal tudi na novi metodi za merjenje fenolnih spojin v oljčnem olju in je večkrat prezrl metodo NMR.

Skaltsounis se je zlahka strinjal z intervjujem. Skaltsounis je bil kot vodja oddelka za farmakognokijo na Univerzi v Atenah na istem oddelku, kjer sta svoje raziskave izvajala Magiatis in Melliou. Skaltsounisa sem spoznal v njegovem laboratoriju na univerzi.

Skaltsounis je pred kratkim objavil članek, v katerem je napovedal odkritje nove metode CE (kapilarna elektroforeza) za merjenje oleokantala in oleaceina. Skaltsounis je trdil, da je to novo metodo preverila HPLC in kot dokaz njene veljavnosti je navedel Magiatisov dokument o NMR. Vprašal sem ga, ali sta Magiatis ali Melliou preverila njegovo metodo z NMR. ​,war"Ne vedo, kaj delajo,« je odločen.

Ker nisem želel tega intervjuja spremeniti v razpravo, sem mu dovolil nadaljevanje. Želel sem ugotoviti, kaj je bilo za njegovimi napadi na dva znanstvenika, ki delata v njegovem oddelku. Že prej sem videl znanstvena rivalstva, vendar je bilo to osebno.

Skaltsounis mi je velikodušno razkazal svoj laboratorij in vse svoje raziskovalno delo v teku. Z veseljem se je slikal, medtem ko je trdil, da ne išče javnosti kot nekateri ​,war"drugi." Očitno sklicevanje na publiciteto, ki sta jo Magiatis in Melliou prejela na mednarodni ravni za svoje delo s kvantitativnim NMR.

Tukaj je odlomek iz njegovega raziskovalnega dela:

"Kolikor nam je znano, tukaj opisujemo prvo potrjeno CE-metodo, primerno za hkratno, kvantitativno določanje oleokantala in oleaceina v oljčnem olju. Doslej so poročali le o enem testu, ki izpolnjuje ta merila (Karkoula, Magiatis et al., 2012). V primerjavi s slednjim, ki uporablja kvantitativno NMR, je CE test veliko enostavnejši in ekonomičen, vendar so kvantitativni rezultati primerljivi in ​​enako ponovljivi… Drugi, bolj običajni pristopi, kot je HPLC, zahtevajo daljši čas analize (40 proti 15 min) in olajšajo določanje samo oleokantala (Impellizzeri & Lin, 2006).«

Obstaja nekaj dvoma, ali so rezultati res natančni in ponovljivi, saj uporabljajo HPLC kot eno od metod validacije. HPLC je Magiatis že ovrgel v študiji metode HPLC in jo objavil v strokovni reviji. Preprosto povedano, oleokantal in oleacein reagirata z metanolom in/ali vodo, uporabljeno v HPLC, kar povzroči netočne meritve. Da bi metoda Skaltsounis CE delovala, sta kot referenčna standarda potrebna čisti oleokantal in oleacein.

"V našem laboratoriju poskušamo proizvesti čisti oleokantal in oleacein. Načrtujemo, da bodo to prve potrjene in sprejete čiste oblike oleokantala in oleaceina,« mi je povedal Skaltsounis.

"Torej boste potem ponudnik oleokantala in oleaceina za vse teste, ki bi jih izvedli s to novo metodo?« Vprašal sem. ​,war"Ja seveda," je rekel. ​,war"Na obrobju Aten imamo še en laboratorij, kjer izvajamo svoje delo tudi v sodelovanju z univerzo,« je dodal.

"Bi torej s svojo metodo CE lahko izmerili oleokantal in oleacein, da bi utemeljili uredbo EU?« Vprašal sem. ​,war"No, ne vemo, katere bi izmerili, ker se sčasoma spreminjajo." je pojasnil.

Pokazal mi je graf, ki je ponazarjal, kako se oleokantal in oleacein vrneta v prvotni hidroksitirosol in tirosol. ​,war"To preprosto dokazuje, da sta oleokantal in oleacein derivata hidroksitirozola in tirozola. sem pripomnil. Toda Skaltsounis je samo zmajal z glavo.

Temu novinarju je postalo jasno, zakaj Skaltsounis ne želi, da se ta uredba izvaja z NMR metodo merjenja.

Grčija je sredi bega možganov, ki najbistrejše in najbolj nadarjene znanstvenike sili, da iščejo delo v tujini. Ampak postaja vse slabše. Zdi se, da tudi Grčija trpi zaradi odliva intelektualne lastnine.

Grška znanstvena skupnost še naprej uvaja inovacije in izumlja nove metode ter patentabilne ideje in odkritja. Toda kaj se zgodi z njimi? kam gredo? Kdo dobi kredit in kdo koristi?

Od drugega profesorja sem izvedel, da je Magiatis na univerzi v Atenah vložil uradno pritožbo glede patenta, ki ga je Skaltsounis registriral pri patentnem uradu ZDA v sodelovanju z raziskovalno ustanovitvijo za raka mesta City of Hope v Kaliforniji. Magiatis trdi, da je bil eden od izumiteljev, vendar ni bil priznan in tudi atenska univerza ne. O tem sem vprašal Magiatisa in potrdil je, da je pritožbo res vložil.

Pritožba, vložena proti Skaltsounisu v zvezi s patentnimi pravicami Magiatisa in atenske univerze, še vedno stoji nekje na mizi. Dva zaporedna dekana na univerzi nista sprejela nobenih ukrepov za preiskavo pritožbe o znanstvenih kršitvah zoper Skaltsounisa, podane pred več kot enim letom. Ostaja brez odgovora in neraziskana kot toliko drugih stvari v Grčiji.

Treba je omeniti, da je Skaltsounisov brat sodnik vrhovnega sodišča v Grčiji. Domneva se, da je morda to razlog za neukrepanje. Morda oblasti ne želijo preiskati morebitne kršitve zoper brata vrhovnega sodnika.

Kopijo tega članka sem poslal Boskou, Tsimidou in Skaltsounisu, vendar nisem prejel nobenega odgovora ali komentarja.

Dejstvo je, da NMR ne meri le oleokantala in oleaceina, temveč številne druge fenolne spojine v enem prehodu in v 3 minutah. Za znanstvenike, ki so jo odkrili, ni stalnega toka prihodkov od metode NMR. Obstaja prenatrpanost opreme za NMR, ki miruje ali na univerzah in raziskovalnih laboratorijih po svetu. Ali ne bi bilo bolje, da bi jih uporabili, namesto da bi poskušali razviti drugo metodo, ki meri samo dve fenolni spojini in zahteva nakup čistega oleokantala in oleaceina?

MOK se bo odločil, katero metodo naj uradno sprejme za natančno merjenje posameznih fenolnih spojin v olivnem olju. Odgovor je očiten.