Zelo italijanski problem na California Olive Ranchu

Nekateri ste morda bili decembra 2012 z mano v Washingtonu sluha pri ameriški komisiji za mednarodno trgovino (USITC) o pogojih konkurence med ameriškimi proizvajalci oljčnega olja in glavnimi tujimi dobavitelji.

Olive Oil Times je šele nekaj let pokrival novice iz industrije in zaslišanja USITC so se takrat zdela kot velika zadeva – drama v sodni dvorani, ki nasprotuje nadobudnim ameriškim producentom in uvoznikom stare garde.

Glavni protagonist je bil California Olive Ranch (COR), ki je lobiral za ​,war"enakih konkurenčnih pogojih« z evropskimi proizvajalci, ki so uživali, kot so trdili COR in drugi, nepravične prednosti, vključno z državnimi subvencijami. Hkrati so se izognili standardom kakovosti in pravilom označevanja.

"Ko bo ameriški industriji oljčnega olja dovoljeno konkurirati na trgu, ki bo pošteno temeljil na ceni in kakovosti,« je podpredsednik COR Adam Englehardt je dejal v postopku, ​,war"potrošniki se bodo lahko informirano odločali o nakupu na podlagi zanesljivih oznak in standardov.«

Več kot 95 odstotkov oljčnega olja, ki ga porabijo Američani, je uvoženega. To trgovinsko neravnovesje, je trdil Englehardt, ​,war"bi bilo pričakovati, če ZDA ne bi bile sposobne proizvajati oljčnega olja v velikih količinah.« Toda COR je takrat doživljal eksplozivno rast – kupoval je zemljišča in sklepal vrhunske posle s kmeti, ko so se prebijali na police ameriških trgovin z živili.

Zaslišanje je prišlo takoj za prelomnim Poročilo UC Davis, ki so ga dvomljivo delno financirali kalifornijski proizvajalci, ki je ugotovilo, da je več uvoženih oljčnih olj napačno označenih kot domačih. Potem je prišla knjiga, Extra devištvo Toma Muellerja, ki je razkril temno plat poslovanja z oljčnim oljem.

Glavne novice so svoje bralce obnorile senzacionalni naslovi obsojal goljufije z oljčnim oljem v starem svetu, COR pa je poletel visoko – mahal s svojo kalifornijsko zastavo, ko je nezaupanje potrošnikov in Nakup Američan razpoloženje je bilo na vrhuncu.

Potem je nastopila realnost.

Še en energičen nadobudnež, Boundary Bend, je priletel iz Avstralije, nastaviti trgovino v Golden Stateu in začeli plačevati kmetom še več kot je bil COR. evropskih podjetij razširiti njihovega delovanja v Centralni dolini. In nestalno vreme, suše in požari so vnesli elemente negotovosti v COR-ove urejene, gosto posejane vrste mladih rastlin Arbequina.

Bil sem presenečen, ko smo poročali leta 2012, da se je COR pogajal kupiti blagovno znamko italijanskega oljčnega olja Lucini. To sem pripisal strategiji podjetja, da razširi distribucijo svojih domačih olj v specializirane trgovine, kjer je bil Lucini domnevno močnejši.

Takratni izvršni direktor COR-a je bil Gregg Kelley, nekdanji izvršni direktor iz Silicijeve doline, ki je vedel, kako zbrati denar – in je. Z novimi vlagatelji, ki jih je bilo treba pomiriti, in prvotnimi španskimi podporniki podjetja je pritisk, da bi nadaljevali s frenetično rastjo, zagotovo vodil do naslednje poteze.

"Naš ključni izziv je ponudba,« Kelley je dejal leta 2015, kmalu po prevzemu družbe Lucini. ​,war"Tu v Kaliforniji imamo dovolj zemlje in virov, da zadovoljimo sedanje povpraševanje,« je dejal Olive Oil Times. ​,war"Zapomniti si morate, da delujemo dolgoročno.”

Potreba COR-a po nadaljnji rasti in spoznanje, da Kalifornija sama ne more potešiti velikega dela 350,000-tonske ameriške žeje po oljčnem olju, je Kelleyjevo ekipo pripeljalo do južnoameriških in evropskih dobaviteljev – tistih strašnih uvoženih olj, za katera so COR in njegovi lobisti porabili toliko časa blatenje pred nekaj leti.

"Začeli smo tako, da smo Kalifornijo postavili na zemljevid s COR,« Kelley Povej nam V 2017, ​,war"in zdaj upamo, da bomo pritegnili pozornost na Argentino.« COR je morda želel povečati prepoznavnost argentinskih proizvajalcev, vendar ne dovolj, da bi na založbi vzklikali.

V letu 2018 je COR predstavil svoje ​,war"Destination Series« v prepoznavni embalaži znamke. Kelley je verjetno usmerjal svoj notranji Cupertino, ko je odobril slogan ​,war"Gojeno globalno, izdelano v Kaliforniji,« to pojavil z relativno majhnimi črkami pod ​,war"kalifornijski dežnik.

To je klasika ​,war"če ne moreš premagati ​,war"em, pridruži se ​,war"em." Nenadoma je bil COR upravičenec do subvencij, ki so jih objokovali. In kljub vsemu govorjenju o resničnih oznakah so mnogi znamko obtožili, da ima eno najbolj zavajajočih znamk v mestu.

Italija se lahko poveže.

Italijanska oljčna olja že od nekdaj uživajo težko prigaran sloves najboljših na svetu. Težava je bila vedno v tem, da je naokoli zelo malo. Italijani porabijo več, kot država proizvede. Kako jim je uspelo vsako leto izvoziti pol milijona ton na oddaljene obale?

Kot ​,war"Izdelano v Kaliforniji,« je bilo ​,war"Izdelek Italije,« dovolj dobra prodajna točka, da je oljčna olja z italijanskim blagoslovom (če niso pridelana) pristala v vsaki trgovini in skoraj vsaki kuhinji na svetu.

Olja iz Španije, Maroka, Grčije, in Tunizija so bili mojstrsko zmešani in pakirani v steklenice in pločevinke z italijanskimi blagovnimi imeni in podobami ter so bili deklarirani Izdelki iz Italije. most oljčnega olja, ki je bilo resnično italijansko, nikoli ni zapustilo The Boot.

Potem so se stvari začele spreminjati. Španija se je naveličala v bistvu posvetiti tretjino svoje države nedonosnemu blagu in si je začela prizadevati, da bi izobesila lastno zastavo, vzpostavila blagovne znamke in dodala vrednost. In italijanski kmetje so začeli izražati nelagodje z izdelki, ki trdijo, da so italijanski, čeprav to niso bili.

O ​,war"Začela se je kampanja Made in Italy sramotenje podjetja, ki so skušala zavajati potrošnike, in nova pravila so bila napisana, da bi polnilce prisilili k večji preglednosti glede izvora olj v Evropi in zunaj nje.

In to se zdaj dogaja v Kaliforniji.

Novo zakonodaja, AB-535, ki je v razpravi, bi prepovedal uporabo ​,war"kalifornijsko olivno olje,« ​,war"California olives« ali drugi podobni izrazi v imenih blagovnih znamk in embalaži, ki niso proizvedeni iz oljk, pridelanih v Kaliforniji.

"To je odgovor na naraščajočo devalvacijo kalifornijskega ekstra deviškega oljčnega olja s strani izdelkov California Olive Ranch, ki cinično in z lažnimi predstavitvami nosijo ime California označeno na svoji etiketi, da bi potrošnikom dali vtis, da je oljčno olje iz Kalifornije,« Alan Hilburg, je povedal ustanovitelj nedavno ustanovljene kalifornijske koalicije za resnico pri označevanju oljčnega olja Olive Oil Times.

Toda COR to vidi drugače. ​,war"Oznake oljčnega olja, ki jih ureja AB-535, niso zavajajoče, če jasno označujejo regijo izvora njihovega proizvoda,« je povedal novi izvršni direktor podjetja Michael Fox. Olive Oil Times. Če pa je COR resnično želel biti jasen glede izvora, zakaj ne bi zanje ustvaril ločene blagovne znamke, kot je linija Lucini?

V svojem Članska pogodba 2019/20Kalifornijski svet za oljčno olje je objavil novo pravilo: ​,war"Če uporaba ​,war"Kalifornija« v kateri koli frazi, kot je ime podjetja, blagovna znamka ali druga beseda ali skupina besed ali slike, ki identificirajo Kalifornijo na etiketi katerega koli olja, ki ga prodaja član, nato mora 100 [odstotkov] sadja za proizvodnjo olja prihajajo izključno iz zvezne države Kalifornije."

Zaradi tega COR ni bil primeren za članstvo v skupini. Tiskovni predstavnik podjetja je dejal, da se vseeno ne nameravajo ponovno pridružiti COOC.

Napis je na steni. Toda resnična težava tukaj ni v tem, da ljudje na etiketi ne morejo ugotoviti, ali je olje izdelano v Kaliforniji ali drugje. Težava je v tem, da jim je vseeno.

Ali je EVOO izdelan v Italiji, Kaliforniji, Tuniziji ali Sloveniji, ne sme biti najpomembnejši dejavnik pri odločitvi o nakupu. Seveda je lepo videti izvor brez besedne igre in zavajanja, a pomembno je: ali je sploh dobro?

Visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje se proizvaja v desetinah držav po vsem svetu in proizvajalci odličnosti, kjer koli že so, si zaslužijo vaš posel.

Težava je v tem, da ljudje ne znajo neodvisno določiti kakovosti, zato se zanašajo na skrivnostne informacije na etiketah, ki upoštevajo nekaj pravil.

Izdelano v Kaliforniji je še en vnos na dolg seznam nesmiselnih marketinških izrazov, kot je Izdelek iz Italije in hladno stiskano.

V popolnem svetu bi vsi vedeli, kako dober okus bi moral imeti EVOO, nacionalizem pa ne bi imel velike vloge pri naših odločitvah o nakupu. Do takrat pa bo šlo takole.