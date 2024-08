Proizvajalci 'novega sveta' naj bi Trade Group objavili Rival International Olive Council

Več kot pol stoletja ima sedež v Madridu v Španiji Mednarodni svet za oljke (MOK) je imel prvo in zadnjo besedo pri senzoričnem in kemijskem vrednotenju, standardih in olajšanju trgovanja z oljčnim oljem po vsem svetu. Celotna Evropska unija in številne druge države proizvajalke oljčnega olja so člani MOK. ZDA niso ena izmed njih.

As ki jih poročajo Olive Oil Times avgusta lani in v političnem smislu Združene države ne sodelujejo v tovrstnih partnerstvih. Dan Flynn iz UC Davis Olive Center je dejal: ​,war"V Washingtonu se vedno znova vrača sporočilo, da ZDA ne želijo prepustiti nobene svoje jurisdikcije nad določanjem standardov skupini tujih držav. Toda zgodba je več kot politična vojna. Glasovanje znotraj organizacije je ponderirano proti državam z najvišjo proizvodnjo, pri čemer tiste z največjo porabo, kot so ZDA, ostanejo na hladnem.



Pričakuje se, da bodo proizvajalci Novega sveta objavili ustanovitev konkurenčne organizacije (MOK), Svetovne skupine za trgovino z olivnim oljem. - Bloomberg

Nedavna poročila o razširjenih goljufijah v industriji, kot so podrobno opisane v začetku tega meseca v a bombaški segment on ​,war"60 minut in vprašljivi standardi za kemično in senzorično vrednotenje ekstra deviškega oljčnega olja so služili le krepitvi odločenosti ameriških proizvajalcev, da ustvarijo in uveljavijo lastne standarde.

Nagovor prisotnim na Mednarodno tekmovanje oljčnega olja v New Yorku leta 2014 je izvršni direktor California Olive Ranch (COR) Gregg Kelley dejal: ​,war"Kar zadeva Mednarodni svet za oljke, se glede njegovih dejavnosti ne posvečamo veliko časa. Seveda smo v koraku z njimi in s tem, kaj se tam dogaja, vendar (ZDA) niso članica. Obstajajo izzivi, s katerimi se bodo morali soočiti in na njih je, da se odločijo, ali bodo podpirali progresivno industrijo, ki si nenehno prizadeva zagotoviti najboljšo izkušnjo potrošnikom.”

Včeraj, v članek na Bloomberg.comPeter Robison in Vernon Silver sta postavila vprašanje, ​,war"Ali bo ameriško oljčno olje kmalu dobilo svoj trenutek?« Članek je potegnil vzporednice med ključnim trenutkom v zgodovini trgovine z vinom, ko so leta 1975 proizvajalce Novega sveta končno vzeli resno, potem ko je bil kalifornijski letnik ocenjen kot boljši od evropskih.

Tako se nadaljuje ameriški EVOO blesti na svetovnih tekmovanjih in prek degustacijskih panelov po vsem svetu in ker rastoča industrija še naprej gradi na tehničnem napredku v proizvodnji, ki ga vodijo podjetja, kot so COR, Corto Olive in Cobram Estate, mnogi opažajo velik premik k višji kakovosti in odgovornosti.

"California Olive Ranch poskuša z olivami narediti to, kar je Kalifornija storila z vinom,« je Kelley povedal za Bloomberg. In ta mesec je članek Bloomberg poročal, ​,war"Pričakuje se, da bodo proizvajalci iz Novega sveta objavili ustanovitev konkurenčne organizacije, Svetovne skupine za trgovino z olivnim oljem," katere člani bodo verjetno med drugim Avstralija, Nova Zelandija, ZDA in drugi proizvajalci iz Novega sveta, kot so Čile, Argentina, Urugvaj in Južna Afrika. .

Organizacija bi lahko nekega dne postala še ena nosilka standardov, ki predstavlja edinstvene skrbi nastajajočih sektorjev oljčnega olja v državah Novega sveta in njihove progresivne pristope k stari industriji.