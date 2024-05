Srebrna podloga za nekatere maroške proizvajalce po slabi letini

V Maroku se je končala razočarajoča žetev z dobrimi novicami za nekaj proizvajalcev.

Adil Bajoub, agronomski inženir in koordinator maroškega prvega magistrski študij, specifičen za oljčno olje, povedal Olive Oil Times da naj bi Maroko v pridelovalnem letu 109,836/2023 pridelal 24 ton oljčnega olja.

Čeprav so začetne suhe razmere vzbujale zaskrbljenost, je nedavno deževje v Marakešu izboljšalo naše obete za prihajajočo sezono. - Wajih Rekik, izvršni direktor CHO America

Čeprav to presega začetna pričakovanja 106,000 ton in lanski pridelek (ki ga je Mednarodni svet za oljke znižal s 156,000 ton na 107,000 ton), ostaja precej pod petletnim povprečjem 160,000 ton.

Rachid Benali, predsednik maroške medpoklicne zveze oljk, je lokalnim medijem povedal, da je pomanjkanje padavin v mesecih pred obiranjem povzročilo precej nižje ravni kopičenja olja, kot je bilo pričakovano.

Oglejte si tudi: Najboljša ekstra deviška oljčna olja iz Maroka

"V suhih conah je bila proizvodnja minimalna,« je dejal. ​,war"Tudi na območjih z dobrim nastankom oljk so bile oljke zelo majhne. Namesto da bi dosegli 20 do 22 odstotkov, so bili donosi olja med 10 in 15 odstotki.«

Vendar pa so nekateri okrožni kmetje in mlinarji vseeno dosegli nagrajeno kakovost. Trije producenti so skupaj osvojili eno zlato in dve srebrni nagradi leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Letos je bila letina boljša od pričakovane, kljub pomanjkanju dežja,« je povedal Wajih Rekik, izvršni direktor CHO America, ki si je prislužila srebrno nagrado za svojo blagovno znamko Moresh.

"Kakovost našega oljčnega olja je bila visoka, v večini naše proizvodnje smo dosegli raven kislosti pod 0.2 odstotka,« je dodal. ​,war"Čeprav so začetne suhe razmere vzbujale zaskrbljenost, je nedavno deževje v Marakešu izboljšalo naše obete za prihajajočo sezono.«

Medtem ko je Skupina CHO je Tunizija največji proizvajalec oljčnega olja, podjetje upravlja tudi z 280 hektarji oljčnih nasadov v bližini Marakeša.

Po podatkih družbe bo skupina CHO v tekočem pridelovalnem letu izvozila 600 ton ekstra deviškega oljčnega olja Moresh, pri čemer bodo glavne destinacije Francija, ZDA in Kanada. ​,war"Naša prodaja se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 povečala za štirikrat,« je povedal Rekik.

Približno 400 kilometrov severovzhodno od Marakeša, producenti za Noor Fès proslavil tudi razmeroma uspešno trgatev in zlato nagrado za ekološki Picholine. Družina obdeluje približno 300 hektarjev oljčnih dreves v bližini Saïssa.

Proizvajalci, ki stojijo za Noor Fès, verjamejo, da je lokalna sorta Picholine ključ do premagovanja izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami v Maroku. (Foto: Noor Fès)

"Letošnja letina je bila res dobra,« je dejal Ghizlane Tazi, generalni direktor podjetja. ​,war"Naša proizvodnja je v primerjavi z lanskim letom stabilna: imamo okoli 400 ton ekstra deviško olivno olje«.

Tazi je odpornost podjetja pripisal naložbam v oljčne nasade in agronomske prakse. Kljub temu je priznala vpliv nenehne suše in intenzivnih vročinskih valov na številne proizvajalce oljčnega olja v okrožju.

"Imamo vzdržljiv in učinkovit sistem kapljičnega namakanja,« je dejal Tazi in dodal, da oljke Picholine običajno cvetijo v začetku aprila, kar pomeni, da nanje niso vplivali močni vročinski valovi in ​​suhi vetrovi, ki so se pojavili maja, ko druge sorte ponavadi cvetijo.

"Z natančnim upravljanjem našega namakanja in zmanjševanjem učinkov menjave oljčnih dreves z ustreznim obrezovanjem dreves, ročnim obiranjem za zaščito brstov,« se je Noor Fès izognil ekstremnemu upadu proizvodnje, ki so ga doživeli drugi proizvajalci, je dejal Tazi.

Kljub temu so maroški proizvajalci in uradniki še vedno zaskrbljeni zaradi učinkov sprememba podnebja saj je država vedno bolj vroča in suha. To bo še posebej občutilo 40 odstotkov oljčnih nasadov v državi, ki niso namakani.

oglas

"Naši glavni pomisleki se vrtijo okoli vpliva globalnega segrevanja in pomanjkanja dežja, ki predstavljata velik izziv za industrijo oljčnega olja,« je dejal Rekik. ​,war"Nihanje proizvodnih in maloprodajnih cen tvega zmanjšanje porabe oljčnega olja, saj bi se kupci lahko obrnili na alternativna olja.«

Bajoub je dodal, da prvi znaki v oljčnih nasadih kažejo na še eno zahtevno letino za severnoafriško državo, drugo največjo proizvajalko oljčnega olja na celini.

"Glede na to, kar sem opazil med svojimi obiski nekaterih sadovnjakov v regiji Meknes, podnebne spremembe močno vplivajo na ta pridelek: dejansko je deževje [zgodaj spomladi] dalo upanje, vendar je bilo cvetenje moteno zaradi nekaterih dreves v polnem razcvetu, druge šele začenjajo ali celo sploh ne cvetijo,« je dejal.

"Ponovno lahko pričakujemo zmanjšanje proizvodnje v pridelovalnem letu 2024/25,« je dodal Bajoub. ​,war"Prepričan sem, da bo vsaj v regiji Meknes proizvodnja podpovprečna.”

Kljub izzivom Tazi verjame, da se maroški proizvajalci lahko prilagodijo tako, da sprejmejo domače sorte, vlagajo v sodobno namakanje in upoštevajo najboljše prakse žetve.

"Trend je k nestanovitnosti, ker je podnebje nepredvidljivo in se spreminja v celotni regiji,« je dodala. ​,war"Kljub temu ostajamo optimisti.”