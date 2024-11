Dansko družinsko obrtniško nagrajeno oljčno olje v Toskani

Gioanna in Henrik Brorson-Jorgensen sta uživala v obiranju oljk v Uzzanu v Toskani, blizu Firenc in Lucce.

"Zelo smo zadovoljni s kakovostjo oljčnega olja. Je izjemnega okusa,« so povedali Olive Oil Times.

Svojim drevesom ne delamo nič posebnega. Travo kosimo približno trikrat na leto in nič ne škropimo. Vsakoletni rezultat je popolnoma v rokah narave. - Henrik Brorson-Jorgense, solastnik, Casale 3 Danesi

Danski par in njuna hčerka sta ustanovila Casale 3 Danesi leta 2012 večkrat nagrajeni proizvajalec oljčnega olja, ki se je izkazal tudi v letu 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

S približno 450 oljkami družina goji štiri najbolj značilne toskanske sorte: Frantoio, Moraiolo, Leccino in Pendolino. Drevesa rastejo na terasah, ki obdajajo južno stran družinske hiše.

Henrik in Gioanna Brorson-Jorgensen sta soustanovitelja majhne danske družinske kmetije. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Medtem ko so nekatere naše oljke stare le pet let, jih je večina starejših od 70,« je dejal Henrik Jorgensen. ​,war"Naša kmetija sega v leto 1790 in je obdana z 1.7 ha zemlje. To je zgodovinska zgradba. Zaradi tega tudi njegove bele barve ni mogoče spremeniti.”

Nekoč je bila družinska kmečka hiša dom priznanega italijanskega igralca in komika Raffaeleja Pisuja. ​,war"Tega nismo vedeli, dokler nas vaš vaški zdravnik ni vprašal, kje smo se naselili, in nam nato tega razkril,« je povedal Jorgensen. Zdaj notri visi fotografija Pisuja, posneta v hiši.

Jorgensen je dejal, da se družina osredotoča na zgodnjo trgatev in zmeša oljke vseh zrelosti v svoje nagrajene ekstra deviško olivno olje.

"Ko začnemo z zgodnjo trgatvijo, mnoga drevesa še vedno rodijo popolnoma zelene oljke, katerih olje se čudovito meša z oljem drugih, ki šele postajajo rjave ali črne, pa tudi tistih, ki so na polovici zorenja,« je dejal Jorgensen. ​,war"Rezultat je ekstra deviško oljčno olje, ki nam je všeč s tistimi močnimi svežimi notami.”

Casale 3 Danesi proizvaja nagrajeno oljčno olje iz 450 dreves v Toskani. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Zanimivo je, da gre veliko naših steklenic v ZDA in na Dansko, veliko drugih pa ostane v Italiji, saj imamo več strank iz restavracij,« je dodal. ​,war"Naše oljčno olje kupujejo tudi preko spleta. Naš izdelek uporabljajo v kuhinji za izboljšanje okusov jedi, kot je rižota; prepoznajo kakovost.”

Tako kot njihovi sosedje družina uporablja enak ekološki pristop za vse svoje pridelke, vključno z vinsko trto in drugim sadjem.

"Ko se je vse skupaj začelo, nas je sosed uvedel v fascinanten svet pridelave oljčnega olja. Upravlja z več kot 2,000 drevesi in nas je naučil osnov,« je dejal Jorgensen.

"Svojim drevesom ne delamo nič posebnega,« je dodal. ​,war"Travo kosimo približno trikrat na leto in nič ne škropimo. Vsakoletni rezultat je v celoti v rokah narave.”

Čez čas je Jorgensen v bližini oljčnega nasada zasadil manjši vinograd. ​,war"Vidim razliko, saj se naš organski pristop zdi kot težka borba z vinogradom, vendar se zdi, da se vse poklopi z oljkami,« je dejal.

"Vreme in nihanja v proizvodnji oljk, ki jih narekuje narava, kot so različni pridelki in vsebnost olja v oljkah, so naši največji izzivi,« je pripomnil Jorgensen.

Bližnji mlin daje danski družini vse, kar potrebuje za proizvodnjo visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.

"Kljub temu v sezonah žetve, kot je ta, ko je zaradi močnih padavin vse postalo še večji izziv, ni lahko ne za nas ne za celotno regijo,« je dejal Jorgensen.

Casale 3 Danesi prodaja ekstra deviško oljčno olje v Italiji ter izvaža v ZDA in na Dansko. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Mlin včasih ni sledil običajnemu urniku odprtja, ker veliko ljudi ni bilo žetve, zaradi česar smo morali nekatere žetve zaključiti dni prej, kot smo želeli,« je dodal.

Oljke iz majhnega sadovnjaka so ročno obirane s sodobnimi električnimi grabljami in tradicionalnimi zelenimi mrežami, ki so med sezono trgatve posejane po italijanskem podeželju.

"Ko pride dež, se vse seveda bolj zakomplicira,« je dejal Jorgensen. ​,war"Poleg tega, ko prinesete mokre oljke v mlin, plačate več za mletje, saj se njihova teža spreminja.«

Dež je vplival na žetev številnih italijanskih pridelovalcev, kar je družino prisililo v vzorec žetve, ki se ustavi in ​​pojdi. Cele dneve so čakali, da se sadovnjak posuši.

"To je bil še en izziv, saj imajo nekateri delavci, ki nam pomagajo med žetvijo, zasedene urnike tudi drugje,« je dejal Jorgensen. ​,war"Tudi ob vseh teh izzivih ob trgatvi je rezultat izjemno dobro oljčno olje.”

"Pravkar sem opazil, da smo na 41. mestust med proizvajalci oljčnega olja v Italiji in 80th po vsem svetu. Zelo smo veseli tega,« je zaključil Jorgensen, ki se je nanašal na njihovo uvrstitev v Olive Oil Times Svetovna lestvica.