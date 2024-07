Nagrajeni proizvajalec promovira Rodos kot destinacijo za oljčno olje

Otok Rodos v jugovzhodnem Egejskem morju, priljubljena turistična destinacija tako za Grke kot tujce, ni prva regija, na katero pomislimo, ko gre za grško oljčno olje.

Vendar pa je ljubezen družine Kallas do oljk postavila Rodos na zemljevid regij z največjo pridelavo oljčnega olja v državi.

Sporočilo, ki smo ga želeli poslati (s temi nagradami), je, da je Rodos poleg vrhunske turistične destinacije tudi kraj, kjer pridelujejo visoko kakovostno oljčno olje. - Stavros Kallas, izvršni direktor, Natura Rodos

Kallasi že več generacij gojijo oljke; njihovo prvo oljčno olje je bilo pridelano leta 1959. Z leti je družina ugotovila, da je pot naprej blagovna znamka oljčnega olja, namesto da bi ga prodajali v razsutem stanju. Prvo oljčno olje iz njihovih oljčnih nasadov so ustekleničili v poznih devetdesetih letih.

Leta 2000 je družina vse svoje dejavnosti preselila v vas Theologos na severozahodu Rodosa in ustanovila Natura Rodos.

Prelomnica za podjetje je bila njegova prva udeležba v letu 2020 NYIOOC World Olive Oil Competition, kje je osvojil srebrno priznanje. Od takrat je Natura Rodos nenehno nagrajena na največjem svetovnem tekmovanju za kakovost oljčnega olja.

"Sporočilo, ki smo ga želeli poslati, je, da je Rodos poleg vrhunske turistične destinacije tudi kraj, kjer pridelujejo visoko kakovostno oljčno olje,« je povedal Stavros Kallas, izvršni direktor podjetja. ​,war"V naslednjih letih se nismo nehali truditi po najboljših močeh in prislužil zlato priznanje v New Yorku leta 2022."

"V veliko veselje nam je, da se je naš izdelek lahko prebil v tujino in ga predstavili ljudem z drugih celin in kultur,« je dodal. ​,war"Stranke si vedno želijo poskusiti nekaj, kar je bilo nagrajeno in znano, da presega posebne standarde kakovosti in okusa.”

V 2023 NYIOOC, je podjetje dobilo še enega Zlata nagrada za ekstra deviško oljčno olje Koroneiki, ki mu sledi a Srebrno priznanje leta 2024.

"Naš trud je bil poplačan na najboljši možni način, kar je zagotovilo našo prisotnost med najboljšimi oljčnimi olji na svetu,« je dejal Kallas.

"Letošnja nagrada je bila še posebej pomembna, saj je bilo za nami res težko leto,” je dodal. ​,war"Zaradi lanskoletnih uničujočih gozdnih požarov so bili pridelki in naravno okolje našega otoka močno prizadeti, poleg tega smo bili priča učinkom podnebnih sprememb na ekosistem otoka.«

Kallas goji štiri sorte, vključno s Frantoio, uvedeno med italijansko okupacijo v zgodnjih 20th stoletja. (Foto: Natura Rodos)

Natura Rodos goji 2,000 oljk štirih različnih sort: grške Koroneiki, italijanske Frantoio ter španskih Arbequina in Picual. Približno četrtina dreves v podjetju je ekološko pridelanih.

Kallas je dejal, da imajo drevesa Koroneiki največji pridelek svojih sort oljk, medtem ko so drevesa dveh španskih kultivarjev najmlajša v družinskih nasadih.

Po drugi strani pa imajo oljke Frantoio svoje korenine v italijanski okupaciji Rodosa, ki se je začela v zgodnjih 1910-ih in je trajala 30 let.

"Gojenje oljk različnih sort nam daje tudi nekaj fleksibilnosti, saj lahko njihove sadeže obiramo ob nekoliko drugačnem času obiranja,« je dejal.

Vendar pa kot skoraj vsi drugi proizvajalci oljčnega olja v sredozemskem bazenu tudi Natura Rodos prizadenejo podnebne spremembe.

"Povišane temperature med cvetenjem dreves in izrazito zmanjšanje padavin vplivata na donos oljčnega olja naših dreves,« je dejal Kallas. ​,war"Večino naših oljčnih nasadov smo morali namakati, da smo ohranili našo proizvodno zmogljivost in visoke organoleptične lastnosti naših oljčnih olj.”

Kallas je dodal, da so gozdni požari še ena pomembna grožnja, s katero se srečujejo kmetje na Rodosu, saj vsako leto zgori veliko oljk na otoku.

Podnebne spremembe so bile stalni izziv za proizvajalce na otoku Rodos. (Foto: Natura Rodos)

"Naša drevesa doslej niso bila prizadeta zaradi požarov, vendar smo opazili, da naša prodaja močno upada na območjih, ki so jih prizadeli požari,« je dejal.

"Požari so nepredvidljiv dejavnik, ki povzroča tesnobo vsem otoškim pridelovalcem oljk,« je dodal Kallas. ​,war"Zato naše nasade poleti nenehno čistimo pred suho travo in plevelom ter izvajamo vse protipožarne ukrepe.«

Rodos, v Grčiji znan kot ​,war"Smaragdni otok je četrti največji otok v državi in ​​dom več kot 1.5 milijona oljk, predvsem grških kultivarjev.

Lanskega avgusta so bili veliki kosi kmetijskih zemljišč, vključno s 50,000 oljkami poškodovan zaradi požara v naravi ki je gorel več kot deset dni v osrednjem in vzhodnem Rodosu.

Kallas je poudaril, da je stalni cilj Nature Rodos ohranjati najvišjo kakovost svojih oljčnih olj.

"Ohranjamo nizko kislost naših ekstra deviških oljčnih olj in nenehno spremljamo vse parametre med ekstrakcijo, da so v mejah,« je dejal. ​,war"Raje dobimo manjšo količino olja, kot pa da izgubimo občutljive organoleptične lastnosti naših oljčnih olj.”

"Vedeli smo, da imamo v rokah kakovosten izdelek, zato smo se sploh odločili prijaviti na tekmovanje v New Yorku,« je dodal Kallas. ​,war"Naš otok, Rodos, je prav tako deležen pohval zaradi našega priznanja na NYIOOC, postaja znan kot kraj, ki proizvaja visokokakovostne, okusne kmetijske proizvode.«