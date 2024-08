Boundary Bend, avstralski vodja inovativnega oljčnega olja

V dobrih desetih letih soustanovitelji Rob McGavin in Paul Riordan in njihova ekipa pri Boundary Bend Limited sta ustvarila največje avstralsko podjetje za oljčno olje. ​,war"Ampak jez, imeli smo nekaj težav,« pravi gospod McGavin. ​,war"Samo težko je. In rekel bi, da se 95 odstotkov ljudi, ki gredo ven in posadijo oljčni nasad – tudi če so v panogi – res borijo, ker jih je zelo, zelo težko pripraviti do doslednega pridelovanja – da bi pravilno opraševali, prehrano, voda, predelava, logistika prav – tako da boste na drugi strani dobili EVOO odlične kakovosti po konkurenčni ceni.”

Strokovnjak za oljčno olje dr. Richard Gawel hvali prizadevanja družbe Boundary Bend in pomembne prispevke k industriji kot celoti. ​,war"So resnično vertikalno integrirano podjetje – od vrtca do trženja,« pravi dr. Gawel. ​,war"Prispevajo veliko k raziskovalnemu znanju o oljčnem olju, veliko njihovih rezultatov pa je javno dostopnih in pomembnih za proizvajalce v Avstraliji in drugod. Izvedli so raziskave o različnih temah, kot so sredstva za rahljanje sadja, poškodbe zaradi zmrzali, mehansko obiranje in pripomočki za predelavo, če naštejemo le nekatere, njihov laboratorij pa je delal tudi na preverjanju veljavnosti novih testov, ki pomagajo ugotoviti, kaj menim, da je nadloga industrije: prisotnost starega olja v mešanicah. Najpomembneje pa je, da prek njih posestvo Cobram Blagovna znamka, so bili ključnega pomena pri postavljanju cenovno dostopnega, visokokakovostnega EVOO na police avstralskih supermarketov."

Dr. Gawel tudi poudarja, da sta tehnična strokovnjaka podjetja, Leandro Ravetti in Pablo Canamasas, dejavna pri širjenju svojih rezultatov v industrijo in svoj čas prispevata k drugim vprašanjem industrije, kot je razvoj sodobnih, ustreznih standardov, da bi potrošnikom pomagali bolje razumeti razliko med stopnje oljčnega olja.

"S strani trženja,« dodaja dr. Gawel, ​,war"Boundary Bend je bil dejaven pri ustvarjanju in promociji dveh nivojev EVOO – linije supermarketov in specialne linije, ki temelji na sortah, in postali so morda najbolj takoj prepoznavna blagovna znamka EVOO v Avstraliji. Kot podjetje že dolgo podpirajo Avstralsko združenje oljk, tako pri zagotavljanju

strokovno znanje in podporne raziskave."

Danes Boundary Bend Limited upravlja več kot 250 milijonov AU (254 milijonov USD) v premoženju oljk in je z 2.5 milijona oljčnih dreves pod svojim nadzorom največji lastnik/upravljavec oljčnih nasadov v Avstraliji in eden največjih na svetu.

Zadnjih šest sezon je BBL vodil dinamično in nastajajočo industrijo oljčnega olja v Avstraliji. Podjetje je bilo prvi in ​​edini pridelovalec v Avstraliji, ki je v eni sezoni pridelal in predelal več kot 40,000 ton sadja. In z manj kot 18 odstotki vseh oljčnih dreves, posajenih v Avstraliji, so nasadi BBL v zadnjih štirih letih proizvedli približno polovico avstralskega oljčnega olja.

Proizvodnja sadja, ki jo dosega BBL, je bistveno višja od svetovnega in avstralskega povprečja. Povprečni pridelki olja na hektar so nekajkrat (370 do 1,500 odstotkov) višji od tistih v tradicionalnih in večjih pridelovalnih regijah Španije, Italije, Grčije, Turčije in Tunizije.

"Najsodobnejši predelovalni obrati BBL v severni Viktoriji z zmogljivostjo več kot 1,700 ton na dan niso le največji predelovalni obrati na južni polobli, ampak tudi najbolj učinkoviti in kakovostni,« pravi izvršni in tehnični direktor Leandro Ravetti. ​,war"Ti predelovalni obrati so sposobni doseči ne le najnižje stroške predelave v Avstraliji in so združljivi s stroški predelave na katerem koli drugem področju sveta, temveč imajo tudi nekaj najvišjih izkoristkov ekstrakcije, ki v povprečju dosegajo več kot 89-odstotno učinkovitost ekstrakcije v preteklosti. štirje letni časi."

BBL je v zadnjih osmih letih proizvedel vedno večje količine oljčnega olja, pri tem pa ohranja izjemno visoke standarde kakovosti. Kot dokaz tega so samo v zadnjih dveh letih olja BBL prejela štiri nagrade Best in Show (vključno z najboljšim oljem v Avstraliji leta 2009), 22 zlatih medalj, 41 srebrnih in 45 bronastih medalj, zaradi česar so najbolj nagrajena olja na svetu. Avstralska industrija oljčnega olja.

"Mislim, da je Avstralija ključna za prihodnost industrije oljčnega olja,« pravi Rob McGavin. ​,war"V naslednjih 10 letih bo na južni polobli prišlo do precej velikega napredka, kar zadeva naš položaj na svetovnem trgu. S predanostjo Boundary Benda sprejemanju novih tehnologij, izzivu konvencij in eksperimentiranju z novimi idejami bo podjetje zagotovo pomembno pri teh prihajajočih dogodkih.