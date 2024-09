Vnašanje peloponeških okusov v ameriške kuhinje

Ko se je Američanka grškega porekla Katerina Mountanos ustalila v ZDA in si ustvarila družino, je bila razočarana nad okusom večine grških oljčnih olj, ki jih prodajajo v ameriških supermarketih.

"Ko sem si ustvaril lastno družino, sem začel bolj kuhati doma,« je povedal Mountanos Olive Oil Times. ​,war"Ugotovil sem, da je Grško ekstra deviško oljčno olje v tukajšnjem supermarketu ni bilo nič podobnega tistemu, kar je moja družina pridelala in uživala v Grčiji.«

Čeprav je Mountanos odraščala večinoma v Londonu in New Yorku, je poletja v otroštvu preživela na domu te družine v majhnem slikovitem mestu Koroni na jugu Peloponeza.

"Ta idilična vas je vedno predstavljala pravo Grčijo,« je dejala. ​,war"Nisem prepričan, če lahko z besedami ujamem šum morja, vonj po soli in okus oljčnega olja.”

Koroni velja za izvor oljčne sorte Koroneiki. V 19th stoletja se je mesto hitro razvijalo, lokalno gospodarstvo pa je raslo na osnovi proizvodnje oljčnega olja, rozin in lončarstva.

"Odraščal sem ob spoznanju, kakšen je okus dobrega oljčnega olja,« je dejal Mountanos. ​,war"Vedel sem, da želim prinesti dobre stvari v ZDA.”

Preden se je podal v svet proizvodnje oljčnega olja, se je Mountanos lotil tudi tečaj sommelierja oljčnega olja poglobiti se v prednosti in lastnosti ekstra deviško olivno olje.

Katerina Mountanos je ustanovila Kosterino, da bi v ZDA prinesla peloponeško ekstra deviško oljčno olje in namizne olive. (Foto: Kosterina)

"Navdušil me je koristi za zdravje oljčnega olja, ko so [olive] pobrane zgodaj in pravilno mlete,« je dejala. ​,war"Izvedel sem za polifenoli najdemo v ekstra deviškem oljčnem olju in zgodbo raziskovalne skupine, ki jih je odkrila.«

"Odločil sem se, da svoja prizadevanja usmerim v izdelavo ekstra deviškega oljčnega olja, ki je pristno sredozemsko, okusno za vonj, okus in kuhanje, predvsem pa je polno zdravstvenih koristi,« je dodal Mountanos.

Polifenoli olivnega olja, kot npr oleuropein, hidroksitirosol in oleokantal, so naravno prisotne rastlinske spojine, ki delujejo kot antioksidanti.

Zlasti oleokantal, ki ga najdemo izključno v ekstra deviškem oljčnem olju, je pokazal, da ima enake učinke na človeško telo kot ibuprofen, protivnetno zdravilo, ki lajša bolečine, vročino in vnetja.

Kosterina, podjetje, ki sta ga ustanovila Mountanos (znana tudi kot Katina) in njen mož Kostas, je leta 2020 lansiralo svojo prvo blagovno znamko ustekleničenega oljčnega olja. Visokofenolno ekstra deviško oljčno olje Kosterina Original je narejeno iz zgodaj obranih oljk Koroneiki, pridelanih na južnem Peloponezu .

Kosterina zdravi tudi kalamato in zelene namizne oljke Konservolia. (Foto: Kosterina)

Od takrat je Kosterina svojo linijo oljčnih olj razširila na oljčno olje Kosterina Everyday, organsko ekstra deviško oljčno olje, ki je najbolj primerno za kuhanje in peka, in linija aromatiziranih ekstra deviških oljčnih olj z grškimi zelišči in česnom.

"Vrhunsko ekstra deviško oljčno olje z visoko vsebnostjo polifenolov je bilo vedno v središču naše blagovne znamke,« je dejal Mountanos. ​,war"Ljudem želimo pomagati živeti dlje, bolj okusno.«

"Okus je pokazatelj kakovosti in preveč Američanov ne pogreša samo neustavljivega okusa ekstra deviškega oljčnega olja, temveč tudi antioksidativne supermoči, ki izhajajo iz oljk, obranih zgodaj,« je dodala.

Zavezanost kakovosti in pristnosti se je Kosterini obrestovalo in podjetju prineslo srebrno priznanje na letošnjem NYIOOC World Olive Oil Competition za monosorto Kosterina Original, svojo prvo udeležbo na tekmovanju.

Trgatev se začne v Kosterininih oljčnih nasadih v Koroniju. (Foto: Kosterina)

Ni presenetljivo, da sta Mountanosovo grško poreklo in strast do pristnih grških okusov pripeljala tudi v posel z namiznimi oljkami; nedavni dodatek k Kosterinini sredozemski ponudbi izdelkov so naravno sušene namizne olive Kalamata in zelene Konservolia.

Mountanosova se je spet vrnila v svoje otroštvo, da bi našla orodja, za katera je verjela, da jih bo

bolj ustreza novemu Kosterininemu projektu.

"Ko sem bil mlad in sem poletja preživljal v Koroniju, so moja babica in drugi domačini privezali vrečo oliv iz hiše in jih pustili, da se mesece zdravijo v morju,« je povedal Mountanos.

"Skoraj vse olive, ki sem jih videla tukaj v ZDA, so bile črne olive brez okusa, ki so bile najverjetneje sušene v lugu, ki iz oliv odvzame vsa zdrava hranila,« je dodala. ​,war"Torej, ko smo našli našega proizvajalca v Grčiji, ki je svoje olive naravno obdelal v morski soli, smo vedeli, da smo našli pravega proizvajalca, da pripelje visokokakovostne grške oljke v Združene države.«

Kosterina si je leta 2024 prislužila srebrno priznanje NYIOOC World Olive Oil Competition. (Foto: Kosterina)

Po nekem viru so bile prve oljke, sušene v slani vodi, po naključju odkrite na plavanju nekje v grških morjih v starih časih: v njegovi epski pesmi Aeneida iz 1.st stoletju pred našim štetjem rimski pesnik Virgil pripoveduje zgodbo o grškem ribiču, ki je med ribolovom našel oljke, ki so plavale v vodi. Ko jih je poskusil, je ugotovil, da so izgubili grenak okus in ponudili edinstven okus.

Mountanos je dejal, da naravno sušenje oljk v slanici morske soli za šest do dvanajst mesecev povzroči fermentirane olive z visoko vsebnostjo probiotikov, bakterij, ki veljajo za bistvene za zdravo črevesje.

"Ekstra deviško oljčno olje dobi vse, kar je zdravo za srce, vendar so olive same po sebi elektrarna bistvenih hranil,« je dodala. ​,war"Olive so bogate tudi z enkrat nenasičenimi maščobami, ki spodbujajo zdravje srca in ožilja ter vsebujejo železo, baker, kalcij in vlaknine.«

"Menim, da sem srečen in želim deliti izjemne zaklade južne Grčije po najboljših močeh,« je dejal Mountanos. ​,war"Moj rojstni kraj Koroni in spomini, ki smo jih z družino ustvarili tam, so prepleteni z vsem, kar počnemo v Kosterini.”

"Naše poslanstvo je še naprej dokazovati, da je zdravo lahko tudi okusno in da je sodobno Sredozemska prehrana je najboljši za splošno zdravje,« je zaključila.