Proizvodnja oljčnega olja v Sloveniji počasi, a vztrajno narašča provinca Buenos Aires, ki ga spodbujajo nova oljčna drevesa, posajena v okrožju Coronel Dorrego.

Oljke so bile prvič zasajene v kraju Coronel Dorrego pred približno 50 leti, 525 kilometrov južno od nacionalne prestolnice. Od takrat so se razširili na približno 2,500 hektarjev in prispevajo približno polovico letne proizvodnje oljčnega olja v provinci.

Po podatkih Argentinske oljčne federacije (FOA) je provinca Buenos Aires odgovorna za dva odstotka nacionalne proizvodnje. Približno 96 odstotkov argentinskega oljčnega olja se proizvede v zahodnih regijah San Juan, La Rioja, Catamarca in Mendoza.

V prizadevanju za razširitev gojenja oljk na tem območju lokalni pridelovalci sodelujejo z Nacionalnim inštitutom za kmetijsko tehnologijo (INTA), da bi našli najboljša mesta v okrožju za zasaditev več dreves in razvoj regionalne blagovne znamke.

Kljub izrazito drugačnemu podnebju od bolj sušnega in goratega zahoda Argentine je José Massigoge, raziskovalec pri INTA Barrow v Buenos Airesu, lokalnim medijem povedal, da so tla in podnebne razmere še vedno primerne za gojenje oljk.

"Na primer, območje okoli Dorrega, zlasti blizu obale, ima zelo primerna tla, za katera je značilna peščena ilovica, ki nudi odlično drenažo – eno od bistvenih zahtev za gojenje oljk,« je dejal. ​,war"Čeprav je oljka odporna rastlina, potrebuje ustrezno drenažo za svoje korenine, pogoj, ki je v tej regiji ustrezno izpolnjen.«

Proizvajalci pravijo, da toplotna amplituda spodbuja postopno zorenje sadeža, kar ima za posledico povišano vsebnost fenolov in visok delež oleinske kisline.

Massigoge je to opozoril ​,war"nizke temperature med zgodnjo žetvijo prispevajo k prisotnosti polifenoli in druge esencialne spojine, ki dajejo olju grenkobo. Poleg tega je ta pogoj ugoden za ohranjanje olja, kar zagotavlja visoko stopnjo obstojnosti skozi čas.«

Federico Bottini, partner pri Agrolivi, je dodal, da velik premik med dnevnimi in nočnimi temperaturami daje oljčna olja z zanimivimi organoleptičnimi lastnostmi.

"Druga opazna razlika je razpoložljivost vodnih virov; regija prejme približno 600 milimetrov padavin letno, kar je precej več kot na največjih nasadih v državi,« je dejal. ​,war"Čeprav je namakanje v naših krajih nujno, služi predvsem kot dopolnilni ukrep. Poleg tega hladnejše podnebje v sezoni žetve pozitivno vpliva na kazalnike kakovosti pridelka.«

"Čeprav nimam posebnega znanja na tem področju, lahko potrdim, da naša olja dosledno dajejo odlične rezultate tako pri fizikalno-kemičnih kot pri senzoričnih ocenah,« je dodal. ​,war"Posledično smo konstantno dosegali ugodne rezultate na različnih tekmovanjih.”

Argentina ostaja razmeroma skromna ekstra deviško olivno olje proizvajalec v primerjavi z največjimi proizvajalci v sredozemskem bazenu. Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke je država v zadnjih petih letih v povprečju pridelala 31,800 ton na leto, s čimer je postala največja proizvajalka zunaj Sredozemlja.

Vendar pa proizvajalci predvidevajo a upad pridelka letos zaradi številnih gmajn vstopa v an ​,war"izven leta' v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti, pomanjkanju hladnih ur in ekstremnih vremenskih dogodkih.

Kljub temu kmetje še naprej sadijo nova oljčna drevesa po vsej državi, zlasti v San Juanu in La Rioji, da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje v Združenih državah in Evropa.

Prve plantaže v Buenos Airesu so se začele v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so večinoma gojili drevesa Picual in Arbequina, pridelava pa je potekala po tradicionalnih metodah.

Vendar pa so se sodobne prakse v regiji razvile tako, da vključujejo drevesa Arbosana in Koroneiki, posajena v oljčnih nasadih z visoko gostoto, v katerih je več kot 2,000 oljk na hektar.

Federico Hollender, lastnik podjetja Estilo Oliva v kraju Coronel Dorrego, se je spomnil prilagajanja sodobnejši tehnologiji.

"Odločili smo se za učenje, prevzemanje najnovejših tehnologij v tej dejavnosti in se odločili za superintenzivni sistem,« je povedal. ​,war"Nato smo začeli zasajati več hektarjev z drugimi sortami oljk in se odločili, da bomo gojili naprej.«

Pridelovalci so optimistični, da se bo gojenje oljk v provinci Buenos Aires še naprej širilo, in podpirajo začetek mednarodnega tekmovanja za oljčno olje v glavnem mestu.