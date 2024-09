Calabrian Cooperative poudarja kakovost, medtem ko gradi ekonomijo obsega

Oljkarji v Kalabriji, drugi največji italijanski regiji za proizvodnjo oljčnega olja, so že začeli z obiranjem.

"Čeprav letos ne pričakujemo velikih količin, pričakujemo izdelek vrhunske kakovosti,« je povedala Valeria Minasi, koordinatorka projekta Dea Carolea v jugozahodni italijanski regiji.

Dea Carolea je eksperimentalna zadruga, ki so jo ustanovili lokalni proizvajalci oljčnega olja. Cilj je doseči ekonomijo obsega, optimizirati agronomske prakse in skupaj dvigniti njihovo visoko kakovost. ekstra deviško olivno olje na svetovnem trgu.

Posebnost tega pridelka je izjemno visok končni pridelek oljčnega olja, ki mu ni para, tudi pri zgodnjem obiranju… Je zelo cenjeno oljčno olje s skoraj intenzivnim srednje sadnim profilom. - Antonio Lauro, ustanovitelj, EVO IOOC Italija

Dea Carolea je igra besed, ki združuje italijansko besedo za boginjo, DEA, s Caroleo, sorto oljk, ki je dolgo prevladovala na planjavah Lamezia Terme.

Pod blagovno znamko Dea Carolea se sodelujoči pridelovalci držijo strogih proizvodnih protokolov in certifikatov oljčnega olja.

Projekt Dea Carolea širi delo producentov, ki že delujejo v okviru Lametia Certifikat zaščitene označbe porekla, ki velja za oljčno olje, pridelano v Lamezia Terme.

Številni oljkarji obdelujejo manjše in srednje velike sadovnjake po ravnini, nekatere družine pa že stoletja pridelujejo oljčno olje.

Dea Carolea se promovira kot priložnost za pridelovalce, da razširijo svoje kmetije, kmečke hiše in oljarne ter spodbujajo odpornost s skupnimi prizadevanji.

"Nova generacija oljkarskih podjetnikov, ki so prevzeli in oživili svoja družinska podjetja, so gonilna sila projekta,« je dejal Minasi. ​,war"Za nastanek blagovne znamke, kot se je to zgodilo s priznano Terra di Bari, se morajo ta dediščina in te raznolike izkušnje združiti v en sam izdelek.«

Po besedah ​​koordinatorja projekta se je že 17 proizvajalcev zavezalo, da bodo delno ali v celoti izpolnjevali standarde blagovne znamke ZOP.

"Nekatera naša drevesa so stara stoletja, druga pa so bila zamenjana, da bi povečali produktivnost,« je povedala Maria Cristina Di Giovanni, solastnica Podere d'Ippolito, konzorcijske kmetije ZOP in promotorka projekta Dea Carolea. ​,war"Izogibamo pa se intenzivnemu ali superintenzivnemu kmetovanju, ker je to naša krajina in identiteta.«

"Upravljanje tako lepega oljčnega nasada zaradi stroškov ni vedno enostavno,« je dodala. ​,war"Stoletna drevesa so bolj zahtevna in izzivalna, soočamo pa se s pomanjkanjem delovne sile.«

Po besedah ​​Di Giovannija sta razdrobljenost in majhen obseg lokalnih proizvajalcev oljčnega olja upočasnila prepoznavnost ekstra deviških oljčnih olj Carolea.

"Sprva smo organizirali promocije in srečanja s kupci in drugimi, ki jih zanima oljčno olje Lametia ZOP,« je povedal Di Giovanni. ​,war"To nam je omogočilo, da prepoznamo potencialne slabosti.«

"Spoznali smo, da je združevanje moči nujno za zagotavljanje kakovosti in kvantitete,« je dodala in izpostavila nujnost izpolnjevanja zahtev mednarodnega trga.

Maria Cristina Di Giovanni verjame, da bo zadruga Dea Carolea pomagala lokalnim pridelovalcem promovirati ekstra deviško oljčno olje Carolea po vsem svetu. (Foto: Dea Carolea)

Poleg smernic ZOP Lametia Dea Carolea članom zagotavlja posebne postopke, ki jih morajo upoštevati.

Ti postopki zagotavljajo dostop le do ekstra deviškega oljčnega olja s certifikatom ZOP, ki ga je tudi testirala certificirana degustacijska komisija.

"Preizkušamo vsako serijo, predloženo projektu, ki že ima certifikat ZOP,« je dejal Minasi. ​,war"Ko bodo te serije zmešane v en sam izdelek, bo pridobljeno ekstra deviško oljčno olje prav tako prejelo lasten certifikat ZOP.”

"Poleg tega je izdelek dodatno pregledan s certificiranim panelnim testom, po katerem postane ekstra deviško oljčno olje Dea Carolea,« je opozorila.

Zaradi različnih agronomskih praks svojih članov Dea Carolea proizvaja organska in konvencionalna oljčna olja.

"Eden od primerov standardiziranih postopkov je žetev, ki naj bi bila v polnem teku do sredine oktobra,« je pojasnil Minasi.

Proizvajalci se odločijo za zgodnjo žetev, da zajamejo optimalno kakovost sorte Carolea in se izognejo potencialnim oljčna sadna muha infestacije.

"Posebna značilnost tega pridelka je njegov izjemno visok končni pridelek oljčnega olja, neprimerljiv z drugimi, tudi pri zgodnjem obiranju,« je povedal Antonio Lauro, profesionalni degustator in ustanovitelj EVO IOOC Italija tekmovanje v kakovosti oljčnega olja.

Zgodnje obiranje omogoča Carolei, da pokaže svoje najboljše koristi za zdravje in organoleptične lastnosti.

"Ko je Carolea pobrana zgodaj, vsebuje visoko raven biofenolov, kar pa ne velja za zrelo,« je dejal Lauro. ​,war"Idealen čas za obiranje je, ko se oljke začnejo spreminjati iz zelene v rumeno, pri čemer dosežejo donos, ki ostaja visok v primerjavi z drugimi kultivarji.«

"Je zelo cenjeno oljčno olje s skoraj intenzivnim srednje sadnim profilom,« je dodal. ​,war"Značilne note sorte vključujejo jabolko, zlato jabolko in mandlje, pogosto pa so prisotne tudi note artičoke in oljčnih listov.«

Grenkoba Carolea je izrazito izražena, srednje intenzivnosti. ​,war"Ponavadi zasenči pikantne note, ki so prav tako srednje intenzivne, a nekoliko blažje,« je dejal Lauro.

Di Giovanni je poudaril, da delovanje kot zadruga med člani omogoča kupcem, ki iščejo oljčna olja Dea Carolea, da imajo opravka z eno samo kontaktno točko.

"Verjamemo, da je to ključni korak naprej, za katerega smo si prizadevali,« je dejala. ​,war"Pojavljajo se novi proizvajalci, med katerimi je veliko mladih, kar je zelo perspektivno. Ponosni smo, da konzorcij PDO zdaj vključuje zgodovinske partnerje in številna podjetja, ki jih vodijo mlade ženske.”

Tako Minasi kot Di Giovanni sta poudarila, da je naslednji korak za projekt, poleg lansiranja Dea Carolea, osredotočanje na njegovo nadaljnjo širitev.

"Medtem ko imajo lahko srednje velika, dobro strukturirana podjetja koristi od projekta, to še posebej velja za male proizvajalce,« je dejal Di Giovanni.

"Sodelovanje omogoča večjo konkurenčnost in ugodnejše skupne prevzeme,« je dodala. ​,war"Prav tako odpira dostop do virov financiranja, ki jih javne politike rezervirajo za skupine podjetij, konzorcije in zadruge, v skladu z usmeritvijo zakonodajalca.«

"Oljčno olje Carolea in namizne oljke so zelo pomembne za Kalabrijo, saj verjetno predstavljajo 40 do 50 odstotkov proizvodnje oljk v regiji,« je dejal Lauro. ​,war"Ta pridelek je precej odporen, čeprav trpi zaradi patogenov, kot je pavje oko; vendar so te obvladljive tudi v ekološkem kmetovanju.«

"Če bo šlo vse po načrtih, bo trgatev končana do oktobra,« je zaključil Minadi. ​,war"Certifikati bodo izdani novembra, Dea Carolea pa naj bi bila na voljo za prodajo do konca tega meseca.«