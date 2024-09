Pridelek namiznih oljk v Kaliforniji naj bi se povečal že drugo leto zapored

Pričakuje se, da se bo proizvodnja namiznih oljk v Kaliforniji povečala drugo leto zapored po mokrem začetku leta 2024 in ugodnih vremenskih razmerah, ko oljke cvetijo.

Ministrstvo za kmetijstvo ZDA je v letni raziskavi 249 pridelovalcev ocenilo, da bo Kalifornija leta 40,000 pridelala 2024 ameriških ton namiznih oljk, kar je šestodstotno povečanje glede na leto 2023 in podvojitev pridelka leta 2022.

USDA je ocenila, da se bo proizvodnja Sevillana znatno povečala in dosegla 3,200 ameriških ton, medtem ko je proizvodnja Manzanilla dosegla 36,700 ameriških ton. Druge sorte predstavljajo preostalih 100 napovedanih ameriških ton.

Oddelek je povečanje proizvodnje pripisal padavinam pozno pozimi in zgodaj spomladi, ki so povečale snežno odejo v Sierri Nevadi in povečale kapaciteto rezervoarja za ​,war"normalne vodne razmere." Sledilo je ugodno vreme, saj so oljke v maju odcvetele in se začeli nastavljati plodovi.

USDA je opozorila, da so visoke poletne temperature prisilile številne pridelovalce namiznih oljk, da namakajo svoje nasade. Oddelek je dodal, da ostajajo nezadostna delovna sila, naraščajoči proizvodni stroški in težave s trženjem glavni izzivi, s katerimi se sooča sektor.

Kljub drugemu letu zapored povečanega pridelka proizvodnja namiznih oljk v Kaliforniji še naprej upada.

Med letoma 2010 in 2014 je Golden State proizvedel povprečno 82,700 ameriških ton namiznih oljk letno. To povprečje proizvodnje je od leta 68,520 do 2015 padlo na 2019 ameriških ton, od leta 33,490 do 2020 pa na 2024 ameriških ton.

"Zakaj se tonaža zmanjšuje? Dejstva kažejo na vremenske razmere, dostop do delovne sile, naraščajoče stroške in konkurenco poceni uvoza,« je v poročilu o pridelku maja 2024 zapisala Liz Tagami, ustanoviteljica American Olive Farmer.

Natančneje, kot dva podnebna dejavnika, ki vplivata na proizvodnjo, je navedla sušo v Kaliforniji od konca leta 2010 do začetka leta 2020 in ekstremne spomladanske vremenske dogodke.

Poleg tega je opozorila na restriktivno politiko priseljevanja, ki proizvajalcem, ki se zanašajo na ročno žetev, otežuje iskanje dovolj delavcev.

"Imigrantska politika je močno stisnila migrantsko delo, zaradi česar je težko najti dokumentirane delavce za delo, ko so oljke pripravljene,« je zapisal Tagami.

Poleg izzivov, ki jih povzročata podnebje in pomanjkanje delavcev, so lokalne in mednarodne gospodarske razmere stisnile tudi pridelovalce namiznih oljk v Kaliforniji.

Tagami je opozoril na naraščajoče stroške goriva, zatiranje oljčne muhe, dovoljenj in davkov v kombinaciji s po njenem mnenju nelojalno konkurenco uvoza namiznih oljk iz Evrope, natančneje španskega.

"Uvožene oljke – pridelane brez kalifornijske zaščite dela in okolja ter s subvencijami EU – se lahko gojijo, pošiljajo in prodajajo v ZDA po nižjih cenah, kot jih lahko proizvedemo tukaj, ne glede na nedavne izravnalne tarife za konzervirane zrele oljke,« je zapisal Tagami.

Kljub temu so kalifornijski pridelovalci oljk julija prejeli dobre novice po ameriški komisiji za mednarodno trgovino glasoval za podaljšanje tarif pri uvozu nekaterih španskih črnih zrelih namiznih oljk še pet let.