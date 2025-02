Slavni sicilijanski kmet ohranja tradicionalne krajine, kultivarje

V Buccheriju, najvišje ležeči vasi v gorovju Hyblaean na Siciliji, tisočletna oljčna drevesa mogočno izstopajo kot predniki varuhi ozemlja, kjer živi Agrestis.

"Naši sadovnjaki so večinoma sestavljeni iz stoletnih dreves, pri čemer jih je nekaj verjetno starih več kot tisoč let,« je povedal solastnik Pietro Nicotra.

Agrestis sta leta 2003 v jugovzhodnem delu Sicilije ustanovila Nicotrin oče Lorenzo in njegov prijatelj Giuseppe Paparone. Podjetje si prizadeva za kakovost in poudarjanje avtohtone sorte oljk Tonda Iblea.

Naš cilj ni samo proizvodnja visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj in oljk, temveč tudi ohraniti te starodavne nasade. - Pietro Nicotra, solastnik, Agrestis

"Naše oljke so raztresene po teh strmih pobočjih v skladu z obsežnim, neenakomernim vzorcem sajenja,« je dejal Nicotra. ​,war"Spomladi presledki med njimi postanejo cvetoči travniki. The ekološko upravljanje nam omogoča, da ohranjamo nasade zdrave, uspešne in bogate z biotsko raznovrstnostjo.«

Tonda Iblea, ki so jo nekoč uživali predvsem kot namizno olivo, se vse pogosteje uporablja za proizvodnjo nagrajenih oliv. ekstra deviško olivno olje.

Ena od teh je Agrestis Fiore d'Oro DOP, enosortna sorta, ki je prejela pet zlatih nagrad na NYIOOC World Olive Oil Competition, zahvaljujoč njegovemu kompleksnemu profilu. Njegovi vonji zelenega paradižnika, jabolka in balzama se stopijo z notami fižola, špargljev, zelene in bazilike.

Oglejte si tudi: Profili proizvajalcev

"Agrestis je bil med prvimi podjetji na tem območju, ki so izvedli zgodnjo žetev,« je dejal Nicotra. ​,war"Pomislite, da se je tu v preteklosti po tradiciji trgatev začela 8. decembra [dan Brezmadežnega spočetja, državni praznik v Italiji].«

"Ko smo bili otroci, smo pomagali staršem pri nabiranju oljk božični prazniki, «Je dodal. ​,war"Z obiranjem so začeli novembra, nato oktobra, zdaj pa prve plodove poberemo konec septembra.«

Danes Nicotra upravlja kmetijo s svojo sestro, Julio, očetom in Salvatorejem Paparonejem, sinom soustanovitelja podjetja. Julia se je ekipi pridružila pred dvema letoma in skrbi za komunikacijo podjetja.

Lorenzo in Pietro Nicotra pod starodavno oljko na kmetiji Agrestis. (Foto: Agrestis)

"Z Julio sva dvojezični po zaslugi najine mame Rose, ki je iz Nemčije, in to me je spodbudilo k obiskovanju jezikovne srednje šole,« je povedala Nicotra. ​,war"Nato sem pridobil magisterij iz poslovne ekonomije, medtem ko je Salvatore študiral živilsko znanost in tehnologijo. Ker imamo različno izobrazbo, uporabljamo lastne veščine na določenem področju podjetja.«

Celo leto ekipo podpira ekipa terenskih delavcev. V dobri letini je zaposlenih do 30 ljudi, ki pobirajo sadove 20,000 dreves. Nasadi se razprostirajo na 120 hektarjih, ki jih ima podjetje delno v lasti in delno v najemu.

"Ne vemo, kdo je posadil naše oljke,« je dejal Nicotra. ​,war"Slišal sem legendo o Grkih, ki so prišli z ladjami, saj je bila dolina, kjer so zdaj sadovnjaki plovna reka, na njenih bregovih našli divje oljke in jih udomačili. Vendar to nakazuje, da so gojenje oljk razširile starodavne populacije, ki so se naselile na tem območju.«

Še dlje nazaj, pred milijoni let, je bilo Hiblajsko gorovje podmorski vulkanski kompleks, ki ga je oblikovalo tektonsko dvigovanje. Tako so nastala rodovitna tla, kjer danes na nadmorski višini med 600 in 700 metri uspevajo oljke.

Obsežne korenine starodavnih dreves lahko absorbirajo vodo iz globokih plasti zemlje, zaradi česar so odporna na dolga sušna obdobja na otoku.

"Teh starih oljk ni treba namakati, v nobenem primeru pa zaradi nepravilne urejenosti starih sadovnjakov ni mogoče vzpostaviti namakalnega sistema,« je dejal Nicotra. ​,war"Vendar se v zadnjem času bolj spopadajo z dolgotrajnim pomanjkanjem vode.«

"Morali smo se namreč soočiti z vplivi podnebnih sprememb, ki so povzročile manjšo proizvodnjo za dva zaporednih letih, «Je dodal.

oglas

oglas

Sicilijanski kmet je dejal, da so se največje težave pojavile v obdobju cvetenja oljk, ki je na splošno najbolj občutljiva faza življenjski cikel drevesa.

"Z nizkih zimskih temperatur smo hitro prešli na ekstremno vročino in vlago, kot da pomladi ne bi bilo,« je povedal Nicotra. ​,war"Pri nas v gorah imamo vlažne noči z mrazom in če jutranja temperatura doseže 28 ºC do 30 ºC, zlahka ožge rože, kar se je zgodilo lani.«

Poleg tega je Nicotra dejal, da Tonda Iblea zaradi svojih sortnih značilnosti potrebuje idealne podnebne razmere za dobro opraševanje. Da bi olajšali ta proces, so starodavni kmetje poleg njega sadili opraševalne sorte, kot so Biancolilla, Nocellara in lokalno imenovana Oliva Lunga, ki jo Agrestis zdaj uporablja za ustvarjanje mešanic.

Lorenzo Nicotra uporablja rastrello ali ročni grablje za obiranje oljk. (Foto: Agrestis)

Podjetje se zanaša na mlin v bližnjem mestu Ragusa, da sadje spremeni v nekaj urah po obiranju. Najsodobnejši stroji mlina omogočajo optimalno ekstrakcijo šestih ekstra deviških oljčnih olj, ki jih proizvaja Agrestis. Nekaj ​​jih je certificiranih z zaščiteno označbo porekla Monti Iblei (ZOP) in Zaščitena geografska označba Sicilije (ZGO).

"Zadnja letina je zaradi padca proizvodnje zahtevala manj delavcev in se je končala prej,« je dejal Nicotra. ​,war"V začetku decembra smo pobrali še zadnje plodove za predelavo za namizne oljke. Poleti spremljamo vse rastline in se glede na to, koliko rodijo, odločimo, katere bomo namenili za ta namen.«

Poleg predelave oljk v slanica, je podjetje obudilo starodavno metodo suhega soljenja, imenovano ​,war"Passuluna.' Ta metoda vključuje dajanje plodov v sode s soljo in neprekinjeno obračanje en mesec. Rezultat je izdelek intenzivnega okusa.

"Naš cilj ni samo proizvajati visokokakovostna ekstra deviška oljčna olja in oljke, ampak tudi zaščititi te starodavne nasade in njihovo ozemlje,« je dejal Nicotra. ​,war"Naj povem, da je naš posel ohranjanje te zemlje.”

Pojasnil je, da je v preteklosti vsaka družina v tej majhni gorski vasici skrbela za svoj sadovnjak, dandanes pa je veliko parcel opuščenih zaradi premajhne menjave generacij. Od ustanovitve je podjetje najemalo ali odkupovalo zapuščene in napol opuščene sadovnjake. jih oživite.

"S svojim delom ohranjamo sadovnjake čiste, preprečujemo požare v naravi in ​​zmanjšujemo hidrogeološka tveganja,« je dejal Nicotra. ​,war"Poleti, ko so temperature zelo visoke, se lahko požar lažje razširi, če so polja polna razrasle trave in grmovja, manjši požar pa lahko v trenutku uniči oljko, ki tam obstaja že stoletja.«

Ohranjanje pokošene trave in odstranjevanje ostankov obrezovanja pomaga preprečiti, da bi se grmičevje kopičilo in potencialno podžigalo požare. (Foto: Agrestis)

"Takrat, ko je zemlja požgana in je rastline ne podpirajo več s svojimi koreninami, lahko po hudourniških nalivih zlahka nastanejo blatni plazovi,« je dodal. ​,war"Dobro ugotovljeno je, da to stanje poslabša sprememba podnebja. Naš cilj je izvajati sonaravno oljkarstvo, ki na podlagi znanstveni dokazi, pomaga pri reševanju problema.«

Ko ekipa obnovi oljčni nasad, se zanemarjene rastline običajno obrezujejo, kar vključuje rezanje glavnih vej. To pomeni večletno čakalno dobo, preden poženejo novi poganjki in oljke ponovno obrodijo.

"Delo na tem pobočju zahteva več truda in zvišuje proizvodne stroške,« je dejal Nicotra. ​,war"To prispeva k podnebnim težavam, s katerimi se soočamo, in posledično zmanjšanju proizvodnje v zadnjih nekaj letih. Pa vendar nas to ne ovira, da bi napredovali na naši poti in se izpopolnjevali ter se trudili po najboljših močeh tudi v tem težkem obdobju za oljkarstvo.«

Omenil je komentarje nekaterih obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad vztrajnostjo njegove ekipe pri delu ob iskanju kakovosti v tako zahtevnem kontekstu.

"Pred časom mi je ob koncu terenskega ogleda izkušen agronom povedal, da smo ​,war"bi moral biti plačan za nadaljevanje dela tukaj, saj po njegovem mnenju to ni ekonomsko izvedljivo,« je dejal Nicotra. ​,war"Imel nas je za norce, saj se je spraševal, kako lahko obdelujemo te parcele in smo še vedno cvetoče podjetje.«

"Še vedno pa s strastjo in predanostjo nadaljujemo s tem delom, ki nam prinaša toliko zadovoljstva,« je zaključil. ​,war"Naši izdelki so zelo cenjeni in naše stranke vedo, da gre kakovost, ki jo ponujamo, z roko v roki z našo zavezanostjo varovanju teh starodavnih oljk in njihovega okolja, ki so prava dediščina vseh.«