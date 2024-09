Podnebni kaos uničuje čilsko žetev

Proizvodnja oljčnega olja v Čilu je padla na najnižjo raven od leta 2013, potem ko so visoke spomladanske temperature in dež med obiranjem ovirale kmete in mlinarje po vsej državi.

"Proizvodnja oljčnega olja v sezoni 2024 je dosegla 15,000 metričnih ton,« je povedala Gabriela Moglia, generalna direktorica združenja proizvajalcev ChileOliva. ​,war"To pomeni 29-odstotno zmanjšanje glede na tone nafte pridobljeno leta 2023” in je 33 odstotkov pod petletnim povprečjem.

"Glavni izziv je bilo močno deževje v mesecih žetve,« je dodal Moglia.

Oglejte si tudi: Posodobitve žetve 2024

Po mnenju Jorgeja Astudilla, svetovalca za proizvodnjo oljčnega olja, so visoke zimske in spomladanske temperature povezane z El Niño na severu države poškodoval veliko oljk, ki so cvetele.

"Zlasti proizvodnja na območju Coquimbo, 300 kilometrov severno od Santiaga ... se je praktično izničila ali skoraj izničila,« je povedal. Ambos lados de la mesa, podcast. ​,war"Gre za zelo pomembno področje ... Dvajset odstotkov, če ne več, pridelave iz tega območja.«

"Toda v preostalem delu države je bilo to normalno leto v smislu proizvodnje,« je dodal Astudillo. ​,war"Čeprav je zgodnje deževje vplivalo na letino, na drugih območjih pa je bila pozeba.«

Gojenje oljk obsega celotno severno polovico Čila in se razteza približno 2,000 kilometrov od doline Azapa blizu meje s Perujem do osrednje doline Maule.

Posledično se proizvajalci na nasprotnih straneh druge največje države proizvajalke oljčnega olja v Ameriki soočajo z različnimi izzivi.

Poleg nenavadno toplega vremena se pridelovalci na severu države borijo tudi s Sredozemljem okužbe z vinsko mušico. Invazivna vrsta, ki naj bi bila vnesena s pretihotapljenim sadjem iz Peruja, se je ​,war"povzročil opustošenje« po oljčnih nasadih na obeh straneh meje.

Medtem v dolini Maule, Las Doscientos generalni direktor José Pablo Illanes je dejal, da je podjetje doživelo 20-odstotno zmanjšanje proizvodnje, pri čemer je upad deloma pripisal številnim drevesom, ki so vstopila v ​,war"izven leta' v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa in nekaj vpliva podnebja.

Trgatev se je v podjetju začela maja in je trajala 70 dni, zaradi dolgotrajnega deževja dlje kot običajno. Kljub temu je Illanes najbolj zaskrbljen zaradi možnosti za dolga obdobja suše.

"Naučiti se živeti s podnebnimi spremembami je vse,« je dejal. ​,war"Vemo, da je ob pogledu v prihodnost najbolj zaskrbljujoče predvsem vprašanje vode.«

Fernando Carrasco Spano, glavni izvršni direktor Olivos Ruta del Sol, katerega nasadi so približno 100 kilometrov severno od doline Maule, je potrdil, da so podnebne razmere povzročile nižji donos.

"Letos smo imeli sedemodstotni padec pridelka,« je dejal. ​,war"Oljke niso dosegle koncentracije olja iz prejšnjih let. Skupni kilogrami oljk so bili zelo dobri, njihov pridelek pa je bil zelo nizek.«

"Glavni izziv v tej sezoni je bil ravnovesje med časom žetve in donosom,« je dodal Carrasco Spano. ​,war"Po eni strani smo želeli žetev zgodaj, da bi se izognili nevarnosti pozebe. Po drugi strani pa smo želeli počakati nekaj dni ali tednov, da se oljke še naprej nabirajo v olju. Na koncu smo dosegli dober rezultat in dragoceno kampanjo 2024.”

Kljub dramatičnemu upadu proizvodnje so čilski izvozniki izkoristili zaporedne slabe letine v sredozemskem bazenu in posledično zgodovinsko visoke cene v Evropi in Ameriki.

oglas

oglas

"V prvi polovici leta 2024, to je od januarja do junija, je bilo izvoženih za 38,165,119 $ (34,347,980 €) vrednosti FOB, kar predstavlja 50-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023,« je dejal Moglia.

"Glede količine odpremljenega oljčnega olja v tujino je bilo v prvem polletju 2024 skupaj odpremljeno 4,176 ton oljčnega olja, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2023,« je dodala.

Brazilija in ZDA ostajata glavni destinaciji čilskega izvoza, ki predstavljata 58.4 oziroma 23.1 odstotka vrednosti. Tretja vodilna destinacija je Španija s 7.4-odstotnim deležem po količini.

"Na trgih, kot je Brazilija, je bilo večje povpraševanje,« je potrdil Illanes. ​,war"Dejstvo, da se je proizvodnja v Španiji zadnja tri leta zapored zmanjšala zaradi suše, je povzročilo zmanjšanje svetovnih zalog nafte in povzročilo večje povpraševanje na bližnjih trgih.«

"Naš izvoz je zrasel za 33.4 odstotka, tako v vrednosti kot v obsegu,« je dodal Carrasco Spano.

Zaradi stalnega svetovnega povpraševanja in zmanjšane proizvodnje so se cene oljčnega olja v Čilu močno zvišale.

Po besedah ​​Astudilla je cena pol litra ustekleničenega oljčnega olja z blagovno znamko proizvajalca približno 7,500 čilskih pesov (7.30 evra). Ocenjuje, da Čilenci porabijo med 900 mililitri in enim litrom oljčnega olja na prebivalca.

"Cena ustekleničenih olj na policah [se je podvojila], zato je trg, predvsem končni potrošnik, prisiljen iskati večje ali cenejše formate,« je dejal.

Medtem ko uradni podatki o domači porabi oljčnega olja letos niso bili objavljeni, je Astudillo dodal, ​,war"vidimo, da se poraba na lokalni ravni zmanjšuje.«

Kljub temu je Illanes dejal, da Las Doscientos, ki približno 50 odstotkov svojega oljčnega olja proda v Čilu, ni opazil zmanjšanja povpraševanja v primerjavi z zmanjšanjem ponudbe.

"Ne glede na ceno, ki se je zelo dvignila, povpraševanje nikoli ni padlo v enakem razmerju kot ponudba,« je dejal. ​,war"Zdaj vemo, da se je povpraševanje ob doseganju teh ravni cen ohranilo. To nam daje mir, saj vemo, da ljudje cenijo oljčno olje kot del njihove osnovne gospodinjske košarice.«