Hrvaški producenti delijo skrivnosti svojega nagrajenega uspeha

Hrvaški oljkarji po zahtevni letini zadovoljni z dosežki leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Producenti iz jugovzhodne evropske države so si na tekmovanju prislužili četrto največje število nagrad – 80 od 97 prijavljenih. Po podatkih iz Olive Oil Times Svetovna uvrstitevveč nagrad so prejele le Italija (148), ZDA (96) in Španija (83).

Hrvaška je sicer majhna država, a velesila glede kakovosti oljčnih olj, kar se iz leta v leto potrjuje. - Ivica Vlatković, predsednik Društva oljkarjev Zadar

Vendar so kmetje in mlinarji hitro poudarili, da je bila njihova 82-odstotna stopnja uspešnosti najvišja med vsemi državami, ki so predložile več kot deset ekstra deviško olivno olje vzorcev na svetovno tekmovanje.

Hrvaški proizvajalci so svoj uspeh proslavili po neugodnih okoliščinah, vključno z ekstremnimi podnebnimi razmerami in škodljivci.

Spomladansko mrzlo vreme, ki mu je sledil dež v času cvetenja in opraševanja, je povzročilo slabši nastavek plodov na drevesih. Temu je sledil nastanek oljčna sadna muha pred trgatvijo, kar je vplivalo na količino in kakovost oljčnega olja.

"V močni konkurenci z veliko manj prijavljenimi olji od naših glavnih konkurentov smo osvojili četrto mesto,« je povedal Ante Vulin, lastnik Antino, ki si je prislužila zlato priznanje za srednjo Oblico.

Proizvajalec vzgaja 1,000 oljk, od tega 550 v pridelavi, vzdolž obale Vranskega jezera, največjega hrvaškega jezera, v severnodalmatinski regiji Pakoštane.

Ob Vulinu so še trije proizvajalci iz občine, ki je nekoliko manjša od Manhattna, skupaj s petimi nagradami World Competition.

Tomislav Čudina iz Olea Viola prejel zlato nagrado za srednjo mešanico; Vinko Lalin iz OPG Lalin prejel dve srebrni priznanji za mešanico in Oblico; in Mario Barešić iz Skipper Drage zlato priznanje za Oblico.

"Nimamo velikih nasadov ali količin nafte,” je dejal Vulin. ​,war"Niti mlinov nimamo. Imamo pa tradicijo, naraven način pridelave zdravih plodov in pridelavo vrhunskega olja, ki ga pridobivamo s hladnim stiskanjem.«

Hrvaški proizvajalci so slavili uspeh po težki letini.

Ivica Vlatković, predsednik okrajnega društva oljkarjev in an nagrajeni producent iz bližnjega Novigrada, je prav tako pozdravil izjemen uspeh države kljub njeni majhnosti.

Na Hrvaškem živi približno 3.8 milijona ljudi. Po podatkih Evropske komisije je država v pridelovalnem letu 3,500/2023 pridelala 24 ton oljčnega olja, kar je približno deset odstotkov pod povprečjem prejšnjih štirih let.

"Hrvaška je sicer majhna država, a velesila v kakovosti oljčnih olj, kar se iz leta v leto potrjuje,« je povedal Vlatković, ki velja za najboljšega oljkarja med zdravniki in najboljšega doktorja med oljkarji.

Od leta 2017 si je prislužil tudi 15 nagrad na NYIOOC, zaradi česar je postal najuspešnejši državni producent na tekmovanju.

Ker je Tomislav Duvnjak, lastnik Vodice, lansiral a usklajeno prizadevanje za organizacijo in pomoč pri financiranju malih dalmatinskih proizvajalcev za pošiljanje prispevkov v New York leta 2021 je Hrvaška vedno ena največjih zmagovalk na svetovnem tekmovanju.

Vlatković je dejal, da on in drugi proizvajalci zdaj ​,war"živi za dan«, ko Hrvaška osvoji največ nagrad na tekmovanju.

"Oljčna olja prihajajo v New York z vsega sveta, kjer gojijo oljke,« je dejal. ​,war"Zato predstavlja svetovno prvenstvo v ocenjevanju kakovosti oljčnega olja. Na svetovni ravni hrvaška oljčna olja že leta potrjujejo svojo visoko kakovost glede na število poslanih in nagrajenih olj.”

Vlatković je dejal, da hrvaške proizvajalce spodbuja, da vidijo, da dosegajo podobne rezultate kot njihovi kolegi v bolj znanih oljkarskih državah.

Nesorazmeren uspeh države je pripisal več dejavnikom, med drugim mentaliteti hrvaških proizvajalcev, med katerimi je veliko malih kmetov, ki se posvečajo skrbi za majhno število dreves.

Drug ključ do uspeha države je strokovno izobraževanje, ki se tem oljkarjem zagotavlja prek regionalnih in državnih združenj.

Poleg tega je bilo veliko truda vloženega v izgradnjo visokokakovostnih oljarn z zadostno zmogljivostjo za predelavo požetega v istem dnevu.

Vlatković je pohvalil tudi vlogo lokalnih degustacijskih komisij pri pomoči oljkarjem pri prepoznavanju napak in vzrokih zanje.

Nazadnje je dejal, da se številni pridelovalci udeležujejo številnih lokalnih in državnih dogodkov, kar ustvarja tekmovalni duh in kulturo izboljšav v sektorju.

"Če bi hrvaški oljkarji namesto 97 poslali vsaj toliko svojih olj v NYIOOC [kot so to storili proizvajalci iz drugih držav], sem prepričan, da bi osvojili več zlatih priznanj in s tem vsem pokazali, kako daleč je Hrvaška v proizvodnji vrhunskih ekstra deviških oljčnih olj,« je dejal Vlatković.

Dodal je, da so razmere v nasadih pred pridelovalnim letom 2024/25 dobre,

"Stanje v oljčnikih je obetavno,« je dejal Vlatković. ​,war"Pomlad je prinesla dovolj vlage. Temperature so skoraj idealne, zato so oljke polne cvetja.«

"Pričakujemo tudi dobro oprašitev,” je dodal. ​,war"Trgatev je še daleč, a vse možnosti so, da bomo imeli uspešno akcijo. Precej uspešnejši kot lani, kar pomeni več nafte na največjem svetovnem ocenjevanju kakovosti v New Yorku.”